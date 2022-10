Cambia Mendoza perdió un partido en Malargüe por el rechazo de Suarez al impulso minero de Ojeda

De hecho, el mismo jefe comunal confirmó en conferencia de prensa la renuncia de su director de Desarrollo Económico, José "Poroto" Ferrero, presidente de aquel partido, y minimizó la salida del Mopoma "del frente electoral que se conformó para la elección", reduciendo el peso político que pudo tener ese partido en su gestión municipal.

El comunicado para Cambia Mendoza

"Con profunda preocupación aseveramos que el Frente Cambia Mendoza a través del su representación en el Gobierno provincial se alejó peligrosamente de los objetivos que dieron vida a nuestra coalición en defensa de los intereses de esta tierra, produciendo un destrato hacia la comunidad malargüina en los temas más caros y esperados para nuestra sociedad, que por derecho propio nos corresponden", resalta el comunicado de ese partido malargüino que conformó Cambia Mendoza desde que Alfredo Cornejo creó ese frente y que se fue este martes.

Comunicado del partido Movimiento Popular Malargüino.pdf

Como uno de los argumentos de su salida de Cambia Mendoza, desde el partido remarcaron que "por inacción o incapacidad del gobierno provincial han desaparecido los motivos políticos que dieron vida a nuestra unión política y programática".

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez, sobre minería: "Entiendo a Ojeda pero las cuestiones en política hay que medirlas"

Pero más allá del comunicado que el partido hizo correr por los medios y que envió a la Junta Electoral, el ex director de Desarrollo Económico y presidente partidario, José Ferrero, se encargó de personalizar sus críticas en el mismo gobernador Rodolfo Suarez.

"Nosotros creemos y podemos demostrar que desde que comenzó la gestión de Suarez, hubo inoperancia del Gobierno para con la comunidad malargüina. Nos engañaron con la construcción de Portezuelo del Viento y nos volvieron a postergar negando el respaldo al proyecto de zonificación minera para Malargüe. Acá hay decenas de áreas con probabilidades de mineralización metalífera y en 3 años no hemos logrado que se avance en ninguna de ellas, lo que demuestra de que no hay voluntad de ayudar al departamento", disparó Ferrero.

"Nosotros somos un gobierno plural"

Luego de que se conociera la salida del Mopoma de Cambia Mendoza, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, buscó restarle importancia a esa baja en una conferencia de prensa.

Juan Manuel Ojeda. Minería El intendente Juan Manuel Ojeda salió a minimizar el impacto de la salida del partido Mopoma del Frente Cambia Mendoza, pero igualmente acentuó que su gobierno es plural "y no mira los partidos políticos".

"Le acepté la renuncia a Ferrero porque soy partidario de que quien no quiere trabajar en un lugar no tiene sentido no aceptarle su renuncia. Respecto de la salida del Mopoma no soy yo quien tiene que recibir esa información. En este caso hay un frente electoral, que se terminan cuando se termina la elección. Hoy técnicamente estar o no estar en un frente es más una cuestión de marketing político que una cuestión jurídica", admitió Ojeda.

Por si hiciera falta, y para reforzar su idea de que la salida del Mopoma no tiene gran impacto en su equipo de gobierno, Ojeda recordó ante los periodistas, que su gabinete es diverso "y no mira partidos políticos, sino la capacidad y la ganas de trabajar" y acotó que pretende modificar el esquema de la dirección de Desarrollo Económico.

Igualmente, los últimos movimientos de ese partido municipal, sumados a algunas críticas internas, hacen que el bloque de concejales oficialistas también se haya dividido en Malargüe. Hoy de esos 5 ediles, dos conforman el bloque Unión Cívica Radical Independiente (uno de ellos es concejal del Mopoma) y los tres restantes son de Cambia Mendoza, aunque en las últimas semanas hasta la presidenta del Concejo Deliberante, Daiana Varas ha mostrado en los medios sus diferencias para con medidas que adoptó Ojeda.

Ese quiebre también fue motivo de consulta de los periodistas en la conferencia de prensa que dio Ojeda.

"Lo dije anoche (por el martes) en el comité: a mi me eligieron en la última elección los malargüinos y el voto independiente. Yo probé con el radicalismo como candidato del partido, pero como ustedes verán nosotros somos un gobierno plural, y hoy hay un intendente que no mira las cuestiones políticas y en eso no voy a volver atrás. A mi se me puede poner en frente cualquier dirigente diciéndome que quiere el 100% de radicales (en el equipo de gobierno) y yo les voy a decir que no, porque lo que mido es voluntad y capacidad de trabajo", concluyó.

►TE PUEDE INTERESAR: Sin apoyo del Gobierno, Ojeda ingresó su proyecto para hacer minería por fuera de la ley 7.722