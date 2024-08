Benegas Lynch: "Arrieta tiró el armado de la Libertad Avanza a los chanchos"

► TE PUEDE INTERESAR: Desde este lunes se podrá utilizar la SUBE digital en Mendoza para pagar el pasaje con el celular

Lourdes Arrieta y Martín Menem.JPG Otros tiempos: Lourdes Arrieta, otrora apadrinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahora lo acusó de "no tener huevos" para defenderla en el escándalo por la visita a genocidas.

Esa misma noche también hizo público el proyecto de ley para liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Es claro que en el partido entienden que Arrieta se rebeló y que por tanto no sólo evalúan expulsarla del bloque, sino también tienen en la mira quitarle la potestad del armado del partido de La Libertad Avanza en Mendoza, un trámite que ella ya encaró en la Justicia Federal y hasta logró un reconocimiento provisorio del juez Pablo Quiroz.

"A Lourdes le habían dado también incluso la conducción del armado del partido para el 2025, con un futuro espectacular", siguió Benegas Linch y marcó que con su rebeldía logró "tirarlo de esta manera a los chanchos, sin hacerse cargo de sus propios actos, involucrando gente que no tiene absolutamente nada que ver".

Casi como si ya no hubiese retorno para la diputada mendocina, su par bonaerense sentenció que lo que sucedió es "una lástima por ella y una lástima por el partido, que necesita estrechar filas", en referencia a que si se da la expulsión perderá una de las bancas en la Cámara de Diputados.

Aún así, Benegas Lynch evadió la consulta sobre cómo votará en el caso de que se plantee en las próximas horas la expulsión de Arrieta pero advirtió: "me parece que ha llegado Lourdes a una instancia a la que no hay que llegar, no solamente con esto último que ha hecho. Las comunicaciones que son privadas son eso, privadas, salvo que tenga que acudir a un juez por algún delito", le facturó, luego de que la mendocina publicara sus chat con sus compañeros de bloque.

Arrieta reveló como es el proyecto para liberar genocidas

La polémica legisladora nacional reveló este domingo a la noche documentos que detallan "los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas", según anunció en un hilo de tuits.

El borrador de la iniciativa que busca sacar de la cárcel a los genocidas de la última dictadura militar expone, por ejemplo, que "la doctrina establece que pasado un tiempo excesivo de tramitación de un proceso penal, aun cuando no hubiere operado la prescripción, la acción penal debe entenderse agotada por insubsistencia" y consideran como “inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos”. Esto, claro, en favor de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976.

La foto de la visita de legisladores de LLA a genocidas de la última dictadura en el penal de Ezeiza. Allí aparece la mendocina Lourdes Arrieta, quien dice que fue engañada.

El proyecto de reglamentación que supuestamente propone este grupo de legisladores de LLA al que -por ahora- pertenece Arrieta fija en 25 años “el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”.

Este fin de semana Lourdes Arrieta también develó chats del grupo de WhastApp que integraba junto a sus pares en el Congreso de la Nación, Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, Lilia Lemoine, Alberto Arancibia; los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi, así como también Guillermo Montenegro, Santiago Santunient, entre otros.

Según la mendocina, fue el padre Javier Ravasi quien creó el grupo que organizó a su vez la visita a los represores a Ezeiza que desató el escándalo político.