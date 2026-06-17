Una pelea entre grupos de estudiantes empañó este martes la transmisión del partido entre la Selección argentina y la de Argelia en San Martín, donde un policía fue agredido, hubo menores demorados y uno de ellos fue encontrado con un arma blanca.
Una pelea entre estudiantes empañó la fiesta mundialista en San Martín y un policía terminó herido
Los incidentes se registraron durante la transmisión del encuentro entre Argentina y Argelia. Analizan reforzar la seguridad para el próximo partido
Los incidentes ocurrieron en el Paseo de la Patria, junto al edificio municipal, donde la comuna había instalado una pantalla gigante para que vecinos y familias pudieran seguir el encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni.
Según informó el periodista Oscar Campi, de Canal 7, los problemas comenzaron durante el entretiempo, cuando dos grupos de jóvenes, integrados en su mayoría por menores de edad, iniciaron una pelea en medio del evento.
Ante la situación intervino personal policial y preventores que se encontraban realizando tareas de seguridad. Sin embargo, el conflicto escaló una vez iniciado el segundo tiempo.
De acuerdo con el relato de Campi, uno de los jóvenes le propinó una fuerte patada en la espalda a un directivo policial, quien cayó al suelo. A partir de allí se produjeron corridas, golpes de puño y empujones que se extendieron desde las gradas instaladas frente a la pantalla hacia otros sectores del predio.
La situación generó preocupación entre las familias que habían asistido al lugar para seguir el partido. Incluso, muchos vecinos habían llegado pese a las bajas temperaturas para participar de la propuesta organizada por el municipio.
Los adolescentes fueron demorados por la pelea
Durante el operativo, algunos de los menores involucrados fueron demorados. Según detalló el periodista, uno de ellos tenía un arma blanca entre sus pertenencias. Debido a que se trata de adolescentes, sus padres debieron presentarse para retirarlos.
Las primeras versiones indican que la pelea no estuvo vinculada con el desarrollo del encuentro deportivo. Según explicó Campi, se trató de un conflicto previo entre grupos de estudiantes de distintas escuelas que aprovecharon la concentración de personas para enfrentarse.
"Era una pelea entre distintas escuelas que lo llevaron al fútbol y terminaron arreglando viejos problemas", señaló el periodista durante su informe.
Tras los disturbios, desde el municipio analizan reforzar las medidas de seguridad para la próxima transmisión mundialista. Campi indicó que Alfredo Lafferriere, director de Deportes de San Martín, reconoció que se evalúa colocar vallados e incrementar la presencia policial en el lugar.
La preocupación de las autoridades radica en que el próximo partido se disputará en horario escolar, una situación que podría favorecer nuevamente la presencia de grupos de estudiantes con conflictos previos.