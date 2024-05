Janina Ortiz y Daniel Orozco fueron multados con sumas millonarias por decisión del Tribunal de Cuentas

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg De izquierda a derecha: Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart.

Los otros ex funcionarios que se mencionan, además de Oyhenart quien vuelve a aparecer (ahora con un monto de $1.500.000), son: el ex secretario de Hacienda Carlos Nofal quien está obligado a pagar $750.000, el ex director de Contaduría Leandro Ariel Tassi por $570.000, el ex subdirector de Contaduría Diego Javier Tolín por $80.000 y, finalmente, la ex directora de Tesorería Patricia María Díaz quien deberá abonar $480.000.

El fallo completo del Tribunal de Cuentas

A continuación se puede leer el fallo Nº 18.025, firmado por el presidente Néstor Parés y otros miembros de ese cuerpo, que impuso multas millonarias a Orozco, Ortiz y ex funcionarios de la municipalidad de Las Heras.