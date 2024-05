El accidente fatal del Acceso Sur reavivó el debate por la tolerancia cero de alcohol al volante

tolerancia cero.jpg La Ley de Tolerancia cero al volante aplica en varias provincias. Mendoza no adhirió. Aquí se permite hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Este lunes, Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola, reaccionó a los dichos de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y opinó por Nihuil que "es muy demagógico el tema porque ante una desgracia con gente muerta dentro de una problemática mucho más compleja, se recurre al simplismo al decir que nos hubiéramos adherido a la ley de tolerancia cero como si alguien que tiene 2,68 gramos de alcohol en sangre respondiera a esa lógica".

Por su parte, el especialista en seguridad vial Héctor Roitman fue invitado al programa Hola Mendoza de El Siete (Canal 7) y apeló a poner el ojo en la "pésima" señalización vial que se realiza en calles y rutas mendocinas, así como en dejar de hacer demagogia con la tolerancia cero cuando una persona maneja con tan alto nivel de alcohol en sangre que por supuesto supera los 0,5 permitidos.

En tanto, Sergio Saracco, especialista en toxicología, apuntó a la necesidad de tener en cuenta otras sustancias psicoactivas como la cocaína o la marihuana que son igual o más importantes que el alcohol a la hora de interferir en una conducción responsable y que se da hoy tanto o más habitualmente que manejar borracho.

Del Fondo Vitivinícola le contestaron a Fernández Sagasti

"Es muy grave el simplismo de pensar que esto cambiará porque hay una ley que en vez de decir 0,5 diga 0. Y responde también a una lógica de teoría filosófica que ya la discutimos en el Senado de la Nación. La senadora (por Anabel Fernández Sagasti) en su momento fue clara diciendo que el autocontrol no existe, que tiene que ser el Estado el que controle todo. En el mundo desarrollado se permite el 0,5 o el 0,8", respondió Sergio Villanueva, del Fondo Vitivinícola al posteo de la legisladora peronista de este fin de semana.

Villanueva criticó que "es aprovechar una desgracia para seguir insistiendo con lo mismo, para poder pegarle al gobierno provincial porque no adhirió a la ley de tolerancia cero". Y recordó que "esta es una provincia vitivinícola donde el vino genera mucho trabajo, el 0,5 se refiere a la gente que va a tomar una copa de vino a un restaurante o a la casa de algún pariente a comer".

Por otro lado, el empresario vitivinícola ironizó: "No conozco a ningún legislador tucumano que diga que el consumo de azúcar es malo. Nos molesta que sean legisladores locales los que reaviven esta campaña y utilicen una desgracia para volver al mismo tema donde en una parte de la población puede surtir efecto porque crea que la tolerancia 0 de alcohol y no 0,5 va a cambiar esta realidad".

Sergio villanueva, titular del fondo Vitivinícola. Foto: Walter Moreno Sergio Villanueva, del Fondo Vitivinícola de Mendoza, cruzó a la senadora Fernández Sagasti por hacer "simplismo" con la tolerancia cero al volante.

Insistió en que su sector no propicia "de ninguna manera que la gente conduzca cuando toma alcohol, pero una tolerancia mínima es razonable en un país con cierta libertad y con cierta conciencia en donde deberían trabajar el Estado y la industria vitivinícola, y no sobre la prohibición absoluta".

La falta de una correcta señalización vial

El ingeniero Héctor Roitman, especialista en Seguridad Vial y presidente de la Asociación de Peritos Judiciales de Mendoza, fue entrevistado en el programa Hola Mendoza por El Siete y sentenció: "Es pésima la señalización, acá hay un accidente y ponemos apenas un conito a 5 o 10 metros y así la gente que viene a velocidad permitida se tiene que enterar con el accidente casi encima, a último momento".

Roitman fue perito en el accidente que ocurrió en 2019 en la zona de la tragedia del viernes, y donde el acceso en ese entonces tampoco estaba en condiciones. En aquel evento trágico, el médico José Paulos colisionó alcoholizado contra un taxi y terminó con la vida de una de las pasajeras, Luciana Montaruli.

"Sobre el Acceso Sur había tres tambores de plástico, una cintita que de noche ni se veía y un cartelito en la banquina sin luces que advertía el peligro, todo para indicar que la bajada al Rodríguez Peña estaba cortada. Cuando se realizó el juicio planteé que ahí también debería haber estado sentado el director de Vialidad Provincial o el organismo que correspondiese porque encima no se sabía quién había hecho el corte", recordó Roitman para insistir en la falta de buena señalización vial así como obras realizadas en perfectas condiciones para transitar las calles y los accesos de la provincia.

La mano que va hacia el centro del Acceso Sur quedó cortada a la altura de Rodríguez Peña. Hace 5 años, a pocos metros del accidente fatal del viernes ocurrió otra tragedia. El Acceso Sur tampoco estaba en condiciones óptimas para circular.

Y siguiendo con las críticas a la seguridad vial, Roitman aseguró que "todas las mesetas que hay en la Ciudad, esas elevaciones para dar paso al peatón, están todas mal construidas, ninguna respeta las medidas que dicta la ley ni mucho menos la señalización que debieran tener". Y remató: "Como ciudadano que quiero obedecer las reglas me tengo que enterar de la existencia antes de toparme con una ondulación o un paso a nivel elevado que por más que vengas a baja velocidad te hace saltar igual y puede producir un accidente".

Un badén, informa el ingeniero, "debe tener 5 centímetros de profundidad con un metro de rampa para cada lado y bordes redondeados, porque los badenes no están pensados para hacer reventar los autos sino para advertir al conductor a que baje la velocidad".

Respecto a la tolerancia cero de alcohol en sangre para quien conduce un vehículo, Roitman cuestionó: "¿Por qué me tienen que castigar con tolerancia cero cuando estoy dispuesto a tomarme una copa y estoy seguro de que la mayoría está dispuesto a no pasarse del límite del 0,5?". Y refirió al accidente fatal del viernes: "¿Ustedes creen que este señor que manejaba con 2,68 de alcohol en sangre va a cambiar porque en vez de 0,5 la tolerancia sea 0? Esta es la mentira que hay alrededor de la tolerancia 0, pura y exclusiva demagogia".

Las drogas y su impacto al volante: ¿más usual que el alcohol?

El doctor Sergio Saracco, representante de la Asociación de Toxicología Argentina, aportó en Canal 7 que la tragedia del viernes "es una suma de causalidades, no un accidente porque se podría haber evitado".

Y completó que "no sólo tenemos que tener en cuenta el alcohol sino también otras sustancias psicoactivas que dificultan al conductor a la hora de manejar, como es la cocaína, la marihuana u otras drogas legales como el alcohol que son los tranquilizantes".

"Pensar en que el problema pasa sólo por el alcohol es un reduccionismo a un problema complejo, estamos en un momento del sálvese quién pueda, total después no pasa nada, esto le pasa a otro y nunca me va a pasar a mí. Ahí es donde tenemos que apuntar a la educación y el control para prevenir y respetar las normas de tránsito", opinó el médico y ex funcionario provincial.

Sergio Saracco.jpg El especialista Sergio Saracco.

Saracco advirtió que "acá todo se centra en el vino y, si vemos los datos, el vino está a la cola del consumo; hoy predominan los destilados, las bebidas blancas y sobre todo el fernet", indicando que "dos tragos de fernet en un 70/30 equivale casi a una botella de vino de 700 centímetros cúbicos".

Para ejemplificar, afirmó: "Consumiendo 100 centímetros cúbicos de vino o 300 de cerveza, que es lo permitido, eso se metaboliza en el lapso de una hora y media o dos horas y quedan valores que casi son a 0. Pero no hay que olvidarse del consumo de drogas.Si consultan a los cuerpos médicos forenses es abismal los casos en accidentes viales que llegan con resultados positivos para drogas. Entonces esa persona que provocó una muerte en un accidente tenía 0 de alcohol pero dio positivo en cocaína. Esto es muy habitual y no está en discusión", reclamó.

De Estrellas Amarillas reclamaron condenas efectivas

Carina Quevedo es representante de Estrellas Amarillas en Mendoza, y ofreció su consideración al respecto diciendo que "los casos que han tenido un mínimo de justicia son los que han tenido un tono mediático; nos provoca mucho dolor pensar que como ciudadanos tenemos que salir a buscar a la justicia".

Mamá de un joven fallecido en un accidente vial, Quevedo pidió al gobernador Alfredo Cornejo "que concrete sus dichos a ponerse a trabajar en la reforma de la Justicia de Mendoza. No sirve la tolerancia 0 ni el endurecimiento de pena si una vez que se comete el hecho no hay una pena para ese accionar. Los hechos siguen sucediendo porque no hay una pena efectiva que se le aplique a una persona que mata al volante conscientemente".

En total, su organización lleva 1.500 estrellas pintadas en los últimos 6 años. "Le pedimos al gobernador que ponga como prioridad en su agenda reunirse con los familiares de víctimas del tránsito, en una mesa de diálogo para cuidarnos entre todos y buscar una salida ante tantas muertes", concluyó.