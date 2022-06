Abogados animalistas se fueron de la mesa que coordinaba la "liberación" del tortugo Jorge

Pero cuando llegó el tema del tortugo el asunto se puso tenso. De acuerdo con los abogados que se fueron, se pretende llevar a Jorge a Aquarium, un espacio en el que -aducen- "se explota y exhibe a las especies marinas".

tortugo jorge2.jpg El tortugo Jorge frente a un pequeño ejemplar de homo sapiens, cuando aún se podía ingresar al acuario.

►TE PUEDE INTERESAR: Pocha y Guillermina conocieron a las elefantas Bambi, Mara y Rana en el santuario de Brasil

El tortugo Jorge y su traslado a Mar del Plata

"Los abajo firmantes, abogados independientes especialistas en Derecho Animal de Mendoza, quienes fuimos convocados por la municipalidad de la Ciudad a participar de las mesas de trabajo (...) venimos públicamente a manifestar nuestra total oposición al inminente traslado del tortugo Jorge al delfinario Aquarium Mar del Plata", comienza el comunicado que se conoció tras la renuncia.

Según cuentan los autores del escrito, tuvieron una primera reunión con el municipio en julio de 2021 y la segunda llegó recién el 11 de mayo de 2022.

"En dicha oportunidad directamente se nos informó que todos los estudios practicados a Jorge fueron solicitados desde un primer momento por Aquarium Mar del Plata y que ya se había firmado un convenio con dicha institución, mencionándonos que el traslado del mismo era inminente, sin que se nos hubiera consultado en manera alguna nuestra opinión".

Los abogados dicen que elevaron una nota al intendente Ulpiano Suarez para pedirle una audiencia, pero aseguran que no obtuvieron respuesta.

"Es por ello que el día 27 de Mayo y al no haber obtenido respuesta por parte del municipio, los abogados integrantes de la Comisión de Derecho Animal decidimos renunciar a las mesas de trabajo".

Por qué se oponen

Los abogados aseguran que Aquarium es una institución privada que "forma parte de la mega compañía internacional Dolphin Company, que posee cerca de 30 delfinarios alrededor del mundo, lugares que son popularmente conocidos como 'circos acuáticos'".

Al ser considerada "persona no humana", los especialistas argumentan que Jorge no debería ir a un lugar donde se lo exhibe y "se lucra con él".

"Jorge -reflexionan- únicamente puede ser trasladado a un santuario donde se respete su dignidad (...) y esto es responsabilidad exclusiva del Estado, ya que el animal no humano se encuentra bajo su tutela".

Hay que aclarar que no todos los abogados coinciden con este grupo que se retiró. Ante la consulta de UNO, profesionales que también se dedican al Derecho Animal se manifestaron a favor del traslado.

"No es lo ideal al cien por cien. Pero sería un paso adelante y mejoraría mucho la situación de Jorge. Además, el convenio podría tener una cláusula que impida su exposición y permita el monitoreo de las autoridades", recalcó una de las fuentes, que también aclaró que el affaire del tortugo no se agota en el traslado sino que hay otras acciones jurídicas que buscan ampararlo desde hace meses.

Entre esas acciones se cuenta, por citar un caso, un hábeas corpus que presentaron en 2021 los abogados María Aguilar, Vanesa Lucero y Oscar Alejandro Mellado.

►TE PUEDE INTERESAR: El anciano acusado de asesinar a su esposa dijo: "No me importa mi libertad, quiero morir"

De dónde vino Jorge

El tortugo Jorge fue encontrado en Bahía Blanca. Se cree que se desvió en el océano y de alguna manera llegó a esas costas.

Como en aquel momento -1984- no había lugares donde tener al animal, terminó en el acuario mendocino.

Desde entonces, Jorge se encuentra en un recipiente de formas geométricas y nada en la medida en que se lo permiten los firmes límites del cristal. Algunos dicen que, a sus 70 años, no podría sobrevivir en otro sitio.

Que se sepa, él aún no ha conversado con la prensa.

►TE PUEDE INTERESAR: Giuliana Lucoski comió sola por primera vez desde el accidente en moto en el Acceso Sur

El comunicado

Aquí, el texto que se conoció el jueves y que lleva la firma de varios abogados:

"Los abajo firmantes, Abogados Independientes especialistas en Derecho Animal de la Provincia de Mendoza, quienes fuimos convocados por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a participar de las Mesas de Trabajo en el marco del Decreto 1.004 del año 2.021 que disponía el cierre definitivo del Acuario Municipal de la Ciudad de Mendoza y su posterior reconvención en Centro de Conservación de la Biodiversidad, dado nuestro carácter de expertos en la materia e integrantes de la Comisión de Derecho Animal, venimos públicamente a manifestar nuestra TOTAL OPOSICION al inminente traslado del TORTUGO JORGE al DELFINARIO AQUARIUM MAR DEL PLATA.

Que en el marco del Decreto 1.004, la Ciudad de Mendoza convocó a especialistas en la materia a trabajar mancomunadamente en cuatro Mesas de Trabajo con el objetivo de avanzar en un nuevo paradigma donde la exhibición y lucro con animales ya no era tolerada, pregonando que la Ciudad comenzaba a transitar un nuevo camino entendiendo que los animales son SERES SINTIENTES y que deben respetarse sus derechos.

Con ese espíritu participamos de la Mesa de Educación en la cual trabajamos arduamente en esta visión, incorporando en el centro del nuevo CCB el Derecho Animal. Sin embargo, nuestra experiencia en la Mesa de Evaluación de Especies fue totalmente diferente, siendo invitados por primera vez el 21 de Julio del 2.021, oportunidad en que nos informaron que el destino de los Animales No Humanos que allí residían dependería del resultado del trabajo mancomunado con las Instituciones, entre las cuales nos encontrábamos, consignándose en el Acta que se elaboró en aquel momento que el Municipio proponía una nueva reunión de trabajo en un plazo no mayor a QUINCE DIAS y, puntualmente en lo que respecta a JORGE nos manifestaron que habían comenzado a realizarle estudios médicos con el fin de empezar a evaluar posibles lugares para su traslado.

A pesar de todo lo relatado supra, la segunda y última reunión de la Mesa de Evaluación de Especies tuvo lugar el día 11 de Mayo de 2.022 y en dicha oportunidad directamente se nos informó que todos los estudios practicados a Jorge fueron solicitados desde un primer momento por AQUARIUM MAR DEL PLATA y que ya se había firmado un CONVENIO O CONTRATO con dicha institución, mencionándonos que el traslado del mismo era inminente, sin que se nos hubiera consultado en manera alguna nuestra opinión al respecto, así como tampoco la de ninguno de los profesionales convocados como consultores integrantes de la mesa de trabajo.

Sin poder salir de nuestro asombro por tal inconsulta y unilateral decisión, procedimos a preguntarle al Subsecretario de Ambiente, Sr. FERMANI, acerca de la naturaleza jurídica de la entrega del animal no humano, oponiéndonos terminantemente a todo acto jurídico sobre el mismo, ya sea venta, donación, préstamo o cualquier otra, ya que por su calidad de ser sintiente y sujeto de derechos JORGE no puede ser objeto de ninguno de los actos jurídicos mencionados so pena de vulnerarse en forma manifiesta sus derechos fundamentales reconocidos tanto legalmente como por la doctrina y jurisprudencia, sin embargo no obtuvimos una respuesta clara al respecto.

En dicha oportunidad el Sr. FERMANI, sin responder en forma directa a las preguntas realizadas por nuestra parte, se ofreció voluntariamente a poner a nuestra disposición el Convenio o Contrato celebrado con AQUARIUM para que lo pudiéramos evaluar, lo que nunca realizó, no obstante haberle sido solicitado el mismo en dos oportunidades por correo electrónico, no habiendo obtenido, a la fecha, respuesta de ningún tipo al respecto.

Ante todo lo aquí relatado, se procedió a elevar NOTA al Sr. ULPIANO SUAREZ, INTENDENTE de la CIUDAD DE MENDOZA, manifestándole de manera fundada nuestra oposición a dicho traslado y solicitando una audiencia con su persona. Sin embargo tampoco obtuvimos respuesta alguna por parte del Municipio, quienes optaron, a su vez, por acudir a los medio locales e informar al público mendocino que JORGE va a ser trasladado al parque AQUARIUM, manteniendo obstinadamente su postura al respecto.

Es por ello que el día 27 de Mayo del corriente año y atento no haber obtenido hasta el día de la fecha respuesta alguna por parte del Municipio, los abogados integrantes de la Comisión de Derecho Animal decidimos RENUNCIAR a las Mesas de Trabajo del CCB, ya que no se ha tenido en cuenta en absoluto nuestra opinión profesional en lo relativo al destino de los animales no humanos que allí residen, y que, a pesar de la tarea desarrollada en el Mesa de Educación, en la cual ofrecimos de manera sincera y desinteresada todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance con el fin de que el CCB sea un lugar para educar a los ciudadanos y turistas por igual en lo relativo a los derechos de los animales no humanos, los cuales son seres sintientes y que merecen un trato digno; a pesar de lo cual no obtuvimos ningún tipo de respuesta a los planteos efectuados, ni fuimos recibidos a la hora de formular nuestra oposición.

Nuestra postura de oposición frente al inminente traslado radica fundamentalmente en que JORGE no es propiedad del Municipio de la Ciudad de Mendoza, que no poseen sobre él derecho alguno, a nuestro entender y conforme a la jurisprudencia que se desarrolla en torno a la evolución del concepto de PERSONA NO HUMANA estimamos que JORGE es un SUJETO de DERECHO, y por lo tanto corresponde al Estado TUTELAR SU CONDICIÓN. Es por ello que, el traslado a "AQUARIUM", que es una institución de naturaleza privada que forma parte de la mega compañía internacional "DOLPHIN COMPANY", que posee cerca de 30 delfinarios alrededor del mundo, lugares que son popularmente conocidos como "circos acuáticos", ya que efectúan diariamente espectáculos con animales marinos, confinándolos a pequeños recintos y obligándolos a efectuar diversos y numerosos actos con piruetas a una multitud de visitantes varias veces en un mismo día, es absolutamente lo opuesto a tutelar y garantizar los derechos de JORGE.

Básicamente entendemos que se está agravando la situación de JORGE toda vez que saldría de la tutela estatal, específicamente de un Acuario que fue cerrado con el objetivo de tutelar los derechos fundamentales de los animales no humanos, para ser entregado a una Institución de naturaleza privada que se dedica a explotar y lucrar con la exhibición de animales marinos en cautiverio, con el agravante de que se le está informando a la sociedad Mendocina que, según su criterio, AQUARIUM es un lugar apropiado para un animal, tirando por tierra todo el trabajo de DAM (ACTIVISTAS ANIMALISTAS DE LA COSTA, PROYECTO GALGO ARGENTINA, EQUIPO JUDICIAL SANDRA, ABOGADOS Y ACTIVISTAS INDEPENDIENTES) quienes luchan permanentemente por la liberación de los animales marinos en cautiverio y que durante el mes de Mayo llevaron adelante el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ANIMALES MARINOS EN CAUTIVERIO que contó con la extraordinaria participación y disertación, entre otros de: la Dra. ELENA LIBERATORI junto con el EQUIPO JUDICIAL SANDRA que son los responsable de la declaración de PERSONA NO HUMANA de la Orangutana SANDRA; la prestigiosa Dra. REGINA ADRE, Abogada Animalista sumamente referenciada y respetada en nuestro país; la Asociación Francesa por la lucha de la liberación de los cetáceos en cautiverio CESTASSEZ representada por Rita Echeverría; LINCOLN O'BARRY en representación de THE DOLPHIN PROJECT, entre muchos otros brillantes disertantes que luchan incansablemente por el cierre de los OCEANARIOS, DELFINARIOS y cualquier tipo de ESPECTACULO que lucre con la exhibición y sufrimiento de animales marinos en cautiverio.

JORGE únicamente puede ser trasladado a un SANTUARIO, donde se respete su dignidad, se asegure su integridad psicofísica, se respeten sus tiempos de adaptación, sea atendido por médicos veterinarios especialistas en su especie y, esto es responsabilidad exclusiva del Estado, ya que el animal no humano se encuentra bajo su tutela. Lamentablemente no nos consta fehacientemente que el Estado esté llevando adelante esta tarea de manera eficiente, ya que únicamente se limitan a informar que no habría Santuario apropiado para JORGE, sin siquiera informar cuales han sido los SANTUARIOS consultados, así como cuáles han sido las gestiones concretas supuestamente efectuadas por ellos para garantizar que se ha agotado dicha búsqueda.

A nuestro entender los funcionarios responsables de esta decisión no revisten la idoneidad necesaria para ocupar cargos que signifiquen tomar una decisión de esta naturaleza, así como tampoco decisiones relativas a la vida, derechos y dignidad de los animales no humanos que residen en el CCB, ya que desoyendo a los profesionales que ellos mismos convocaron para evaluar esta situación, tomando una decisión infundada, carente de toda lógica y fundamentalmente contraria a todos los principios que ellos mismos decidieron constituirían el nuevo paradigma del CCB anunciando públicamente que JORGE será trasladado a un DELFINARIO PRIVADO QUE LUCRA CON LA EXHIBICION DE ANIMALES EN CAUTIVERIO .

Es importante destacar cómo esta desacertada decisión política es incongruente con las acciones que venía desarrollado la MUNICIPALIDAD de CIUDAD DE MENDOZA en relación a los demás animales no humanos, pregonando actividades de concientización, educación, adopción responsable, castraciones, entre otras, echando por tierra todos los avances en materia de derecho animal. Por todo lo aquí expuesto, SOLICITAMOS NUEVAMENTE, esta vez de MANERA PÚBLICA, se deje sin efecto el inminente traslado del TORTUGO JORGE al Parque AQUARIUM, se proceda a la revisión de tal decisión y todo lo convenido con dicha entidad privada y se escuche a los especialistas en la temática (biólogos, médicos veterinarios, abogados) en aras de salvaguardar los derechos de JORGE y de afianzar de manera real y efectiva el nuevo paradigma del CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, poniendo el foco primordialmente en asegurar los derechos de los animales que allí residen, dejando de lado el antropocentrismo que caracterizó a nuestra sociedad durante muchos años para ahora pensar sólo en JORGE.

Sin otro particular, saludan muy atentamente.-

Dra. SOLEDAD MILONE, Abogada, Mendoza

Dra. DENIS PIZZOLATTO, Abogada, Mendoza

Dra. MARIA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ, Abogada, Mendoza

Dra. ROCIO GARCIA NARVAEZ, Abogada, Mendoza

Dra. LILIAN RUTH FERNÁNDEZ GALDAME, Abogada, Mendoza

Dr. PABLO VIERO, Abogado, Mendoza