La OSEP comenzó a suspender a los médicos que cobran coseguros indebidos

Los acusó de "hacer bandera" con el desfinanciamiento de la entidad "lo cual no es una novedad". El titular de la entidad de servicios descalificó la pretensión de los sindicalistas de generar un órgano de control al asegurar que la OSEP "está más que controlada".

Con cierto fastidio dijo: "Me pone mal que un grupo de gente se ponga en la explanada de la Legislatura, creyendo que hay un modelo de control o un modelo mágico para salvar a la obra social".

Los excesos en los coseguros

El director de la OSEP fue categórico: "Estamos sancionado a médicos que no cumplen lo convenido. Ya suspendimos a profesionales de prestigio y vamos a seguir por el mismo camino. Con los oftalmólogos tenemos los problemas más grandes. La Asociación Mendocina de Oftalmología no respeta el convenio".

Según explicaron desde la obra social, los montos de una consulta general varían de $1.100 a $1.400. De ese precio, el afiliado debe abonar un coseguro que no suele superar los $500 (varía de acuerdo al convenio firmado por cada especialidad) y el resto queda a cargo de la OSEP.

El problema radica en que se han detectado casos en los que los profesionales les cobran al paciente ítems que no están permitidos, como el llamado ítem AMO (Asociación Mendocina de Oftalmología) o incluso el ítem Covid que se generó durante la pandemia para hacer frente a los costos del equipamiento preventivo necesario para cada consulta.

Oftalmología.jpg Desde la OSEP aseguraron que tienen muchos problemas con los oftalmólogos porque cobran los coseguros por encima de lo convenido.

"Nos encontramos con sistemas muy corporativos, como el de los oftalmólogos. Pero al que detectamos lo suspendemos".

"Tenemos un atraso en el pago a los prestadores de alrededor de 30 días y les he dicho a los prestadores: les vamos a respetar la cadena de pagos y todos los meses van a tener un pago. Esos 30 días no podemos bajarlos", admitió.

Servicios garantizados

El responsable máximo de la OSEP aseguró: "Tenemos mucho por mejorar pero debo decir que hoy OSEP no tiene ningún corte con ningún círculo médico, ninguna clínica y ningún prestador. Además, esta semana comenzó el nuevo modelo de odontología. Cerramos convenio con la Federación Odontológica para toda la provincia. Entonces está la opción de nuestros propios prestadores sin pagar conseguro o elegir el odontólogo de cabecera con un costo del coseguro".

"La OSEP está más que controlada"

OSEP.jpg Sede principal de la Obra Social de Empleados Públicos.

Funes explicó que "los dirigentes sindicales dicen que quieren generar un órgano de control de nuestra obra social. Pero resulta que OSEP, si bien es un ente autártico, tiene dos órganos de control, uno interno y otro externo".

El primer órgano de control que tenemos es el directorio, que es un cuerpo colegiado dentro de la obra social con integrantes del Ejecutivo y de los gremios. El segundo es el Tribunal de Cuentas, que audita todas las instituciones del Estado y no nos permite cometer irregularidades. Si las cometemos somos observados y sancionadas. Entonces más que controlada está la OSEP El primer órgano de control que tenemos es el directorio, que es un cuerpo colegiado dentro de la obra social con integrantes del Ejecutivo y de los gremios. El segundo es el Tribunal de Cuentas, que audita todas las instituciones del Estado y no nos permite cometer irregularidades. Si las cometemos somos observados y sancionadas. Entonces más que controlada está la OSEP

La bandera del desfinanciamiento

El máximo responsable de la OSEP continuó con su réplica a los sindicatos: "Siguen haciendo bandera con el desfinanciamiento como si fuera una novedad. Desde que asumí dije que la ecuación en los sistema que financian la salud no cierra. Hoy ya se empieza a hablar en el país de que el sistema sanitario privado va a colapsar".

Luego Funes dio a conocer números y montos relacionados con la obras social: "Tenemos un ingreso per cápita mensual de $4.500 por cada afiliado. El presupuesto votado en enero fue de $22.380.000.000, que después, con los aumentos de sueldos, se va a incrementar".

Añadió que "el porcentaje que paga el afiliado no varió. Y si hay alguien que se queja porque paga mucho es porque tiene un buen sueldo. La última vez que se incrementó fue en 2015 cuando se llevó del 5,25% al 6% actual. Cualquier empleado público que mire su bono de sueldo verá que se le descuenta el 6% de sus ingresos brutos para la OSEP".

Los ingresos de OSEP

El director indicó que "al 6% del afiliado se suma el 6% que aporta la patronal. Sumo que ese aporte del Estado viene a la obra social y no va a ANSES porque nosotros también somos PAMI ya que nuestro afiliado sigue en la obra social cuando se jubila".

"Entonces el presupuesto de la obra social se forma con ese 12% de recaudación. Y acá es importante decir que hoy el Gobierno transfiere los fondos sin ningún problema, en tiempo y forma y no como en gobiernos anteriores, como al que precedió al de Alfredo Cornejo (en referencia a la gestión de Paco Pérez) que no hacía los aportes y las contribuciones. Parece que algunos gremios se olvidan".

Los que aportan a OSEP no son los 400.000 afiliados como dicen los gremios o algunos políticos. Son 179.000. Los demás son los grupos familiares. Entonces si se dividen los 22.380.000.000 de pesos por cuatrocientos mil afiliados, no da el valor del $4.500 per cápita. ¿Qué obra social se mantiene con eso? Los que aportan a OSEP no son los 400.000 afiliados como dicen los gremios o algunos políticos. Son 179.000. Los demás son los grupos familiares. Entonces si se dividen los 22.380.000.000 de pesos por cuatrocientos mil afiliados, no da el valor del $4.500 per cápita. ¿Qué obra social se mantiene con eso?

La deuda de OSEP

gremios estatales en la Legislatura por OSEP.jpg Los gremios estatales se manifestaron por la OSEP en la Legislatura.

Desde los sindicatos aseguraron que la deuda de OSEP ronda los $4.500.000.000 y Funes no lo desmintió: "El año pasado la deuda rondó los $4.000 millones y afirma lo que vengo diciendo: con lo que ingresa no alcanza para cubrir lo que se gasta. Y sí, es verdad que el Gobierno nos auxilia a pesar de ser autárticos pero es para poder seguir financiando a los prestadores".

"Hay 3.600 afiliados, que es menos del 1% del total, que está en planes especiales y de oncología. En este apartado el presupuesto supera los $6.500.000.000. O sea, un tercio del presupuesto se lo llevan medicamentos de alto costo sólo -repito- para el 1% del universo de afiliados".

Cautivos de la OSEP

Carlos Funes se refirió a porqué los afiliados no pueden dejar la obra social: "No tienen la opción de irse porque está en una ley de la carta orgánica que dice que el espíritu de nuestra obra social es solidario. Hoy un empleado municipal, que debe ser el que menos gana, cobra en promedio $45.000 y aporta por él y su grupo familiar $2.500 que se hacen $5.000 con lo que suma el Estado. ¿A qué obra social va a ir con $5.000 para todo su grupo familiar?".

"Si nosotros permitimos -concluyó sobre el tema- que no sean cautivos de la obra social, el que va a sufrir las consecuencias es el propio afiliado".

Las prestaciones de OSEP a los discapacitados

En este tema también admitió Funes un inconveniente: "Cumplimos 100% lo que dice la ley para dar las prestaciones. Sí, es verdad que al prestador y al transporte le estamos pagando el 85%. Las obras sociales provinciales no tenemos ayudas ni reintegros como sí lo tienen la nacionales. Por eso pagamos un porcentaje menor".

"En cuanto al atraso del pago a los transportistas -sumó- hay un atraso porque cambió el sistema. Antes se le daba un subsidio al afiliado para que él mismo pagara el servicio y ahora se adquirió un software para controlar con GPS el movimiento y los kilómetros que recorre. Lo del atraso se va a ir solucionando".

Conclusión alarmante

En el final de la entrevista con Carina Scandura y Carlos Hernández, Carlos Funes pidió tiempo para dejar una reflexión: "Hay que replantearse qué salud queremos para los argentinos. El sistema sanitario está compuesto por un sector que no tiene cobertura y el Estado debe hacerse cargo y otro sector que sí la tiene. Eso lleva un porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) de la Nación, que evidentemente ya no alcanza. Lo vengo diciendo hace dos años: las obras sociales en general van a ir al colapso por los altos costos del sistema de salud".

