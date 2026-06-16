El organizador del Club de la Pelea en Godoy Cruz: "No hay ganador, no hay apuestas, no hay fines de lucro"

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El descargo del organizador del Club de la Pelea

Enzo Navarro y Román Magallanes, quienes se adjudicaron la organización del Club de la Pelea, fueron a un canal de streaming llamado Tatohablaoo y se refirieron a la situación vivida el fin de semana pasado. "Nos cayó la Policía mal, de mala leche. Me dio mansa bronca porque nos trataron como delincuentes cuando somos personas accesibles y respetuosas. Nos cerraron las 2 entradas, esperaban que los peleadores entraran y se llevaban guantes, vendas, bucales. Es algo que para mi está muy mal. Tenemos peleadores que son albañiles y que para comprar unos guantes tiene que laburar toda la semana".

"Nosotros vamos a pasarla bien, nunca pensamos en hacer plata. Nunca incitamos a más en las peleas. Es un show sano, sin violencia ni sangre. La idea era armar una escuelita de boxeo y que la gente pueda practicar un deporte y no ir a la calle. El boxeo saca a gente de la droga, de la calle. Son peleas, no hay ganador, no hay apuestas, no hay fines de lucro", agregó.

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Sobre los comienzos del evento de boxeo clandestino, Wachurri recordó que "al principio éramos 10 o 15 amigos que empezamos a pelear entre nosotros. Luego fue creciendo cuando nos hicimos conocidos porque empezamos a grabar videos. Nos han hablado hasta policías para venir a inscribirse".

Finalmente, le propuso a la Municipalidad de Godoy Cruz que "nos escuche. La idea es hacerlo todo legal, no queremos tener altercado con nadie. No es lo que ellos piensan. Vamos a volver a abrir el Club de la Pelea, cueste lo que cueste. No vamos a dejar morir el club pero hay que hacerlo por el lado legal para que no vuelva a pasar esto".