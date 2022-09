Aeropuertos Argentina 2000 presentó su plan de inversiones para San Rafael a Rodolfo Suarez

El diálogo se produjo poco antes de que resuelva el llamado a licitación para remodelar la terminal aérea: el próximo martes 20 se realizará la apertura de sobres y, hasta el momento, hay más de 10 empresas interesadas. Se espera que este mismo año comiencen las obras, que incluyen trabajos en la pista y la terminal de pasajeros.

Aeropuerto_San_Rafael (1).jpg El aeropuerto de San Rafael puede consolidarse como un potente polo para la actividad económica del sur mendocino.

Obras en el aeropuerto de San Rafael

“Esto es muy importante porque es fruto del trabajo en conjunto entre Aeropuertos Argentina 2000, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y el gobierno Provincial, cámaras del sur provincial y el municipio”, aseguró Suarez al terminar la reunión.

El mandatario sostuvo que queda en plan la pronta ampliación del aeropuerto Francisco Gabrielli en la zona norte de Mendoza, como así también la intervención del aeropuerto de Malargüe, que está teniendo cada vez más requerimientos.

Suarez opinó que las obras en el aeropuerto de San Rafael “lo van a convertir en uno de los más modernos en su tipo, ya que además están previstos varios detalles que tienen que ver con la sustentabilidad”.

Será -aseguraron- una obra rápida. Los trabajos podrían estar listos en aproximadamente cuatro meses. Las obras en el Germanó incluyen la intervención de la pista, con toda su superficie de rodaje y el balizado, como así también la aeroestación y el acceso desde la ruta al predio del aeropuerto.

El reclamo por las mejoras del aeropuerto de San Rafael es de vieja data, ya que el estado actual mantiene acotado el tipo de naves que pueden utilizarlo. Los reclamos impulsados principalmente por la Cámara de Comercio apuntan a incrementar el tráfico aéreo como motor para el turismo y también para el sector empresarial.

Suarez-Vicario-Isgro-Juri aeropuertos argentina 2000.jpg

La necesidad de más rutas aéreas en Mendoza

Del encuentro también participaron los ministros de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, y de Cultura y Turismo, Nora Vicario y la senadora Nacional Mariana Juri.

Juntos conversaron sobre la necesidad de aumentar frecuencias aéreas, recuperar las rutas que se perdieron e incluir Mendoza–San Pablo.

En ese sentido, la suspensión de tramos que trajo consigo la pandemia causó una merma en las ofertas de vuelo, lo que sigue influyendo sobre el tráfico aéreo de Argentina.

Una ausencia notoria

Tal como se vio en el programa 7D -de Canal 7- el miércoles pasado, la relación entre el intendente Emir Félix (PJ) y el gobernador Suarez (UCR) parece no pasar por su mejor momento.

Días atrás el jefe comunal volvió a exigir mayor seguridad para su comuna y no sólo le respondió el ministro del área, Raúl Levrino, sino que en la disputa se metió el mandatario provincial y lo acusó de no involucrarse en la seguridad de San Rafael, pero el cruce no terminó ahí.

Hace poco Suarez fue a San Rafael a inaugurar el reservorio del canal Vila y no invitó a Félix. "Llevaba 333 días sin venir a San Rafael y ahora que vino se olvidó de invitar al intendente", resaltaron desde la comuna.

Días antes, el Gobierno había anunciado que construirá el dique El Baqueano justamente en tierras sanrafaelinas, sin que participara de ese anuncio el propio Félix. También ahí lo dejaron afuera.

Emir Félix en Séptimo Día.jpg El intendente Emir Félix el miércoles, cuando participó del programa 7D.

Ante eso, el jefe comunal peronista dijo estar "acostumbrado al ninguneo" del gobernador, aunque esta vez atribuyó el desplante a la molestia que generó en Casa de Gobierno su último planteo sobre inseguridad.

Ahora, Félix tampoco contó con una silla en la reunión con Aeropuertos Argentina 2000. Puede ser casualidad y acaso existan otros ámbitos de intercambio con el intendente. Pero si se considera el contexto, la ausencia tiene sus resonancias.

