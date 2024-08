El audio de la pelea libertaria reveló que Lourdes Arrieta acusó a Martín Menem de no "tener huevos"

Embed

Lourdes Arrieta y Martín Menem.JPG Relación rota: Martín Menem con Lourdes Arrieta.

Los gritos de Loudes Arrieta contra Martín Menem

El audio que trascendió este jueves es revelador del grado de exaltación de Lourdes Arrieta. En medio de gritos y llantos, la dirigente que viene sumando protagonismo en diversos escándalos, como la visita a genocidas junto a 5 colegas de LLA, dice reiteradas veces "me hicieron una cama".

Pero lo más fuerte es cuando se dirige al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien anteriormente había señalado como el responsable de aquella presencia libertaria en la cárcel de Ezeiza para encontrarse con algunos de los más emblemáticos referentes de la dictadura militar, como Alfredo Astiz.

En un momento Arrieta le grita al sobrino del ex presidente Carlos Menem: "No tenés huevos para defenderme, no tenés huevos para defender lo que tenés que defender".

Y enseguida agrega: "Mirame Martín Menem".

"¿Qué cama?", le pregunta una voz masculina mientras una mujer suma: "Nadie la consuela".

Otro de las manifestaciones de Lourdes alude a que "me amenazaron de muerte" y "estoy con custodia".

