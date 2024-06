El desquicio de Daniel Orozco y Janina Ortiz: robos, desapariciones, oficinas fantasma y desorden total

La gestión que asumió en diciembre con el intendente Francisco Lo Presti a la cabeza encargó una auditoría a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, a fin de establecer una especie de “punto de partida”. Fue así que se revisaron tesorería, patrimonio, presupuesto, y procesos administrativos. Ello permitió a los auditores la verificación de subsidios, compras, contrataciones, y estado patrimonial de bienes registrables, inmuebles, automotores y máquinas herramientas de la comuna. Fue tal el desastre que hallaron, que hubo parámetros que no se pudieron establecer y que dependen de nuevos controles.

Daniel Orozco y Janina Ortiz: el contexto 2023

Hace un año, el plan “Janina intendenta” había caído en desgracia y Daniel Orozco, su esposa y varios funcionarios partieron de Cambia Mendoza rumbo al frente opositor La Unión Mendocina, que postuló a Omar De Marchi a gobernador. Orozco fue su candidato a vice y perdieron las elecciones frente al oficialismo de CM que llevó a Alfredo Cornejo.

La diáspora fue de tal magnitud que hasta el ex candidato a intendente de Orozco, Martín Bustos, los abandonó dando un portazo y planteando denuncias. En paralelo, el año estuvo signado por la investigación periodística -luego judicial- sobre la cooperativa fantasma Manos a la Obra, realizada por quien firma esta nota y derivada en expediente penal pocos días después.

El municipio se transformó en un caos, cuando no violento, plagado de denuncias y contradenuncias, “aprietes”, totalmente paralizado en la gestión. En unas semanas fueron imputados de fraude al Estado en su modalidad de administración infiel contra el municipio el ex intendente Daniel Orozco, el ex secretario de políticas sociales del municipio Osvaldo Oyhenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi, y será imputada cuando se le acaben los fuegos artificiales la diputada -suspendida de su banca- Janina Ortiz. Está acusada del fraude, y también de coacción en el expediente que involucró distintas sospechas: haber obligado a una empleada a acostarse con un ex funcionario para grabarlo y conseguir información útil a su fallida causa para hacerse de la intendencia, y haber promovido el “apriete” por el que le quitaron esa grabación a dos empleadas a punta de pistola.

Por eso ya están imputadas la ex funcionaria Patricia Rivero y su hija Carolina Murúa. Hay otra decena de ex funcionarios de Orozco y Ortiz imputados en la maniobra por medio de la que se extrajeron más de treinta millones de pesos de la municipalidad, sólo con una de las cooperativas falsas de las cuatro entidades sospechadas que presentamos en la investigación periodística.

Podría decirse que durante 2023 no hubo gobierno en Las Heras, y ello se reflejó en todos los procesos internos. Al verificar las inconsistencias se puede advertir que robarle al estado municipal fue relativamente sencillo, hasta que los descubrieron.

lo presti con concejales las heras.jpg Lo Presti con ex ediles de La Unión Mendocina que volvieron a Cambia Mendoza.

El intendente actual Francisco Lo Presti decidió hacer público el estado financiero, económico y patrimonial del municipio. La auditoría que realizó la Facultad de Ciencias Económicas consiste en 295 páginas de un informe central y anexos que se pueden verificar en la página de la Municipalidad de Las Heras. Las piezas fueron entregadas además al Tribunal de Cuentas y es muy probable que el organismo plantee nuevas compulsas penales.

Lo que sigue, son algunos ejemplos del dislate total en que se transformó el municipio en los últimos tiempos de Orozco, hasta que entregó la gestión en diciembre de 2023.

Subsidios

El capítulo “subsidios” de la auditoría muestra varias inconsistencias y algunas curiosidades. Uno de los beneficios que entregó la municipalidad fue a una entidad denominada “Consejo de Entidades Vecinales de Las Heras”. El monto que figura en la auditoría es de 5,95 millones de pesos. El titular de esa entidad es el concejal Alberto Guajardo, uno de los ex orozquistas que regresó a Cambia Mendoza en diciembre.

En el expediente de la “Cooperativa fantasma” en el que ya están imputados Daniel Orozco, Osvaldo Oyhenart, y otros funcionarios (pronto debería estarlo Janina Ortiz), esta entidad beneficiada con el subsidio fue mencionada por un testigo clave en la causa cooperativa fantasma: el ex titular de Desarrollo Económico de la municipalidad Martín Gutiérrez Diele. “Me instruyeron de hacer un convenio con el Consejo de Entidades Vecinales de Las Heras que en ese momento era presidido por Alberto Guajardo, hoy concejal del departamento, para hacer un subsidio en favor de esa entidad y pagar favores (...) El monto de ese subsidio era cercano a setecientos mil pesos pero unos meses después se amplió con una adenda a un millón trescientos mil pesos, eran en seis cuotas que cobraba el Consejo de Entidades, que le daba el dinero en efectivo a Osvaldo Oyhenart y así pagaba a las personas con las que se habían comprometido para la época de la campaña, y que nada tenían que ver con ese consejo. Desconozco quién del consejo le entregaba el dinero a Osvaldo. (...) La insistencia permanente de usar la asociaciones para pedido de subsidios me hacían entender que era para estas mismas situaciones, para pagar favores, y no para el objeto y naturaleza de cada programa…” le dijo el ex funcionario al fiscal Flavio D’Amore, el primer investigador del caso Las Heras en la justicia.

Gutiérrez Diele dio detalles de cómo lo “apretaban” para sacar este tipo de subsidios.

alberto guajardo.jpg Concejal Alberto Guajardo. Titular de una entidad que recibió subsidios por 5,95 millones de pesos.

En el capítulo “contribuciones y subsidios” que analizó la auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo aparecen varias entidades que recibieron apoyo del orozquismo: Murga “Los Amigos”, Juventud “Una Misión”, algunas fundaciones (Carmela Fassi, Hijos del Corazón de María) y la Parroquia San Miguel Arcángel.

También fue incluida en el listado de beneficiarios del subsidio la Asociación Civil “No Más Hambre”, por un monto de 19,5 millones de pesos. La auditoría observó que no fueron rendidos 10 millones de pesos de ese paquete. La titular de esta asociación, Jimena Gallardo, envió una larga carta a los medios desmintiendo esta ausencia de rendición. En comunicación con este medio, dijo además que “es una interpretación” de los periodistas el apoyo que brindó a Orozco y Ortiz en medio de la investigación por las cooperativas fantasma. No fueron los únicos, basta con revisar las publicaciones municipales durante el gobierno de ambos ex funcionarios para describir decenas de fotos de “premios” que recibían de beneficiarios del municipio. Entre ellos, una distinción de “No más hambre”, que el 20 de marzo de este año le "dedicó" una inauguración a Janina Ortiz.

Esta asociación despliega una intensa actividad solidaria en distintas provincias del país. Promovieron la Casa Justina en El Borbollón.

image.png Jimena Gallardo, de "No Más hambre", le entrega una distinción a Daniel Orozco, de quien recibió subsidios para distintos emprendimientos solidarios.

La murga “Los Amigos” recibió el subsidio en cuotas. En tres de las rendiciones que debieron hacer, presentaron facturas de gastos anteriores al dinero recibido. Nadie lo controló. “Se evidencia falta de control documental sobre las rendiciones en cuanto a la fecha de dicho comprobante y a la correlación con el objeto del convenio. También se evidencia falta de control al incorporar una nota de ampliación del subsidio sin la firma del responsable por la entidad beneficiaria y darle curso a dicha solicitud. Fallas en la actividad de control y asunción de responsabilidad por la intervención en el proceso” dice la auditoría, que también observó un convenio de equinoterapia por 1,4 millones de pesos con un señor llamado Pedro Calero. Los auditores concluyeron que hubo “Falta de control documental. Incumplimiento de la legislación aplicable. Conductas sancionables hacia los que intervinieron en el proceso de contratación y pago sin tener en cuenta la legislación vigente…”

Todos los subsidios otorgados por la municipalidad y mencionados en la muestra que tomó la auditoría revelaron defectos: ausencia de firmas, de documentación, de rendiciones, o facturas que no correspondían. Incluso, gastos que figuran como subsidios pero que no estaban asignados a ningún plan específico y a los que no se les pudo seguir el rastro, como los 33 millones de pesos que se gastaron en kits escolares en enero de 2023.

El descontrol fue total. Deudas, cargos financieros, adelantos sin rendir como viáticos, e inconsistencias en compras y contrataciones son una constante que recorre cada capítulo del informe. Incluso deuda “pinche” (sin registrar) de acuerdo a facturas que fueron presentando diversos proveedores.

El patrimonio de la municipalidad

El análisis del patrimonio municipal es -de acuerdo a las nuevas autoridades de la comuna- el capítulo más complejo de la auditoría. Hoy sería imposible saber exactamente qué parque automotor (incluyendo maquinarias) tiene la comuna, a causa de las deficiencias e inconsistencias en los inventarios que convivieron en tres sistemas simultáneos con información diferente. La auditoría no pudo hacerse además de ningún título ni cédula verde de los vehículos, algunos que figuran dados de baja siguen circulando, y además no hubo forma de establecer qué método se usó para autorizar a las personas a manejar vehículos y maquinarias municipales.

A modo de resumen, la auditoría detectó que sobre 8.686 bienes de la muestra, faltaron 4.674. El detalle respecto de los bienes de capital de la comuna muestra un descuido morboso:

- Existen 4.674 bienes de la muestra que no pudieron ser hallados físicamente. No se encuentran dados de baja.

- Hay 2.143 bienes sin numerar, sin etiquetar, o con etiquetas ilegibles, o con doble número de inventario.

- Existen 235 bienes informados como robados por distintas oficinas, pero figuran con estado bueno en el sistema.

- Se detectaron 37 oficinas inexistentes al momento de efectuar el relevamiento. Ni siquiera el personal consultado por los auditores las pudo ubicar. Pero el intendente Francisco Lo Presti dijo en nuestro programa “No Tenés Cara” que esas oficinas “fantasma” ordenaban compras y gastos.

- Se detectó el faltante de 58.000 kilos de material de bacheo que nunca llegó a las obras a las que estaba destinado, aunque fue comprado.

Conclusiones

La auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas dejó en evidencia el desorden que facilitó la corrupción. De la lectura simple de las 295 páginas del informe y sus anexos, es claro que el Tribunal de Cuentas de la Provincia hará numerosas observaciones, y que los abogados de la actual gestión tendrán trabajo extra como querellantes en nuevas causas penales. Además, una buena cantidad de ex funcionarios del gabinete anterior deberán pagar multas importantes.

Lo bueno es que el trabajo de revisión no fue sólo un contraste documental. Por cada caso, inconsistencia, o error de proceso demostrado, la auditoría recomienda una solución y tareas de “reparación” para que la gestión sea no sólo prolija sino legal. Aunque lo más probable es que lleve años tanto ordenar el municipio como determinar las responsabilidades penales del saqueo mórbido que sufrió la municipalidad, particularmente desde 2019 hasta que Orozco y Ortiz entregaron el poder.