Una pelea entre estudiantes empañó la fiesta mundialista en San Martín y un policía terminó herido

policía de Mendoza movil policial.jpg Estudiantes se pelearon durante la transmisión del partido de la selección en San Martín.

Ante la situación intervino personal policial y preventores que se encontraban realizando tareas de seguridad. Sin embargo, el conflicto escaló una vez iniciado el segundo tiempo.

De acuerdo con el relato de Campi, uno de los jóvenes le propinó una fuerte patada en la espalda a un directivo policial, quien cayó al suelo. A partir de allí se produjeron corridas, golpes de puño y empujones que se extendieron desde las gradas instaladas frente a la pantalla hacia otros sectores del predio.

La situación generó preocupación entre las familias que habían asistido al lugar para seguir el partido. Incluso, muchos vecinos habían llegado pese a las bajas temperaturas para participar de la propuesta organizada por el municipio.

Los adolescentes fueron demorados por la pelea

Durante el operativo, algunos de los menores involucrados fueron demorados. Según detalló el periodista, uno de ellos tenía un arma blanca entre sus pertenencias. Debido a que se trata de adolescentes, sus padres debieron presentarse para retirarlos.

Embed - Estudiantes se pelearon durante un fan fest en San Martín

Las primeras versiones indican que la pelea no estuvo vinculada con el desarrollo del encuentro deportivo. Según explicó Campi, se trató de un conflicto previo entre grupos de estudiantes de distintas escuelas que aprovecharon la concentración de personas para enfrentarse.

"Era una pelea entre distintas escuelas que lo llevaron al fútbol y terminaron arreglando viejos problemas", señaló el periodista durante su informe.

Tras los disturbios, desde el municipio analizan reforzar las medidas de seguridad para la próxima transmisión mundialista. Campi indicó que Alfredo Lafferriere, director de Deportes de San Martín, reconoció que se evalúa colocar vallados e incrementar la presencia policial en el lugar.

La preocupación de las autoridades radica en que el próximo partido se disputará en horario escolar, una situación que podría favorecer nuevamente la presencia de grupos de estudiantes con conflictos previos.