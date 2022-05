Con los mendocinos de JxC a favor y los del PJ en contra avanzó el proyecto de Boleta Única

El radical Lisandro Nieri dijo que "dimos un paso gigante para mejorar la transparencia y la calidad democrática. El kirchnerismo que como siempre atrasa, obviamente votó en contra".

Su correligionaria Pamela Verasay dijo por su parte: "Mendoza es modelo a seguir y dio el ejemplo marcando un antecedente en la implementación de la Boleta Ùnica de Papel. En Diputados se inició ese camino. Es hora de que el Frente de Todos deje la resistencia a un sistema fácil, transparente, que evita boletas falsas y reduce costos".

Boleta Unica en Diputados de la Nacion.jpg Pamela Verasay sentada al lado de Jimena Latorre. Más abajo, Lisandro Nieri.

Álvaro Martínez atacó fuerte al kirchnerismo

Otro mendocino de Juntos por el Cambio, pero perteneciente al PRO, Álvaro Martínez, fue más agresivo con el peronismo: "Boleta Única significa: no más corruptos escondidos en listas sábanas. No más curro para quienes roban boletas. No más gastos innecesarios en el Estado. No más fraude a la democracia. Boleta única significa no más joda para el kirchnerismo. Se les acabó el curro. Con la aprobación de boleta única el kirchnerismo no podrá seguir operando en contra de la transparencia electoral y todos los argentinos tendremos comicios más limpios, económicos y ágiles, una batalla ganada de JXC en pos del ahorro y transparencia".

Los otros dirigentes opositores de Mendoza que votaron en positivo fueron Julio Cobos, Jimena Latorre y Omar De Marchi. Los del Frente de Todos que lo hicieron en contra fueron Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza.

Mendocinos contra el kirchnerismo

También sumaron sus opiniones los legisladores mendocinos Martín Kerchner y Natacha Eisenchlas y el senador nacional Alfredo Cornejo.

"Ya estamos un paso adelante, avanzando en calidad institucional y democrática, para terminar con las trampas electorales, pese a las trabas del kirchnerismo", dijo Kerchner, presidente del bloque de Senadores de Cambia Mendoza.

La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, expresó por su parte: "No es casualidad.Gracias al impulso de Mendoza estamos más cerca de que la Boleta Única de Papel se debata en el Congreso Nacional.Tampoco es casualidad que el kirchnerismo haya dicho que no. No importa, una vez más el Modelo Mendoza es ejemplo en el país".

Finalmente Cornejo esta vez estuvo más moderado que de costumbre y sin críticas al peronismo señaló: "Argentina necesita muchas reformas para salir adelante. Una de ellas es la institucional. Con el liderazgo de Juntos por el Cambio, Diputados dio un paso adelante al habilitar el tratamiento de la Boleta Única de Pape en comisiones. En Mendoza, es ley desde marzo de este año".

Perez Plaza y Bermejo.jpg Dos mendocinos del PJ: Eber Pérez Plaza y Adolfo Bermejo.

La sesión de Diputados

La Cámara Baja emplazó a la comisión de Asuntos Constitucionales a reunirse para comenzar a discutir los proyectos de Boleta Única, en el marco de una votación en la que la oposición mostró su fuerza y consiguió 132 votos.

Al no tener los dos tercios para discutir el tema en el recinto y tal como se había acordado en la previa, la oposición logró llevar el tema a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de Diputados -a partir de la próxima semana- y deberán tener un dictamen en el plazo de un mes. La moción se aprobó por 132 positivos contra 116 negativos y hubo 3 abstenciones.

Ese número, que supera por cinco el quórum de 129, encendió las alarmas en el oficialismo y dejó a la oposición unida con un antecedente favorable a la hora de poder avanzar con sus proyectos.

El primero de los debates comenzará el próximo miércoles y continuarán el 17, 24, y 31 de mayo. De esta manera, el proyecto de ley se trataría a principios de junio.

Negri pidió que se normalice el Congreso

El diputado Mario Negri celebró el retorno Congreso y pidió que se normalice su funcionamiento. Sobre el proyecto, el cordobés afirmó: "La Boleta Única significa hablar de transparencia electoral, terminar con la sospecha de la trampa".

Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se defendió sobre las especulaciones en torno a los procesos electorales de 2019 y 2021: "Hablan de sospecha de trampas y les aviso que somos el resultado de las votaciones. Somos el resultado de la elección de 2019 y 2021, si ponemos manto de sospecha sobre esas elecciones, también lo hacemos sobre la legitimidad de cada uno de nosotros".

El miércoles pasado el Interbloque Federal, JxC, CREO, Avanza Libertad y dos diputados rionegrinos de Provincias Unidas convocaron a una sesión especial para este jueves. La convocatoria sorprendió al oficialismo que respondió con otra agenda para sortear la iniciativa de los bloques opositores.

