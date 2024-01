Cayó la recaudación de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Automotor y preocupa a Fayad

Impuesto automotor.jpg Los datos oficiales de la caída de la recaudación muestran que el pago del impuesto Automotor cayó en un 10,5% en diciembre.

En tanto, en la comparación de lo que se pagó en diciembre del 2022 y lo que efectivamente se recaudó en diciembre pasado Ingresos Brutos que cayó en un 12,5%.

Si bien desde el Gobierno aún no han traducido cuánto significa en pesos esa caída en la recaudación, es claro que los números desvelan al ministro Fayad.

No sólo por el recorte en los ingresos, sino también porque en breve deberá reabrir las paritarias con los gremios de los empleados públicos a los que estaba previsto darles este mes de Enero un aumento del 5,8%, pero sujeto a una cláusula de revisión si es que la inflación subía por encima del 12%, algo que ya todos descuentan sobretodo con las proyecciones de diciembre que indican que podría rondar el 30%.

Una caída previsible

Ya a mediados de diciembre pasado, y ante una previsible caída de la recaudación impositiva por el impacto de la recesión económica, el ministro Fayad admitió en el programa Séptimo Día que en el Gobierno preocupaba esa caída en el pago de los impuestos patrimoniales, que es lo que efectivamente se comprobó.

Para evitar esa mora recordó que "los hemos topeado para hacerlos pagables" pero a la vez advirtió: "vamos a ser muy rigurosos con los morosos" y adelantó que el interés por mora estará por encima de la inflación.

"El gran desafío es mantener muy bajos los niveles de mora y para eso vamos a ser muy rigurosos con los contribuyentes que no paguen los impuestos", insistió. Por si hiciera falta darle más contundencia a su advertencia remarcó que la tasa por mora estará por encima de la inflación "porque no puede ser negocio no pagar los impuestos".

Mientras más tarde Milei en revertir Ganancias más dinero pierde Mendoza

Si bien el Gobierno mendocino ha salido a respaldar políticamente varias de las medidas que adoptó el presidente Javier Milei, en el edificio de calle Peltier hay cierto malestar por las demoras del libertario para avanzar con un par de cambios impositivos que urge recomponer.

El mejor ejemplo es la reforma de Ganancias que implementó Sergio Massa y que Milei pretende revertir, aunque eso aún llevará algunos meses y otros tantos en impactar en las arcas de la provincia.

Es que principalmente por esa reforma en un impuesto que es el que más impacta en la coparticipación; y también por la rebaja que sufrió el IVA, sólo en diciembre Mendoza dejó de recibir una suma cercana a los $18.000 millones.

A esa conclusión llegó Fayad tomando los datos que maneja él y cotejándolos con un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) sobre todas las provincias.

"Si se toma año contra año, la caída es de 4%, aproximadamente. Pero si se toman los meses de diciembre, que es cuando se ve el 'efecto ganancias', no sólo hay un 20%, sino también una caída real de $18 mil millones. En esos términos, si ajustás por inflación, los ingresos coparticipados debieron ser de $86 mil millones y fueron de $68 mil millones", calculó el ministro días atrás en diálogo con Diario UNO.

Pero en Casa de Gobierno no sólo preocupa esos $18.000 millones que dejó de recibir Mendoza, sino cómo y cuánto se prolongará la caída.

Es que políticamente saben que la reforma de Ganancias conllevará una negociación partidaria y que si finalmente el Congreso avala que se revierta como propone el presidente Milei, volver a gravar ese impuesto llevará varios meses y otros tantos en reflejarse en la recaudación, por lo que especulan con que el daño a las arcas provinciales sea aún mayor.

Cuánto perdieron las provincias por el cambio en Ganancias

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal fue el primero en levantar el debate por estos días. Elaboró un documento en el que establece cuánto perdieron las provincias, según su mirada, tras el primer trimestre post cambios en la coparticipación. En ese estudio afirman que la baja fue de casi 14% en términos reales y que con ello se cortó una racha de dos años consecutivos en que hubo crecimiento de la recaudación.

Mendoza es una de las perjudicadas. Por eso avanzó con una presentación en la Corte Suprema a finales de noviembre en la que planteó la posible inconsitucionalidad de la decisión. Su argumento fue que la coparticipación está protegida por la Carta Magna y que, por lo tanto, la pérdida no puede ser definida desde el Congreso. Algo similar afrontó el gobierno de Mauricio Macri en su primer año de gestión.

Por esa desfinanciación es que el Ejecutivo ya le dio su palabra a los gobernadores de que retrotraerá la eliminación de esa Cuarta Categoría, haciendo que miles de empleados vuelvan a pagar, pero garantizando financiación a las provincias. Se tratará, probablemente, el próximo 24 de enero con el resto de los proyectos oficialistas.