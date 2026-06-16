Luego de pasar algunas horas en los calabozos de la Comisaría 6 y afrontar un proceso en la Justicia Contravencional, uno de los organizadores del Club de la Pelea hizo su descargo. En un canal de streaming, Enzo Navarro se refirió a la situación vivida tras el operativo que se realizó el domingo pasado en el oeste de Godoy Cruz en busca de desbaratar el evento de boxeo callejero.
El organizador del Club de la Pelea en Godoy Cruz: "No hay ganador, no hay apuestas, no hay fines de lucro"
Enzo Navarro, un trapero que afronta un proceso contravencional por organizar el evento de boxeo clandestino, hizo su descargo en un canal de streaming
Enzo Navarro, conocido en el ambiente del trap como Wachurri, es uno de los organizadores del Club de la Pelea. Se trata de una especie de club callejero donde ya se habían realizado 4 eventos de boxeo clandestino. Por redes sociales se convocaba a cualquier persona que se quiera subir a un ring para mantener un combate y el movimiento fue creciendo fecha a fecha.
El domingo pasado, un operativo de la Policía desbarató lo que iba a ser la quinta fecha del Club de la Pelea. Organizadores y espectadores terminaron aprehendidos en la Hacienda Nolan, ubicada en el oeste de Godoy Cruz, donde había un improvisado ring y hasta baños químicos en construcción. Enzo Navarro quedó libre a las pocas horas aunque fue notificado sobre un proceso Contravencional en su contra. Ahora, habló al respecto.
El descargo del organizador del Club de la Pelea
Enzo Navarro y Román Magallanes, quienes se adjudicaron la organización del Club de la Pelea, fueron a un canal de streaming llamado Tatohablaoo y se refirieron a la situación vivida el fin de semana pasado. "Nos cayó la Policía mal, de mala leche. Me dio mansa bronca porque nos trataron como delincuentes cuando somos personas accesibles y respetuosas. Nos cerraron las 2 entradas, esperaban que los peleadores entraran y se llevaban guantes, vendas, bucales. Es algo que para mi está muy mal. Tenemos peleadores que son albañiles y que para comprar unos guantes tiene que laburar toda la semana".
"Nosotros vamos a pasarla bien, nunca pensamos en hacer plata. Nunca incitamos a más en las peleas. Es un show sano, sin violencia ni sangre. La idea era armar una escuelita de boxeo y que la gente pueda practicar un deporte y no ir a la calle. El boxeo saca a gente de la droga, de la calle. Son peleas, no hay ganador, no hay apuestas, no hay fines de lucro", agregó.
Sobre los comienzos del evento de boxeo clandestino, Wachurri recordó que "al principio éramos 10 o 15 amigos que empezamos a pelear entre nosotros. Luego fue creciendo cuando nos hicimos conocidos porque empezamos a grabar videos. Nos han hablado hasta policías para venir a inscribirse".
Finalmente, le propuso a la Municipalidad de Godoy Cruz que "nos escuche. La idea es hacerlo todo legal, no queremos tener altercado con nadie. No es lo que ellos piensan. Vamos a volver a abrir el Club de la Pelea, cueste lo que cueste. No vamos a dejar morir el club pero hay que hacerlo por el lado legal para que no vuelva a pasar esto".