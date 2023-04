Una víctima de las estafas con piletas: "Se llevó mis ahorros y no pude festejar los 15 de mi hija"

"A nivel personal fue muy doloroso porque esta plata la teníamos destinada para el cumpleaños de 15 de mi hija que lo habíamos postergado por la pandemia. Además necesitaba la pileta para un tratamiento por una afección de salud que padezco. Eso se lo dije a Diego Mei, pero nunca le importó", relató.

"Fueron tres años seguidos de ir a la empresa en calle Guardia Vieja, de mandar mensajes todos los días cuando me despertaba a las 6 de la mañana pero nunca obtuve respuesta", agregó.

La docente mostró su disconformidad con el fallo que se ventiló el miércoles donde, si bien los dos estafadores fueron condenados, la pena fue de tres años de prisión en suspenso por lo que quedaron en libertad: "Quedé insatisfecha. Si bien entiendo que esto fue la Justicia Penal y el dinero lo podemos reclamar en la Justicia Civil, también me siento estafa por la Justicia".

Incluso agregó que durante esa audiencia condenatoria Diego Mei y Leonardo Zoccolillo no se presentaron sino que siguieron la resolución en forma virtual y que "se reían durante el juicio. Fue una falta de respeto".

DIEGO MEI Leonardo Zoccolillo.jpg Diego Mei y Leonardo Zoccolillo, los condenados por estafas con piletas.

Carolina también fue embaucada por AP Piscinas, realizando una compra de material por más de 250 mil pesos. Si bien destacó que el fiscal del caso, Flavio D'amore, "se portó excelente" también se mostró disconforme con el fallo. "Por lo menos tuvieron una condena social que es realizar trabajo comunitario con adultos mayores. Si no nos van a pagar, que hagan algo por la sociedad", opinó.

En el caso de Liliana, quien fue estafada por más de 600 mil pesos -entre materiales, gastos eléctricos y dinero en efectivo- de los cuales tuvo que sacar un crédito en el banco para solventarlo: "Estamos muy mal y afectados. He tenido que seguir pagando el préstamo y no alcanzaron ni a hacerme el pozo". Sobre la condena refirió que "nos ha dejado un gusto amargo. Para nosotros no es Justicia".

AP Piscinas 33.jpg

Estafas con piletas

En los primeros días del 2022 se empezaron a registrar una serie de denuncias contra la empresa AP Piscinas -también llamada Agua Marina-. En general las víctimas relataron que contactaron al negocio a través de las redes sociales o del local ubicado en calle Guardia Vieja, en Vistalba. Al quedar conformes con el presupuesto le pagaron al menos la mitad del precio del trabajo -alrededor de $150.000- pero todavía están esperando poder disfrutar de una pileta en el patio de sus casas.

Cuando las denuncias llegaron a 20, el fiscal ordenó un allanamiento en el comercio donde se secuestró documentación y se detuvo a los dos sospechosos, quienes luego fueron imputados por el delito de estafa. En paralelo, los damnificados formaron un grupo de Whatsapp y otro de Facebook para seguir sumando acusaciones.

En total hubo 300 denuncias, aunque 73 fueron calificadas por el delito de estafas y el resto fueron incumplimientos contractuales -por ejemplo piletas que fueron colocadas pero tenían problemas de infraestructura. Por los hechos que se abordaron penalmente se contabilizó un perjuicio total de $14 millones.

Diego Mei y Leonardo Zoccolillo pasaron por un juicio abreviado el miércoles pasado donde admitieron haber cometido los fraudes y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso, es decir, quedaron en libertad sujetos a ciertas condiciones para no ser alojados en el penal.