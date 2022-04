Ante las críticas, Las Heras detalló que las fotomultas evitaron casi 200 infracciones diarias

El argumento del municipio es que se trata de una zona urbana y que el recorrido es bastante utilizado ya que es el que conduce hacia el aeropuerto El Plumerillo.

Las Heras emitió un comunicado explicativo con el balance de las fotomultas. Ahí refiere que la implementación de los aparatos redujo en el 80% las infracciones por exceso de velocidad y también aquellas por cruzar semáforos en rojo. Concretamente, apunta que estas últimas pasaron de una media de 150 faltas diarias a menos de 15. Es decir, casi 140 transgresiones menos.

LAS HERAS BAJÓ LA CANTIDAD DE MULTAS

No es todo. La siniestralidad también bajó considerablemente según los números oficiales que dio a conocer la intendencia. Según explicaron, pasaron de un índice alto a reducirse a la mitad desde que comenzaron a implementar mecanismos de fotomultas, allá por noviembre del 2019. En ese entonces comenzaron con diez equipos y ahora ya son 41 los desplegados en distintas trazas del departamento.

Agregan algunos números más: según sus datos, en un principio las notificaciones llegaron a un punto máximo de 6.846 por mes, mientras que en el último registro (es decir, marzo de este año) la cifra no superó las 869 faltas durante el mismo período. Es decir, la baja da como promedio 192,8 transgresiones menos por día.

fotomulta las heras.jpg Las faltas de tránsito bajaron en un 80% gracias al sistema de radares y cámaras, según anunciaron desde el municipio.

►TE PUEDE INTERESAR: Se defendió el mendocino acusado de pedir diezmo de planes Potenciar Trabajo

Respuesta tras la polémica por las fotomultas

"No tenemos exactamente el mes en que empezaremos a poner las multas”, anticipó a Diario UNO el secretario de la intendencia Fabián Tello. “Pero estamos satisfechos de poder colocar estos nuevos dispositivos, aunque a veces duela. En la ruta 40 tuvimos muchos accidentes y atacar eso es lo principal. Hay que cuidar a los conductores y también a terceros", apuntó.

"Lo que la gente tiene que entender es que, por más que haya una ruta, sigue siendo una zona urbana toda la zona comprendida entre la Rotonda del Avión y el aeropuerto. Es por eso que la máxima es 60 kilómetros por hora. Guste o no, hay que disminuir la velocidad”, siguió Tello.

A no confundirse. Por ahora, sólo los nuevos tres pares de medidores son los que estarán a manera de prevención y no exigirán un pago a quienes excedan el límite de velocidad. Las otras herramientas, como las que miden que no se pase el semáforo en rojo, continúan trabajando como lo hacen desde hace casi tres años.

En el municipio también recordaron que a cualquier conductor al que se le impute una falta tiene derecho a hacer su descargo vía mail o a través de los números telefónicos de la comuna. A eso agregaron que no fue la única estrategia, sino que este sistema se complementó con capacitaciones para sus propios agentes (la Guardia Urbana Municipal) y trabajadores de tránsito de la provincia.

►TE PUEDE INTERESAR: El intendente de Malargüe cesanteó a un empleado que faltó 55 veces e inició otros 46 sumarios

Por qué surgieron las críticas

No sólo fueron acaloradas voces en redes sociales, sino que el tema también escaló hasta la Legislatura de Mendoza. Allí, la diputada demócrata Mercedes Llano pidió al intendente Daniel Orozco un informe acerca de los resultados que había arrojado el sistema. En cierto modo, lo que dio a conocer este viernes el departamento.

daniel orozco.jpg Daniel Orozco, el intendente de Las Heras. En tres años, el municipio incorporó 41 dispositivos para filmar o controlar la velocidad de ls vehículos.

En concreto, la legisladora exigió conocer el lugar donde están dispuestas las cámaras y si los radares están bien señalizados. A eso agregó sus dudas, según dijo, acerca de que toda la medida tuviera fines recaudatorios y no un genuino interés ciudadano o de prevención vial.

En el municipio desmintieron esto último como lo han hecho cada vez que el tema fue polémico -como al principio cuando agregaron más tiempo en el estadío amarillo de la red semafórica-. A modo de respuesta, este viernes ratificaron dónde están ubicados esos radares: en los kilómetros 3.304; 3.303 y 3.337, frente a la escuela Elías Villanueva; siempre de la Ruta Nacional 40.

►TE PUEDE INTERESAR: La OSEP comenzó a suspender a los médicos que cobran coseguros indebidos

►TE PUEDE INTERESAR: Omar Félix: el regreso a la Legislatura de un referente histórico del PJ