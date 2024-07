Silvia Minoli publicó un libro para contar las búsquedas de Johana Chacón y Soledad Olivera

En diálogo con Diario UNO, Silvia Minoli relató cómo fue la experiencia de revivir la búsqueda de Johana y Soledad a través de la escritura y por qué quiere que se trabaje con este material en las escuelas.

Tejer la historia de Johana Chacón y Soledad Olivera

Texto es una palabra que proviene del Latín y significa “tejido” o “trama”. Esta es la mejor definición para contar por qué Minoli convirtió la historia de la búsqueda de Johana Chacón y Soledad Olivera en un tejido de palabras. La respuesta es simple: para que la memoria de ambas siga viva en la comunidad.

“Este libro se gestó desde el primer día que pasó lo pasó con Johana, porque la historia se va construyendo. En este proceso de querer rescatar la memoria, me fui dando cuenta que la gente no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo y recordarlo es la única manera de no repetir todo lo que hemos pasado en tristes épocas de la Argentina como lo fue la dictadura. Es que si no lo estás recordando permanentemente, te lo quieren borrar de un plumazo”, enfatizó la autora de “Por Ellas, Por Todas”.

Para Minoli, estas vivencias tienen que tener un formato que no puede ser solamente oral.

libro por ellas por todas.jpg

Si bien en un principio no se planteó la posibilidad de escribir, y también hubo muchas propuestas de personas que se ofrecieron a hacerlo, pero después no se concretó esta intención, fue que la ex docente se decidió y se puso manos a la obra.

La realidad es que para contar esta historia, hay que vivirla La realidad es que para contar esta historia, hay que vivirla

Pasaron muchos años, la historia debió “decantar” y Silvia superar un importante problema de salud para animarse a escribir, decisión que tomó el pasado febrero.

“Así es como surgió, ya te digo, sin conocimiento, está bien que yo tengo mi profesión, pero no tengo la especialidad de la literatura, ni jamás escribí un libro”. Aunque también reconoce que lo hizo en pocos meses, quizás porque ese libro ya existía dentro de ella y solamente hubo que darle una forma, tejerle un cuerpo.

►TE PUEDE INTERESAR: La Corte Suprema de Mendoza pidió Jury para el fiscal que investigó la desaparición de Soledad Olivera

Una crónica emocional

Sin temor a cometer una equivocación, se puede decir que el libro de Silvia Minoli no es ni pretende ser un ensayo documental sobre las desapariciones de Johanna y Soledad.

“Lo que yo escribí fue una crónica de los hechos, pero una crónica emocional, porque no podía no involucrar mis sentimientos en la historia”.

Es que escribir lo que sucedió fue un poco revivirlo. Volver a recordar cada cosa, volver a las fuentes, a las noticias sobre todo a las noticias escritas, a todos los vídeos que se hicieron, fueron los ingredientes que fue cocinando en estos meses hasta convertirlos en la obra terminada.

“Yo tenía una carpeta que comencé a armar a los pocos días de la desaparición de Johana, se los dije a las otras maestras, Bueno, chicas, acá hay que armar una carpeta que sea un testimonio, con todo eso me animé y me senté a escribir”.

Activista. Silvia Minoli, directora de la escuela a la que asistía Johana Chacón (13). Silvia Minoli encabezó cientos de marchas que se realizaron para pedir justicia por Johanna Chacón y Soledad Olivera.

Al principio, contó Silvia, le salieron muchas cosas que ella consideró equivocadas.

“El hilo conductor no estaba bien ordenado y bueno, despacito fui encaminando la cosa y no te digo que va a ser un best seller, pero sí es un libro necesario para la sociedad mendocina, porque hay una memoria que no se tiene que perder”.

Silvia quiere que la 8.723 se llame Ley Johana

En 2021, la ex docente presentó un proyecto que se convirtió en Ley, y que determina al 4 de septiembre –día en el que desapareció Johana Chacón- como Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana. Entre otras cosas, la ley indica que se debe tratar este tema en todos los niveles y modalidades educativas.

Sin embargo, Silvia Minoli quiere que el nombre se cambie y se la conozca como “Ley Johana”.

“Por ahora estoy buscando entre los legisladores quien pueda pedir el cambio de nombre de la ley. A estas leyes hay que ponerle los nombres, porque si no, no tiene significado. Es como la alerta Sofía, o la Ley Micaela, se las tiene que conocer por el nombre, porque es un recordatorio de la historia”, aseveró.

Además, Minoli consideró que no es una ley esté lo suficientemente difundida y argumentó que falta voluntad política para esto.

“Es necesaria la voluntad política, porque yo he sido directora de escuela, y si te llega un memo dos días antes de una fecha, ya no alcanzas a avisarle a las maestras, y estas a preparar actividades. Hay tanta información, tantos vídeos para ver que es maravilloso cómo se ha encarado el tema y eso no lo he hecho yo. El mayor responsable de los vídeos, Rubén, Antinori, un profesor de teatro que se cruzó en nuestras vidas nos aportó un material de trabajo muy enriquecedor”.

►TE PUEDE INTERESAR: A 11 años de la desaparición de Johana Chacón se conmemora el día de la Construcción de Conciencia Ciudadana

El mal accionar de la Justicia en el caso Soledad Olivera

Consultada sobre si el caso Loan le trae algún recuerdo de lo que sucedió con Johanna, Silvia hace hincapié no en el caso de la niña desaparecida, sino en el de Soledad Olivera.

“Tanto en la desaparición del niño Loan, como en el de Soledad Olivera, el punto en común es que la Justicia actuó mal. ¿Por qué tuvo que desaparecer Johanna para la desaparición de Soledad saliera a la luz?”, destacó Minoli.

Inmediatamente contó que con otra maestra, cuando fueron a la fiscalía a colocar la denuncia por la desaparición de Johanna, mencionaron lo ocurrido con Soledad Olivera. Dijeron que era la mamá de tres alumnos y que también había desaparecido.

Allí se enteraron que el expediente de Soledad existía y no tenía ni una foto.

“Por esta nula voluntad de buscar a Soledad, nosotros pedimos un jury para el fiscal de Instrucción Darío José Nora, que cada vez que puedo lo nombro, porque nadie tiene que olvidar que no hubo voluntad de buscar a Soledad”, enfatizó la docente. El jury no prosperó, pero Silvia Minoli recuerda muy bien al fiscal. Esto para la ex docente de Lavalle, es también parte de la memoria colectiva que se construye y que hay que trabajar para no perder.

Presentación del libro

Formalmente el libro se presentará en la Feria del Libro, que será desde el 26 de septiembre de octubre, pero también hay un pedido para presentarlo en la UNCuyo y en la CTA.

La idea también es que se pueda utilizar como material de trabajo en las escuelas.

No obstante, actualmente hay una preventa del libro. Para obtenerlo, es necesario comunicarse al mail [email protected]

► TE PUEDE INTERESAR: Simulaban tener una casa de tatuajes y los atraparon 5 veces vendiendo droga