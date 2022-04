Omar Félix: el regreso a la Legislatura de un referente histórico del PJ

Omar Félix volvió a la Legislatura provincial después de casi 20 años. En la etapa anterior fue senador y ahora estará en la otra cámara.Es considerado como parte del peronismo tradicional de Mendoza, sin estar alineado ni enfrentado con algunos de los sectores de la interna del PJ pero con el peso específico de su apellido y con varios dirigentes que le responde a él y a su hermano.

Omar Félix-jura.jpg Omar Félix junto a Germán Gómez, otro legislador sanrafaelino.

Los Félix de San Rafael

Tres Félix han ejercido la intendencia de San Rafael, El primero fue Chafí, quien fue el jefe comunal entre 1973 y 1975 y tuvo un mandato también en 1981, en los años finales de la dictadura. Peronista de toda la vida, Félix padre fue muy respetado por todo el arco político sanrafaelino. Sus dos hijos siguieron sus pasos dentro del justicialismo y ambos fueron intendentes.

Omar Félix lideró la comuna sanrafaelina entre 1999 y 2003 y Emir -recién dado de alta tras 68 días internado- es el actual jefe municipal.

La trayectoria de Omar Félix

El ahora flamante diputado Omar Félix cumplirá 62 años en junio. Está casado con Alejandra y es padre de tres hijos: dos varones y una mujer. Es productor agropecuario.

Siempre por voto popular fue concejal del PJ en San Rafael entre 1995 y 1999; senador provincial, de 1999 a 2003;, intendente entre 2003 y 2009 y diputado nacional desde 2009 a 2013. En los dos años siguientes fue nombrado en el directorio de YPF y en 2017 volvió al Congreso de la Nación, nuevamente como diputado, hasta 2021. Ahora es diputado provincial.

Referente del PJ

Ex intendente, ex legislador nacional, figura fuerte del Sur y con 27 años de política en el lomo, tiene un peso específico que se observa ya desde cómo lo miden propios y rivales en estos días previos. Sin embargo, volvieron a surgir versiones de que no pasaría mucho tiempo en la Legislatura y que renunciaría a su banca poco después de que ya no corran las penalidades.

Entre los suyos se dividen entre los que desmienten rotundamente esa postura y los que redoblan la apuesta diciendo que sí, que podría tener futuro en alguna dependencia nacional. La jugada que hizo el PJ de poner a Gustavo Perret en el Consejo de la Magistratura también alimenta esos rumores, porque Perret sólo volverá a la cámara si Félix se va, ya que le seguía en la boleta. Si no, tiene que dejar la Legislatura en apenas un puñado de horas ¿Lo pusieron en el Consejo para que estuviera sólo dos meses?

La respuesta llegará tarde o temprano. Por mientras, Félix se ha encargado de desmentir los dichos en etapas anteriores, cuando se decía que, si dejaba la banca, era para volver a San Rafael.

