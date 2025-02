Abren el teléfono que más temen Daniel Orozco y Janina Ortiz, por la cooperativa fantasma

Oyhenart y su yerno el contador Juan Pablo Pandolfi, Orozco y Ortiz son los más complicados en la causa, pero a varios ex funcionarios le cupieron roles diversos en el saqueo, que consistió en defraudar a la municipalidad falseando trabajos que no existieron a través de una cooperativa que no tenía actividad, por una suma que supera los 35,5 millones de pesos. Además, a Oyhenart y al “Moco” Pérez les imputaron falsificación de documento en dieciséis hechos, todos relativos a operaciones con Manos a la Obra.

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg Oyhenart, junto a Daniel Orozco y Janina Ortiz.

El escándalo estalló en el invierno de 2023 a raíz de una investigación periodística realizada por quien firma esta nota. En aquel trabajo de varios meses fueron señaladas cuatro cooperativas y fundaciones en condición muy sospechosa. Dos entidades asociativas más manejadas por el yerno de Oyhenart, y una más, por el ex asesor de Orozco y ex precandidato a intendente de Guaymallén Fabián Manzur, y su familia. Todas estas instituciones cobraron sumas millonarias por “trabajos” para la Municipalidad de Las Heras.

La causa de la cooperativa fantasma “Manos a la Obra” es la que avanzó en la Justicia y la que mayor cantidad de prueba ha reunido, lo que ha permitido sostener la imputación de Daniel Orozco, quien no obstante el fallo de la jueza Dolores Ramón manteniendo el avoque, a fines del año pasado, tendrá otra chance más de anular la acusación en una audiencia que ocurrirá el jueves 27 -esta semana- a las 13.30 en un tribunal penal colegiado.

Las "gambetas" judiciales de Daniel Orozco y Janina Ortiz

Los intentos de Orozco y su pareja Janina Ortiz por dilatar el caso se van acabando. La reforma al Código Procesal Penal sancionada este año impide que las apelaciones demoren o frenen una investigación. “Ya no pueden quitarte el expediente con cada apelación” explicó alguien que trabajó en la redacción de esa ley, que limita nulidades justamente para evitar que apelen hasta los dictámenes de acusación -avoques- como ha ocurrido en este caso.

El caso de la cooperativa fantasma mostró una cantidad de prueba abrumadora desde el inicio, en medio de un año electoral. Por ese motivo, la campaña electoral de 2023 fue sangrienta. Orozco y su pareja desaparecieron de la gestión, se refugiaron en La Unión Mendocina y ardió el fuego hasta que pasaron las elecciones que ganó Cambia Mendoza y que convirtieron a Francisco Lo Presti -ex secretario de Obras Públicas de Orozco- en intendente.

La estrella de Orozco se apagó con la derrota y hasta su propio ex candidato a intendente Martín Bustos los entregó. Ortiz logró ser electa diputada provincial, pero la Cámara primero le quitó los fueros y después la suspendieron por “indignidad”, justamente por estar “pedaleando” a la Justicia todo el tiempo.

El teléfono del secretario

Osvaldo Oyhenart es uno de los vértices del triángulo de hierro que gobernó Las Heras hasta que Orozco se fue del radicalismo y de Cambia Mendoza, y se arrojó a los brazos de la oposición construida por Omar De Marchi y nucleada en La Unión Mendocina. Cuando el expediente se puso caliente, Oyhenart separó su estrategia defensiva de la del matrimonio, e incluso en algún momento estuvo muy cerca de declarar como imputado-arrepentido, pero ello no sucedió.

Ahora, habrá un peritaje clave en la causa para abrir el teléfono de Oyhenart, un SAMSUNG A75 de gama media-alta, para buscar allí archivos, comunicaciones, mensajes, toda la información que sea de utilidad para el caso. La mayoría de las fuentes coinciden en que el teléfono del ex subsecretario de Políticas Sociales es una verdadera bomba de tiempo, ya que aparece como el operador principal de las órdenes de Orozco y Janina, de acuerdo a los testimonios que hay en el expediente. Especialmente el del ex director de Promoción Económica Martín Gutiérrez Diele. Contó en sede judicial con lujo de detalles, cómo lo “apretaron” para armar el sistema de cooperativas truchas que sirvieran para extraer dinero.

daniel orozco partido federal.jpg Orozco el año pasado, con gente del Partido Federal.

El peritaje se hará el martes 10, según una orden emitida por el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Juan Ticheli el último viernes. ¿Por qué se abrirá el teléfono de Oyhenart en San Luis? Porque aquí no se pudo. Fuentes de la investigación confirmaron que en el Poder Judicial puntano usarán un software “más liviano” para intentar extraer los secretos del teléfono de Oyhenart, al que apuntan los investigadores para reforzar las pruebas y testimonios que pueblan el expediente.

El fetiche de los teléfonos

El grupo político de Orozco tenía “algo” con los teléfonos. Así se grabó la conversación en la que el propio Oyhenart se automandó “al frente” con el método para armar cooperativas ficticias con las que facturarle a la comuna. Esa grabación generó otra causa, la de coacción, en la que Ortiz, una ex funcionaria llamada Patricia Murúa y su hija Carolina Murúa están imputadas por intentar obtener ese audio por la fuerza. También están los audios y mensajes entre las víctimas que denunciaron la trama y la propia Ortiz, aparecen otros acusados, una escribana que habría “armado” un esquema para proteger a Orozco y Ortiz, otros mensajes entre un ex chofer de Janina Ortiz y un policía -en la causa trucha por el “ataque” a Ortiz, en mayo de 2023- y los grupos de trolls lasherinos que la entonces secretaria de Gobierno armó para hostigar a políticos y periodistas. Todo discurría a través de los teléfonos. Ahora, otro teléfono, el de Oyhenart, los puede enterrar.

Restan pocos peritajes en esta investigación: el celular de Oyhenart, una pericia contable “de poca trascendencia” dijo una fuente, una pericia caligráfica pedida por Janina Ortiz que se hará este martes a las nueve de la mañana, y no mucho más.

Los imputados por el caso cooperativas son unos cuantos. Además de Orozco y Ortiz, están acusados el ex Jefe de Licencias de Conducir Hernán Matías Mostaccio, el ex director de Compras y Suministros Mauricio Rafael Valle, el ex subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart, el ex secretario de Hacienda Carlos Arturo Nofal, el ex director de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan, el agente contratado Juan Pablo Pandolfi, el ex subdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos como coautores del fraude, y la “participación necesaria” de Alejandro Pérez (alias) “El Moco”, aquel mandadero que cayó en desgracia. Al ex contador Herrera lo sindicaron como “valijero”. Parte de la prueba consiste en transferencias que se hicieron desde la cooperativa, a una cuenta a su nombre.

contador Daniel Herrera.jpg Contador Daniel Germán Herrera, uno de los acusados de ser coautor del fraude.

Algunos de los ex funcionarios se reciclaron, otros están pagando los platos que no rompieron… Orozco y Ortiz viajan seguido. El ex intendente -que intenta reconstruir una carrera política y amaga a ser candidato a concejal- pidió a la Justicia permiso para ausentarse de nuevo y viajar a la provincia de Buenos Aires desde el 28 de febrero al 5 de marzo, y Oyhenart está jubilado.

Cuando pasaron las elecciones y perdieron la municipalidad, el ex subsecretario de Políticas Sociales se refugió en un puesto de planta permanente que tenía en el Senado de la Provincia. Fue a dar a una oficina de atención de personas con discapacidad, y pidió una licencia. En abril del año pasado, una vez que cumplió 65 años, le comunicaron que ya era tiempo de jubilarse, trámite que cumplió poco después. Ahora, su teléfono que será peritado en San Luis, podría ser una de las claves del caso.

Si es que logran abrirlo.