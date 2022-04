El intendente de Malargüe cesanteó a un empleado que faltó 55 veces e inició otros 46 sumarios

Su responsable, Débora Ferrero, aclaró a Diario UNO que en el caso del municipal cesanteado se respetaron todos los plazos correspondientes y que incluso el trabajador -que realiza tareas de limpieza en el hospital de Malargüe- "no presentó ningún tipo de defensa". Lo dijo en relación a las acusaciones del Partido Justicialista, desde donde habían expresado que se trataba de "una persecución política".

juan manuel ojeda.jpg El intendente de Malargüe defendió el trabajo del personal de la Municipalidad.

Las explicaciones del intendente de Malargüe

La cesantía se resolvió tras cumplirse todos los términos del sumario y de acuerdo a lo que establece la ley 5.892, artículo 41 inciso A, que determina cuándo un empleado público puede ser relevado de sus funciones y despedido del Estado.

El propio jefe comunal publicó en Instagram un video aclarando la situación que afectó a este empleado, a quien calificó de "vago". Allí expresó: "Quiero aclarar y decirle al peronismo local que no voy a hacer lo que ellos quieren, que es seguir apañando a gente que no cumple con su función y a la que no le gusta trabajar".

De manera tajante, Ojeda defendió su accionar y aclaró que el empleado municipal "tenía 55 faltas, cuando a las 6 faltas se lo puede despedir. Era hora de que alguien hiciera lo que tenía que hacer. En este caso, soy yo (el intendente) quien lo hace y lo va a seguir haciendo porque la gente que trabaja en la municipalidad es gente que cumple y es responsable".

