"Hay que votar boleta única cuanto antes", afirmó Juri mientras se enreda el debate en el Senado

Este punto, entre otros, fue cuestionado por senadores de Río Negro y de Misiones, que no están de acuerdo porque entienden que una opción con esa limita las pretensiones de partidos provinciales.

elecciones 2023 boleta única capital 3.jpg En Mendoza ya se estrenó la Boleta Única de Papel. Se pretende implementar, aunque con cambios, a nivel nacional.

Se enredó la reforma electoral

El gobierno nacional pretende que se discuta todo a partir de la semana próxima, pero los proyectos no están en igualdad de condiciones. Tanto ficha limpia como la eliminación de las PASO no han iniciado su tratamiento en las cámaras y por ahora no cuentan ni con el aval de los aliados necesarios; mientras que el proyecto de Boleta Única de Papel ya obtuvo media sanción en Diputados.

"Deberíamos tratar boleta única cuanto antes", dijo la senadora radical por Mendoza, Mariana Juri.

Para que obtenga la media sanción restante, teniendo en cuenta la polarización del Senado, son necesarios los votos de esos 3 senadores que firmaron un dictamen de minoría junto al peronismo y que están de acuerdo con la boleta única pero con voto categoría por categoría.

En los últimos días, las negociaciones se basaron en la posibilidad de ceder a la eliminación del casillero de lista completa, para lograr los votos necesarios y que la boleta única sea ley.

Desde el radicalismo mendocino entienden que esa opción limita el derecho del elector; sin embargo, podrían apoyar el cambio para que la norma salga lo antes posible.

De todas maneras, las dudas volvieron a aparecer cuando la senadora Silva, de Río Negro, ratificó su dictamen de minoría -que replica el modelo de Santa Fe un papel por categoría- en una reunión con gremios y sectores cercanos a Unión por la Patria; lo que ahora hace pensar que podría no votar el de mayoría aún con el cambio que se le introduzca.

Cómo es el proyecto que llegó al Senado desde Diputados

"El proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Senado de la Nación -y que cuenta ya con aprobación de la Cámara de Diputados- tiene como antecedentes, entre otros, el proyecto que presentamos oportunamente sobre esta temática. El mismo consiste en la utilización, tal como se hizo en la provincia de Mendoza, de una única papeleta de sufragio en la cual se encuentran incluidos todos los candidatos de cada categoría de los distintos partidos políticos", explica Juri.

"En su dinámica, cada elector debe consignar su preferencia con la utilización de un bolígrafo, marcando con cruces en los casilleros adjuntos a cada categoría que se elige, para dejar así explícita su voluntad electoral", agrega. Es decir, similar al sistema mendocino.

Para la senadora "hoy ya no alcanza ya con asegurar una democracia en sentido mínimo, donde el Estado cumple su objetivo asegurando la realización de elecciones periódicas, sino que las modernas concepciones democráticas imponen avanzar sobre otros conceptos como la calidad de la participación y la transparencia".

Y para ello, "el proyecto de Boleta Única Papel que se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación debe ser convertido en ley a la brevedad".