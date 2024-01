A un mes de la asunción de Milei, en Mendoza aún hay directores peronistas en PAMI y Vialidad

martin sevilla sagasti alberto fernández.jpg Sevilla, junto a la senadora Fernández Sagasti y Alberto Fernández.

Cuatro años después, lo que lo mantiene en su lugar es la indefinición que hay a nivel país. El Gobierno todavía está esperando para hacer la transición y no hay datos oficiales, ni respecto a quién pueda hacerse cargo, ni tampoco en torno a la política que enarbolará el organismo desde este 2024. Sobre lo primero, sólo se ha dicho -en los pasillos de Casa Rosada- que suena Javier Iguacel, ex funcioanrio de Mauricio Macri.

De todos modos, Amstutz trabajó sólo las dos primeras semanas de la gestión libertaria, porque se tomó licencia desde el 25 de diciembre hasta este viernes 5 de enero. Recién este lunes por la mañana retomó sus labores. Sobre su futuro, dijo: "Yo voy a presentar la renuncia cuando estén los nombres. Lo que no voy a hacer es dejar esto acéfalo. De todos modos, para Mendoza es más importante la política que se tome, antes que el apellido de quien se siente en la silla", opinó.

► TE PUEDE INTERESAR: Cayó la recaudación de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Automotor y preocupa a Fayad

Vialidad y la obra pública

En torno a la postura que tendrá Vialidad, su futuro estará marcado por lo que ya ha anunciado el Presidente desde los tiempos de la campaña: que no habrá obra pública y que sólo se continuará con proyectos ya licitados. De todos modos, el sector de la construcción aún espera un "reblandecimiento" de Milei en ese sentido: que cambie de parecer y anuncie excepciones a tal directriz.

Flor Destéfanis y Guillermo Amstutzs.jpeg "Voy a hacer más peronismo que nunca", prometió Amstutz, aquí junto a Flor Destéfanis.

Oficialmente afirman que en Mendoza, las obras que dependen de Nación están a un rimo casi mínimo del 10%. Antes de las elecciones, de todos modos, fuentes del rubro explicaron a Diario UNO que no venían moviéndose a más del 50%. "Con la inflación de los últimos meses, es imposible pensar en que las obras grandes de la provincia tengan inversiones menores a los 500 millones de pesos", explicaron.

Amstutz aportó a ese panorama: "En las dos primeras semanas desde que llegó Milei, todas las empresas constructoras le dieron licencia a su personal. Este año le dieron 21 días de licencia, cuando lo normal es que se les dé 15, solamente, para mantener el ritmo", señaló.

► TE PUEDE INTERESAR: Héctor Ruiz, ex intendente de Junín, ya tiene un cargo asegurado en el IPV

Sevilla, al frente de PAMI

El próximo 22 de enero se cumplirán cuatro años desde que el abogado Martín Sevilla fue proclamado como director ejecutivo del PAMI en Mendoza. Fue en un acto del que participaron sus pares de otras tres provincias y donde recibió las felicitaciones públicas de su ex jefa: la entonces titular del organismo, Luana Volnovich. Por el momento no tiene un sucesor a la vista, pero permanece en el cargo, según explican en su entorno, para dar una mano en la transición y no generar una acefalía que podría ser perjudicial para los jubilados.

Javier Milei.jpg Javier Milei aún no designa a nadie en PAMI ni Vialidad Nacional a nivel país.

El funcionario sí se despidió en redes sociales y dijo que "fueron cuatro años hermosos". En su posteo, subido a algunos de sus perfiles personales, afirmó que los grandes ejes de su gestión -vinculadas con lo dispuesto a nivel país- fueron los de medicamentos gratis y de la "Libertad de Elegir", que hacía que los beneficiarios pudiesen optar por sus especialistas y por sus centros de diagnóstico por imágenes, entre otras características.

A diferencia suya, sí hubo ex funcionarios peronistas que se fueron de la gestión al asumir el libertario. Es el caso de Gonzalo Navarro, peronista del sector de los hermanos Bermejo, que estaba en el Ministerio de Trabajo; Carlos Gallo, que estuvo a cargo de la ANSES en Mendoza ; y de Martín Hinojosa, quien se desempeñaba en el INV. A ellos se suma Juan Manuel Lucero, que estuvo en Migraciones, entre otros.

Sevilla pertenece al peronismo y le ganó la pulseada a otro justicialista que asomaba para tomar el mismo lugar en aquel momento: el médico Jorge Pujol, que después se desprendió del partido y fue candidato de Compromiso Federal, aunque en los últimos años volvió a acercarse al movimiento.

A su vez, el actual titular del PAMI había sido aspirante a la intendencia de Capital en 2019, cuando ganó la interna a Guillermo Carmona para finalmente quedar en segundo puesto, detrás de Ulpiano Suarez. Además, actualmente su padre Oscar es diputado provincial por Cambia Mendoza, habiendo llegado por la lista de Luis Petri.

► TE PUEDE INTERESAR: Para José Rizzo, la desregulación de la exportación de carne no afectará al mercado interno