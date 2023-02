De todas maneras, durante la presentación no dieron mayores detalles al respecto. Lo que sí ocurrió fue un ida y vuelta de elogios, tanto por parte del lasherino hacia Cornejo como a la inversa.

Alfredo Cornejo-Daniel Orozco.jpg Alfredo Cornejo y Daniel Orozo durante la presentación del libro que se realizó en un conocido mayorista de Las Heras.

En definitiva, ambos dieron buenos motivos para pensar que pueden llegar a ser compañeros de fórmula, sobre todo por la asistencia y el apoyo de casi todos los intendentes radicales al evento, con el presidente de la UCR a la cabeza, Tadeo García Zalazar. El lunes el propio gobernador Rodolfo Suarez se encargó de ponerlo en la cúspide a Cornejo con un tuit, que cosechó una catarata de apoyos en el seno de Cambia Mendoza.

Para Orozco, Alfredo Cornejo es el timón de la provincia

Además de contar todos los pasos que ha dado como jefe comunal para ordenar a su departamento que venía con mucho retraso en el desarrollo, Orozco no perdió oportunidad para hablar de su lider partidario natural.

Les quería decir a todos ustedes que tenemos una linda Mendoza, pero tenemos que tener un timón. Ese timón no me cabe la menor duda de que es Alfredo Cornejo, porque yo veo que él es una persona que ha estudiado para esto, que ha dado su vida para esto, por todos nosotros, para servir Les quería decir a todos ustedes que tenemos una linda Mendoza, pero tenemos que tener un timón. Ese timón no me cabe la menor duda de que es Alfredo Cornejo, porque yo veo que él es una persona que ha estudiado para esto, que ha dado su vida para esto, por todos nosotros, para servir

Además, lo definió como "un rockstar" y dijo que la presentación del libro debería haber sido realizada en el estadio Polimeni y no en el supermercado Tadicor, ya que hubo gente que se quedó afuera.

presentacion del libro de Daniel Orozco.jpg

Flores para Orozco por parte de Cornejo

Cornejo también dejó en claro que piensa muy bien de Orozco.

Daniel se dedicó buena parte de su vida a la medicina, le picaba el bichito de la política, fue candidato en alguna oportunidad, sin duda alguna es el intendente más exitoso de Las Heras del '83 a la fecha, no es porque sea amigo mío Daniel se dedicó buena parte de su vida a la medicina, le picaba el bichito de la política, fue candidato en alguna oportunidad, sin duda alguna es el intendente más exitoso de Las Heras del '83 a la fecha, no es porque sea amigo mío

Agregó que si bien en Las Heras existieron buenos y malos intendentes, es para resaltar que Orozco haya hecho una gestión para destacar en un contexto macroeconómico muy difícil y con "un gobierno nacional que no ha hecho otra cosa más que perjudicar a la Provincia".

Una candidatura casi definida

Al referirse a su posible candidatura para ser nuevamente gobernador de Mendoza, Cornejo manifestó que ha tenido diversas conversaciones, una de estas fue con Daniel Orozco, que ya había manifestado su intención de ser candidato para ocupar el sillón de San Martín.

El dijo desde un primer momento que pretendía ser gobernador, pero que si era yo me iba a apoyar. Yo he tenido una charla con él. Todo el equipo está haciéndome propuestas, no solo el gobernador sino un montón de gente y por eso es probable que yo lo conteste favorablemente a esta idea El dijo desde un primer momento que pretendía ser gobernador, pero que si era yo me iba a apoyar. Yo he tenido una charla con él. Todo el equipo está haciéndome propuestas, no solo el gobernador sino un montón de gente y por eso es probable que yo lo conteste favorablemente a esta idea

Inmediatamente, Cornejo resaltó ante el nutrido auditorio que lo esperaba: "Es obvio que yo no necesito un proyecto personal, soy parte de un equipo y yo voy a estar, Daniel es parte indisoluble de ese equipo. Tanto como Rodolfo, Tadeo, Ulpiano, Miguel Ronco, Gustavo Soto y Raúl Rufeil, tanto como los partidos Libres del Sur, el socialismo, Fe y la Coalición Cívica, grupos inorgánicos y orgánicos como el Partido Demócrata o el PRO".

Antes de finalizar, aseguró que este miércoles realizarán una conferencia de prensa en la que probablemente, se anuncie la fórmula 2023 -2027 para gobernar la provincia por parte del Frente Cambia Mendoza.

