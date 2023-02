El PRO desoirá el ultimátum para definir si sigue en Cambia Mendoza y la UCR exigiría sanciones

"Para esas elecciones el plazo legal es el 1 de marzo, por lo que nos vamos a tomar estos días para analizar los distintos escenarios y definir con esos dirigentes la mejor estrategia, que esté alineada con la estrategia provincial. Veremos si llevamos candidatos propios o apoyamos a alguien", confirmó el presidente partidario Álvaro Martínez.

Pero además, desde el PRO se encargaron de recordar que la fecha límite legal para conformar frentes para las elecciones gubernamentales es el 12 de abril. Recién para ese entonces habrán definido si arman un propio frente por fuera de Cambia Mendoza, que incluya posiblemente a aliados de la Coalición Cívica, del PD, y probablemente algún sector del peronismo no kirchnerista.

Omar De Marchi Emir Félix.jpg La foto de la discordia. Omar De Marchi publicó una foto con el intendente de San Rafael, Emir Félix, y levantó polvareda en el PJ, sobre todo entre los kirchneristas.

El sólo rumor de que los del partido amarillo no cumplirán con el mandato nacional enerva a los radicales mendocinos, que por estos días reclaman por la indecisión de -por ahora- sus socios de Cambia Mendoza.

"Se tienen que decidir y decir si juegan o no dentro del frente. No podemos hacer la payasada de tener un nombre para las 7 elecciones municipales y otro para las elecciones provinciales. Lo coherente es discutir adentro las diferencias, y en esas discusiones definir cómo armar las boletas, con sistema de mayorías y minorías u otro, pero no, ellos ni se sientan a discutir eso", se quejó un referente radical que está en la mesa chica del armado electoral.

Tan tensas están las relaciones entre ambos, que los radicales intuyen que sus socios del PRO finalmente no participarán en el armado electoral para competir en esas 7 comunas que adelantaron comicios "porque no tienen candidatos en todos esos departamentos, y porque quieren evitar aparecer si hay derrotas, sobre todo en las comunas que gobierna el PJ. Con todo eso especulan", dispararon.

► TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi volvió a poner en duda su continuidad en Cambia Mendoza

¿Qué pasará si el PRO de Mendoza no cumple con el mandato nacional?

La probable desobediencia del PRO mendocino al mandato de la mesa nacional de Juntos por el Cambio sería el tema central de una reunión de la cúpula nacional que se concretaría este martes por la tarde. De allí saldrían posibles sanciones o reprimendas.

Mesa Nacional Juntos por el Cambio.jpg La mesa nacional de Juntos por el Cambio fue quien le puso al PRO mendocino la fecha límite del 15 de febrero, con una prórroga de 7 días hasta el 22, para que defina si compite dentro o fuera de Cambia Mendoza en las próximas elecciones.

Los enfurecidos radicales, que se reunieron la noche del lunes y trataron el tema, esperan que la indecisión de De Marchi y del presidente partidario Álvaro Martínez, motive la intervención del partido provincial.

"La intervención del PRO local debería ser la derivación lógica. Que el partido nacional ponga un interventor y que sea él quien se siente a la mesa de Cambia Mendoza para negociar las candidaturas y los demás temas electorales. Eso y que además le quiten a De Marchi la posibilidad de usar el sello del partido", fogonean desde la UCR.

Por su lado, el mismo Martínez se mostró confiado en que no recibirán ninguna sanción grave de los líderes del partido. "A mí no me ha llamado Patricia (Bullrich) ni nadie del partido, pero legalmente no están dados los motivos legales para una intervención que están fijados en nuestra carta orgánica. Puede que haya un reto, pero no más que eso, nosotros estamos cumpliendo con los plazos legales de las elecciones, les guste o no", retrucó.

► TE PUEDE INTERESAR: De Marchi: "Vi un lanzamiento forzado, inoportuno y contradictorio con lo que se viene diciendo"