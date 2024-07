Cornejo y los tres desafíos para la salud mendocina que se vienen en agosto

Sí es cierto que hay modificaciones en el sistema. Antes los pacientes, como están inmunosuprimidos, iban a la habitación 20 del hospital; un espacio que estaba dividido en dos por un tabique. De un lado estaba el área oncológica y del otro la usaba Gastroenterología. Explican que era especialmente útil para la primera recepción de los chicos y particularmente ante ciertos cuadros. Por ejemplo, lo que se llama “la hora de oro”.

Foto entrada notti.jpg El Hospital Notti fue el centro de la batalla entre AMPROS y el Gobierno esta semana.

Es cuando un paciente comienza a levantar temperatura, porque esa fiebre es síntoma de infecciones. En la hora de oro hay que hacerle todos los cultivos al paciente oncológico para determinar exactamente qué tiene y qué necesita en ese momento. Al estar bajas las defensas, esa infección puede tener resultados irreversibles para su vida. Por eso el tiempo es crucial y por eso tiene que estar en un ambiente aséptico. Así lo explicaron especialistas de oncología del Notti a UNO.

La verdad sobre el Hospital de Día del Notti

Desde la cúpula del hospital dijeron que la estrategia anterior, el formato de Hospital de Día por el que reclama el sindicato, no servía. “No funcionaba porque no le daban una cama de inmediato al paciente. A veces los nenes se pasaban una mañana ahí, esperando innecesariamente; porque nadie los venía a ver. En el SIP 6 ahora se les consigue un lugar de inmediato y tiene elementos específicos del área oncológica. No sólo no se cerró: están mejor que antes”, explicó uno de los médicos de ese área.

En cuanto a la capacidad, que es otro de los puntos objetados, es cierto que hubo problemas de plazas durante las refacciones, de acuerdo a lo que el propio ministerio acredita, pero actualmente Salud asegura que nunca, ni una sola vez, estuvo lleno ese SIP 6 que se utiliza desde que se hizo el cambio. Tiene 20 lugares y afirmaron que siembre ha habido disponibilidad para los niños que llegan. Este medio pidió los registros para contar con documentos que avalen esa versión oficial.

Es decir, de acuerdo a la réplica que dieron médicos y directivos del Notti, los pacientes ahora están siendo atendidos en un servicio de internación exclusivo para pacientes oncológicos y/o inmunocomprometidos. A eso se suma que la cantidad de profesionales que trabajan allí tampoco mermó y los tiempos de espera no aumentaron. Esto último de acuerdo a la versión oficial, que AMPROS discute.

Lo claro es que el Hospital de Día nunca cerró: cambió. Y de hecho, esa acusación que el gremio había hecho en sus redes, después no fue repetida ni mencionada en su comunicado posterior -aún cuando un funcionario los llamó mentirosos en la cara-. Luego de que lo afirmaron en su cuenta oficial y de que el Ejecutivo estalló asegurando que era información falsa, efectivamente hubo un descargo del sindicato en contra del Gobierno, pero en ningún momento volvieron a decir que la modalidad estuviese cerrada. Se limitaron sólo a hablar de las guardias pasivas y ya no del Hospital de Día.

El Gobierno sí cerró la guardia pasiva para pacientes oncológicos

La guardia pasiva era un sistema de llamadas telefónicas para lograr la atención de especialistas que funcionaba de 17 a 21 en el Notti. En este caso, servía para el área oncológica del hospital. AMPROS denunció que el Gobierno la cerró y es verdad. No funciona desde hace cuatro meses.

Cuando se instauró, en el hospital se dispuso que tuvieran un “período de prueba” de 90 días; desde enero a abril. Terminado ese plazo, la cúpula directiva del Notti dictaminó que “no había funcionado” y dispuso su cese.

Ahí el Ministerio de Salud no tuvo voz ni voto, al menos según lo explicó la directora, Laura Piovanno, quien afirmó que fueron ellos -la mesa directiva del hospital- los que tomaron la decisión y que únicamente “avisaron” al área de Rodolfo Montero. Para el gremio, no queda claro cuál fue el criterio que definió que no servía más tener ese mecanismo.

Claudia Iturbe secretaria general ampros protesta médicos salud reforma legislatura (6).jpeg Claudia Iturbe, de AMPROS, fue una de las voces que criticó las medidas del Gobierno. El viernes hubo aumento por decreto. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

"Es un análisis importantísimo el que se hace a través de esas guardias telefónicas. Puede definir que hagas cambios urgentes y que se disponga si continuar o no con un tipo de quimioterapia para evitar, por ejemplo, toxicidad. Y el resultado ocurre en horas de la tarde en general, porque es correlativo al horario de colocación de drogas. Si eso se ve al día siguiente, puede ser muy tarde para el niño", graficó la secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe.

Además, en el Ejecutivo admitieron que la guardia pasiva fue concedida en 2023 luego de cierta presión sindical y en el marco de la campaña política. “Entre otras cosas, para que no hubiera quilombo”, aseguraron. Teniendo en cuenta ese dato, es válido que algunos actores, incluidas obviamente piezas del gremio, se pregunten si a la guardia efectivamente se la puso a prueba en esos 90 días, o si sólo se la puso a andar pensando en cerrarla pasado ese plazo.

“Se hizo de forma condicional a los resultados. Se pidió un informe y no logró demostrar beneficios reales. En marzo decidimos que no tenía sentido continuarla”, dijo Piovanno a este diario.

Matices del conflicto salarial

AMPROS estuvo de paro viernes y sábado. Fue una medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo y la cúpula aseguró que el 90% de sus profesionales acató y no asistió a los hospitales mendocinos. El Gobierno, en una vereda totalmente distinta, dio una cifra llamativamente menor: apenas 4% de acatamiento para ellos.

AMPROS paro aumento.jpg La imagen que compartió el sindicato en medio de la medida de fuerza de viernes y sábado.

¿Quién miente? La diferencia es demasiado amplia como para confusiones y puede pensarse que alguien directamente está falseando los datos. Eso sí: hay hechos que ocurrieron durante el paro y son sobresalientes. Cuanto menos, para el Ejecutivo desnudan una división interna en el sindicato.

Es el caso de lo que pasó, aseguran, con el médico nefrólogo Orlando Huser, que, aunque figura como uno de los vocales titulares en el organigrama de AMPROS, no habría respetado su propio paro: el viernes fue como siempre a su empleo en el Hospital Central y estuvo ahí durante buena parte de la jornada, según cuentan desde adentro.

El dato que se agrega a esa asistencia -para algunos inesperada- es que tan sólo días atrás había hablado de una estrategia para tensar la cuerda con la administración Cornejo: “Para tratar de conseguir lo que reclamamos, que es una mejora salarial y de las condiciones de trabajo, debemos elaborar un plan de luchas para lograrlo", decía en un artículo periodístico a principios de mes.

Debuta el Reforsal, el sistema que pretende recaudar $24 mil millones

El miércoles entró en vigencia el Reforsal, sistema de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud. Es uno de los elementos que impulsó Cornejo con las nuevas leyes sanitarias que ingresaron a la Legislatura en febrero. Lo que hará será cobrar a obras sociales y prepagas cada vez que sus afiliados se atiendan en el sistema público.

Rodolfo Montero 1.jpg Rodolfo Montero, ministro de Salud, es el encargado de poner en marcha el Reforsal desde el mes que viene.

El dinero que estas paguen volverá a la red de efectores sanitarios, pero de modos concretos y homogeneizados. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguien se atiende en el hospital Lagomaggiore, una parte de esa intervención volverá puntualmente allí. Pero además, se ordenarán los pagos, ya que antes cada nosocomio tenía su propio nomenclador y podían cobrar diferentes cánones. Es decir, una intervención salía un precio en el Lagomaggiore y otro preio en el Central, por ejemplo. Ahora hay un nomenclador unificado para toda la provincia.

Según pudo saber Diario UNO, a través de esta novedad el Ejecutivo planea recaudar 24 mil millones de pesos al año. En términos nominales estaría quintuplicando los 5 mil millones que logró en 2023 antes de la ley. Pero si se aplica la inflación, lo concreto es que es un 200% más en términos reales.

A los efectores volverá un 70% en dinero y el resto regresará invertido en transformación digital y equipamientos. Además, el Gobierno destaca que el punto importante es que esas cifras pasarán a ser una deuda de título ejecutivo.Eso significa que las cifras pasan a ser como un impuesto inmobiliario y que las empresas deben abonarlo sí o sí en un tiempo determinado, según explican.

Incluso agregaron que si los privados no honran esos números y la situación va a juicio, este es un juicio ejecutivo, por lo que deberían ver acreditados los pagos en menos de 30 días. “Esto es importante porque hay centros de salud más pequeños que no tienen abogados ni contadores, como sí los tienen los hospitales más grandes. Entonces quedan fortalecidos ante cualquier eventualidad”, marcaron.

hospital notti pionero en argentina 2.jpg Los hospitales y dependencias públicas de salud recibirían 24 mil millones de pesos más en 2025.

Aunque ya entró en vigencia y van a empezar a cobrar desde el 1 de agosto, en realidad las facturaciones a los privados se harán en septiembre, por lo que en Salud estiman que los primeros cobros se harán efectivos recién entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. No habrá una suba recaudatoria visible en 2024 por esa vía, de acuerdo a lo que prevén.

Causas por supuesta corrupción: qué pasa en Mendoza

Para la última parte del año, la provincia espera que llegue una auditoría del gobierno de Milei. En este caso no tiene nada que ver el Ministerio de Salud local, pero sí pueden estar bajo la lupa los 47 mil beneficiarios de pensiones por discapacidad que hay en Mendoza. Esto se da a partir de que Nación denunciara que hubo corrupción en esa área durante los gobiernos kirchneristas y que, presumiblemente, se hicieron humo ni más ni menos que 3.400 millones de dólares a lo largo de todo el país.

Eso sin mencionar las causas en las que se investiga a particulares habrían hecho su propia caja con esa metodología. En Chaco, por ejemplo, avanza una pesquisa sobre personas que habrían cobrado 30 mil pesos a cada “cliente” para iniciar trámites falsos y dar las licencias. El fiscal federal Carlos Amad avanzó en estos días y hay hasta un intendente imputado: Carlos Antonio Ibañez, de la localidad de Taco Pozo, un lugar con 7 mil habitantes donde casi 800 son discapacitados -según esos registros en los que el fiscal no confía-.

Por eso fuentes nacionales confirmaron a UNO que la investigación empezará por las provincias del norte y que recién más adelante vendría a Mendoza. En realidad, se cree que casi no hay sospechas sobre lo que pasó en la provincia, porque la cantidad de personas con discapacidad en relación al total de habitantes es baja si se compara con otras jurisdicciones.

ADORNI PERRO RADIOGRAFÍA DISCAPACIDAD.jpg El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que se otorgó la pensión a alguien que presentó la radiografía de un perro. El extitular de la ANDIS lo niega.

Gabriel Guillén, quien fuera el último director de la oficina local de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hasta diciembre pasado, falleció hace pocos meses. A esa dependencia aún no le han nombrado nuevo titular y de hecho hay dudas de que eso vaya a pasar. La versión que corre es que directamente el organismo podría cerrarse en Mendoza.

Cuentan que, de nueve empleados que había, ahora sólo quedan dos: una administrativa y una trabajadora social. Y que pocos días atrás el gobierno libertario mandó a buscar computadoras y escritorios a la dependencia, que queda en Ciudad, a metros de la ex estación de trenes de calle Belgrano. Ahí es donde se posarán las consultas de una eventual visita del Ejecutivo nacional, pero esto ocurriría recién más adelante.

