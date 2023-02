Con la presidencia de la Nación en la mira, Patricia Bullrich vendrá a Mendoza este viernes

La ministra de Seguridad en el macrismo estará presente en el Acto Central, la Vía Blanca de las reinas, el Carrousel y el Desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), aunque entre sus colaboradores no descartan que participe también de otros eventos durante su estadía. Será la primera vez en el año electoral que pise Mendoza y sería la segunda precandidata presidencial en hacerlo durante 2023, ya que el titular del Ejecutivo, Alberto Fernández, manifiesta que quiere pelear la reelección y arribó a la provincia en enero.

Patricia Bullrich.jpg Bullrich no tiene medias tintas para declarar: para ella, De Marchi quiso "cortarse sólo", pero cree que lo frenaron.

Bullrich está además metida de lleno en la interna que hace arder al oficialismo local. Como presidenta del PRO en Buenos Aires, tiene la potestad de intervenir el partido en la provincia si es que se presumen irregularidades. Así lo ha pretendido una parte del radicalismo, que fue a quejarse a la Capital Federal de las constantes -y cada vez más explícitas- insinuaciones de ruptura que vienen haciendo Omar De Marchi y sus seguidores.

En la última semana se esperaban definiciones en aquel sentido, porque la UCR le había marcado una suerte de ultimátum político a los amarillos, pero finalmente, no sólo no hubo una toma de decisión por parte del lujanino, sino que tampoco hubo una sentencia de parte de Bullrich en torno a entrometerse en el espacio que comanda el diputado Álvaro Martínez. Es que, hasta que no se tome la postura de salir oficialmente, es probable que no se configure ningún tipo de falta a lo acordado en las cartas orgánicas de esas fuerzas.

Bullrich y la pelea por adentro

La ex miembro de la alianza aún no ha salido ni con un spot, ni con una carta, ni con la presentación de un libro, como sí lo hicieron -en el lapso de cuatro días, los otros que se anotan para trabajar desde la Casa Rosada: Daniel Scioli, Horacio Rodríguez Larreta y el líder de los trabajadores de la "economía popular" Juan Grabois-. Ella, por ahora, avanza sin un elemento que confirme oficialmente sus intenciones, pero habiendo dicho en enorme cantidad de veces que aspira a ser presidenta.

Referentes del PRO-De Marchi-Rodriguez Larreta-Bragagnolo-Martinez.jpg En Mendoza, Larreta ya eligió equipo: De Marchi, Bragagnolo y Álvaro Martínez.

Incluso, parte de su campaña empezó en la última semana, luego de que diera declaraciones que fueron leídas como una inequívoca respuesta al lanzamiento de su rival en la interna, Larreta: mientras éste ensayó un discurso conciliador y "antigrieta" en el video que grabó en un gris paisaje de la Patagonia, ella salió a blandir su mensaje -ya institucionalizado-: no hay lugar para los que quieren ser moderados con el adversario.

“La gran estafa es haber convertido a la Argentina en un país en decadencia, con una educación de baja calidad. La gran estafa son sindicalistas ricos y trabajadores pobres, o los planes sociales que empobrecen a la gente. La gran estafa es la corrupción como apropiación del Estado y el Estado cada vez más grande donde los impuestos de la gente se van a una caja negra”, arremetió Bullrich en Twitter .

Declaraciones picantes sobre un De Marchi que "se cortó sólo"

Sin pelos en la lengua, en su última aparición radial, Bullrich le pegó a los "dirigentes tibios" (de nuevo, leído como un golpe a Larreta). Pero no se quedó ahí, sino que se refirió a un político del interior que, supuestamente, "se cortó solo, aunque ya fue encauzado", según sus palabras textuales.

Se refería a Omar De Marchi.

HEBE CASADO PATRICIA BULLRICH.jpg Hebe Casado, la dirigente del Sur y una de las políticas mendocinas que más vínculo tiene con la precandidata.

"Llegamos a un acuerdo porque somos un partido, no la suma de individuos que buscan algo particularmente y cada uno por su lado. Eso primó y pasamos esta etapa con un encuadramiento del PRO de Mendoza en el marco de Cambia Mendoza y eso es muy importante", afirmó. Habrá que ver si, efectivamente, Cambia Mendoza continúa siendo esa alianza que la provincia conoce, o si el PRO demarchista arma sus valijas y se va para otro espacio.

La intención del radicalismo de meter a Bullrich en la interna mendocina quedó de manifiesto ya a principios de enero, cuando en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que se hizo en el hotel NH de Mar Del Plata, dirigentes como Mariana Juri y Julio Cobos pidieron que se lo conmine a competir adentro de la coalición, y no por afuera, como parece que pretende el diputado.

Todas esas peticiones por ahora no han frenado la intriga que vive el oficialismo. Por eso es muy probable que se las repitan a Bullrich, ahora de cerca, en el palco oficial del Frank Romero Day o en el que ya están montando en calle Chile.

