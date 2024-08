Lourdes Arrieta tras la pelea con Martín Menem: "Reaccioné como una persona cansada de violencia"

"A mi nadie me dijo que me iban a echar de La Libertad Avanza, soy fiel a las convicciones y para eso me votó la gente", dijo en un breve contacto con el móvil de radio Nihuil, mientras era custodiada prácticamente por sus padres y su hermano Martín, quienes no permitieron tomar fotos a la prensa.

El abogado de Arrieta aseguró que "le hicieron una cama"

El abogado de la diputada Lourdes Arrieta, Yamil Castro Bianchi, confirmó a Nihuil que el audio filtrado en el que se escucha a la mendocina peleando con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "es real y que además es un recorte, no todo lo que sucedió en la reunión".

Castro Bianchi aseguró que "la charla fue un apriete y se dio en un contexto donde se le exigió explicaciones a Lourdes sobre su actuación en los últimos días concretamente luego de la visita a los ex represores". Arrieta se disculpó por su accionar y hasta reveló que fue engañada al pabellón donde se encuentra Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza.

Antes de avanzar sobre este punto, su asesor legal aclaró que Arrietra bajó al recinto de la Cámara de Diputados y que se sentó para dar quórum por la ampliación del presupuesto al Servicio de Inteligencia Argentino (SIA).

WhatsApp Image 2024-08-23 at 17.49.47.jpeg Captura de la llegada de Lourdes Arrieta a Mendoza. Video de Cristian Morón (Radio Nihuil).

"Todo el bloque estaba y tenían todo preparado para atacarla. Este pelotón de fusilamiento tenía como finalidad un juicio sumario, sin una defensa para su posterior expulsión", disparó el asesor de la referente de La Libertad Avanza en Mendoza.

Lourdes Arrieta hizo una denuncia por violencia de género en la Corte

En declaraciones al programa Informe Nihuil Segunda Edición, conducido por Marcelo Sisso, el asesor de Arrieta ratificó que hay una denuncia de la diputada por violencia que la presentó en la oficina de la Corte.

"La diputada lo que hizo fue expresarse en el marco de una denuncia por el hecho en la oficina de violencia doméstica de la Corte. Ella no denunció a nadie puntualmente sino la situación, que le digan que está loca, que tiene que ir al psiquiatra, ...", detalló el abogado.

Lourdes Arrieta y Martín Menem.JPG Lourdes Arrieta y Martín Menem en el pasado con estrechos vínculos políticos. Hoy se habla de la expulsión de Arrieta del bloque.

En el audio que se conoció en las últimas horas, Arrieta le reclama a Menem que le hicieron una cama, que le tendieron una emboscada por la visita a los represores condenados y que nadie la cuidó considerando que muchos sabían de ese programa a la cárcel de Ezeiza.

"Lo que hicieron fue dejarla sola y no la dejaron aclarar. El enojo con Martín Menem es porque era el primero que tenía que dar explicaciones y no lo hizo", reveló el letrado sobre parte de la interna libertaria.

Por otro lado, aclaró que Arrieta denunció a parte del Servicio Penitenciario por la visita a los represores de la última dictadura militar.

El hermano de Arrieta está imputado por avales falsos para LLA

La semana de la famila Arrieta fue más que movida. El lunes, el hermano de la diputada fue imputado por la Justicia Federal por falsificar documentos en la lista de los avales, que es el paso previo a la creación del partido libertario en Mendoza.

Según confirmaron fuentes judiciales, Martín Arrieta quedó imputado en la causa penal FMZ 3936/2024 en la que se lo acusa de "falsedad ideológica y uso de documento adulterado" que está en manos de la fiscal electoral María Alejandra Oregón. Es que el comunicador es el apoderado de la lista que la diputada llevó a la Justicia, con los 4.000 avales que se le exige para poder crear el partido.

Si bien en esa causa el denunciante es Matías Gabriel Aciar, los damnificados serían muchos más e incluso aparece una larga lista de personas fallecidas. La Justicia aguarda pericias caligráficas que serían determinantes.

