El "Día D" de Cambia Mendoza llegó con un duro cruce entre Bullrich y Larreta y un encuentro en calle Alem

“No sólo es eso. Todo esto puede tener consecuencias nacionales para Juntos, porque ya estamos viendo lo que ocurre en Neuquén y en Río Negro, donde el desencuentro UCR-PRO ha logrado desarmar la alianza. Eso es lo que tenemos que tratar de que no nos pase en Mendoza”, dicen voces que aseguran estar preocupadas. En Mendoza, el PRO demarchista desconfía de esos planteos.

encuentro Cambia Mendoza (4).jpg Al encuentro de este miércoles volverán a acudir las cabezas de todos los espacios que componen el frente. Foto: Prensa Cambia Mendoza

Lo que creen es que los intentos “porteños” por aplacar el clima de quiebre que hay en la provincia no responden a intereses genuinos de cuidar al frente: consideran que es más un apoyo a los radicales y una reprimenda a Omar De Marchi. Es sabido que Bullrich se alejó de su otrora aliado y que es claramente afín al exgobernador, así como "De Marchi es ladero y armador federal para la campaña de Larreta.

Los que intentaron calmar las aguas fueron DDiego Santilli y Eduardo Machiavelli, quienes pidieron esperar antes de tomar una decisión en el momento, o de ponerse a votar por cuál tenía que ser la forma de intervenir. Del segundo, lo que se dice es que ha relevado un poco a mendocino en su acompañamiento al jefe de Gobierno a la carrera presidencial. La intención sería, precisamente, dedicarle más tiempo a la campaña local por la gobernación.

“Omar ha tomado una decisión…rara, pero una decisión al fin, y la respetamos”, fueron –más o menos- las palabras que usó la presidenta nacional del PRO la penúltima vez que estuvo por Mendoza. Iba a venir a fines de año, cuatro días después de que Argentina se consagrase en Qatar, pero hubo un conflicto familiar que aplazó esa llegada, contaron sus socios locales.

larreta bullrich.jpg La interna mendocina se metió en la pelea de los dos presidenciables, Bullrich y Larreta.

“No vamos a hablar. Ayer en la reunión de Juntos por el Cambio terminó prorrogándose la decisión, así que vamos a esperar a que haya un avance concreto sobre el tema”, dijeron cerca de De Marchi a Diario UNO. La decisión podría ser, incluso, intervenir el PRO mendocino, según anunció la propia Bullrich. Acá, esperan que no se llegue a tanto.

Día “D” y encuentro tenso

Hay una parte de la política que marcó a este 15 de febrero en el calendario, pero finalmente no pasará mucho. Es el día que la cúpula radical le había puesto como plazo al PRO para que se definiera, pero hace semanas que este anunció no ver una obligación allí:

“Los plazos los pone la Justicia Electoral (NdR: o un decreto del Ejecutivo), así que no dependen de los partidos. Nosotros no definiremos nada antes de tiempo”, había dicho el ex intendente de Luján. Para una entrevista con UNO de este fin de semana, aclaró que jugará a límite con los tiempos y que el punto cúlmine es el 12 de abril: ese día deben quedar definidas las alianzas para las PASO provinciales del 11 de junio. Ese día podría competir contra Alfredo Cornejo por el Sillón de San Martín

Cambia Mendoza.jpg Hoy puede haber seguidilla de fotos y tuits anunciando la continuidad y ratificación de pertenencia de los espacios que siguen en CM.

Por toda esa previa es que la reunión de este miércoles cobra mayor importancia. Será en la sede de calle Alem a las 19. Habrá presencia de las cabezas de cada partido y el anfitrión será el titular de la UCR mendocina Tadeo García Zalazar. Será el primer cónclave –con papeles, o sea, formal- desde que Cornejo es precandidato a gobernar la provincia; por lo que, además, de la tensión partidaria, comienzan a verse también las ambiciones internas por ocupar espacios de poder.

Al encuentro están convocados todos los partidos de Cambia, y se espera que marque también un gesto político importante: frente a la negativa del PRO a definirse, y con la ausencia de Unión Popular (el espacio de Jorge Difonso, que también coquetea con su posible salida), serán las fuerzas que quedan las que ratifiquen su pertenencia.

Es de esperar una serie de tuits y fotos en las que el Partido Renovador Federal –del diputado José María Videla Sáenz, quien asistirá al cara a cara-, “la pata empresaria” –con Rodolfo Vargas Arizu por un lado y el metalúrgico Julio Totero por otro-, el socialismo y Libres del Sur manifiesten su proximidad a la cúpula radical.

