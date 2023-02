Alfredo Cornejo: "Cambia Mendoza es una herramienta de la gente para luchar contra el populismo"

En todo momento destacó que la coalisión de partidos que conforman Cambia Mendoza y que tienen en común una crítica feroz al populismo, es una herramienta de la gente y no de los dirigentes.

Fue una crítica indirecta a la falta de definición del diputado nacional y referente local del PRO, Omar De Marchi, quien cada vez se aleja más de la propuesta de Cambia Mendoza.

Cornejo candiadto 1.jpg Alfredo Cornejo dio una conferencia de prensa este miércoles en el hotel Aconcagua, de Ciudad.

El apoyo de los radicales a Alfredo Cornejo

Durante la conferencia de prensa, flanquearon a Cornejo el gobernador Rodolfo Suarez y el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR mendocina, Tadeo García Zalazar.

Suarez aseguró que "tenemos que seguir , Alfredo tiene la experiencia, es innovador, tiene carácter y coraje, invito a todos los partidos que quieran sumarse a la lucha contra el populismo"

La presencia radical fue a pleno: no faltó ni Julio Cobos, una situación que antes no había ocurrido -de hecho fue de los pocos radicales que no tuitearon nada con respecto a la precandidatura de Cornejo-.

conferencia de prensa Alfredo Cornejo.jpg El gobernador Rodolfo Suarez y el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR mendocina, Tadeo García Zalazar, junto a Alfredo Cornejo.

Propuestas de gestión y críticas al Gobierno nacional

Cornejo hizo un repaso de todas los aciertos que ha realizado tanto su propia gestión como la de Suarez, trabajando para lograr el equilibrio fiscal, reduciendo impuestos, comenznado con la exploración minera e intentando poner en marcha Potasio Río Colorado y Vaca Muerta, para generar cambios en la matriz productiva.

Aseveró que con todos estos avances, Mendoza debería haber crecido mucho más, pero si no lo ha hecho es por dos motivos.

En primer lugar, por estar en desventaja frente a un Gobierno nacional de otro color político, que no ha hecho otra cosa que perjudicar a Mendoza. Puso como ejemplo el laudo del Presidente Alberto Fernández en contra de la provincia por el tema Portezuelo del Viento y el reconocimiento de derechos sobre tierras del sur a personas de comunidades autodenominadas mapuches.

Alfredo Cornejo-conferencia.jpg

Por otra parte, explicó que Mendoza es una provincia sin comodities, como lo son la minería para San Juan, el petróleo para Neuquén y la soja para la pampa húmeda.

Esto no sucede con la vitivinicultura, porque la Nación no permite hacer acuerdos propios entre Mendoza y otros países.

Además, y casi como en un discurso de balance de gestión, hizo referencia a avances en salud, educación, seguridad y modernización del Estado.

Para cerrar, reforzó la idea que, con buenas perspectivas macroeconómicas -que dependen pura y exclusivamente de la Nación- Mendoza va a crecer de forma exponencial.

El operativo clamor de los radicales por Cornejo

En la mañana del lunes, el gobernador Rodolfo Suarez fue el que encendió la mecha en Twitter: salió a posicionar a Cornejo como candidato a gobernador, diciendo que era lo mejor que les podía pasar a los mendocinos para continuar con el mismo proyecto que comenzó hace 7 años.

Esto desató una ola de tuits de funcionarios que apoyaron la idea: desde el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, el de Capital, Ulpiano Suarez, pasando por la presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, el presidente de la Cámara de Diptuados, Andrés Lombardi; la diputada nacional Jimena Latorre; el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, quienes aportaron su apoyo dentro del radicalismo.

Desde otros partidos aliados, dejaron su apoyo a Cornejo José María Videla Sáenz (presidente del Frente Renovador) y Josefina Canale, del PD Progresista.

Acto seguido, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien ya había dejado claras sus intenciones de ser precandidato a gobernador, desistió de su candidatura y le brindó su apoyo a Cornejo. El gesto fue retribuido por el senador nacional, que durante el acto de presentación de un libro, donde Orozco plasmó las bases de su propuesta para gobernar a Mendoza, estuvo presente y le agradeció el apoyo.

► TE PUEDE INTERESAR: Dos investigadores mendocinos aseguran que los mapuches poblaron el Sur de Mendoza hasta la campaña del desierto