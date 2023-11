Cornejo llamó a fiscalizar para evitar el fraude en el balotaje y explicó cómo votará

Así, el referente se acercó un poco a la postura de un sector cambiemita que últimamente está fogoneando fuerte la idea de salir a fiscalizar en la segunda vuelta. Es el caso de Luis Petri, quien habló explícitamente de "cuidar los votos de Javier Milei".

Luis Petri fiscal.jpg

¿Cómo votará Alfredo Cornejo?

Cornejo evitó decir si votará por Sergio Massa, Javier Milei o en blanco en los próximos comicios. Días atrás, fue uno de los promotores de un comunicado en el que los radicales de Mendoza expresaron su "neutralidad" respecto al balotaje.

Pero ahora sumó algunas reflexiones: "Pedir el voto a favor de uno u otro es algo que yo no puedo hacer, porque no tengo confianza suficiente como para involucrarme públicamente. Por tanto, mi voto no será como dirigente político ni como gobernador electo, sino como ciudadano", dijo.

"No es relevante lo que vote yo, sino que custodiemos el comicio y que el que gane no lo haga a través del fraude", añadió.

Las diferencias en JxC

En cuanto a las diferencias que se han abierto en JxC, con algunos dirigentes que se inclinan por Milei, otros por Massa y otros que defienden la mencionada neutralidad, Cornejo también dejó comentarios.

"Que algunos manifiesten votar a Milei no tiene por qué significar la ruptura de JxC. Ni (el presidente de la UCR nacional) Gerardo Morales, ni yo, ni nadie puede decidir quién está dentro del frente".

Milei y Bullrich reconciliados edit.jpg El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei; junto a la excandidata de JxC, Patricia Bullrich.

Desde que la fórmula presidencial de JxC compuesta por Patricia Bullrich y Luis Petri quedó fuera de la carrera hacia la Casa Rosada, se multiplicaron las grietas en el interior de la fuerza opositora. Así, mientras el expresidente Mauricio Macri, la propia Bullrich y Petri se alinearon con Milei, hubo radicales que se embanderaron en una posición equidistante y otros que sugirieron su apoyo a Massa.

Por lo bajo, la pregunta que se agranda es si la tensión terminará por romper o no al bloque político. En ese sentido, Cornejo se mostró optimista respecto a la continuidad de juntos.

