Liberaron a Wachurri, el trapero que está detrás del Club de la Pelea que fue desbaratado en Godoy Cruz

club de la pelea godoy cruz Las publicaciones en redes sociales del Club de la Pelea en Godoy Cruz.

El evento de boxeo clandestino fue creciendo fecha a fecha hasta llegar a cobrar $2.000 a los espectadores. En la edición que fue desbaratada el domingo, tras un megaoperativo que incluyó la presencia de helicópteros de la Policía, los organizadores ya disponían de ring, baños químicos y médicos.

El trapero detrás del Club de la Pelea

Si bien los promotores aseguraban que boxear era la alternativa a robar o consumir drogas, el evento era clandestino. Por este motivo se realizó un operativo el domingo por la noche en la Hacienda Nolan, una una finca ubicada en la zona de calles Los Jacarandá y Tiburcio Benegas, en el oeste de Godoy Cruz.

Además del secuestro de varios elementos de boxeo, 15 personas fueron demoradas. Entre ellas Enzo Navarro, un joven conocido en el ambiente del trap como Wachurri y que era el principal promotor del Club de la Pelea.

El detenido estuvo alojado unas horas en la Comisaría 6, donde le notificaron una infracción al Código Contravencional. Más concretamente al artículo 69 que regula la apertura abusiva de lugares de espectáculos públicos. Esta norma prevé una sanción de arresto de 2 a 6 días o multa de $200.000 a $600.000.

El trapero Wachurri fue liberado tras la notificación, según comentaron fuentes ligadas a la investigación.

club de la pelea godoy cruz 2 Las publicaciones del organizado del Club de la Pelea tras el operativo.

El descargo del Club de la Pelea

Además de subir videos del momento del operativo, en las redes del Club de la Pelea realizaron un descargo tras el operativo policial del domingo por la noche.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego. Actualmente estamos trabajando junto a la Municipalidad de Godoy Cruz para poder habilitar el espacio y volver más fuertes que nunca. El día de hoy, domingo 14 de junio, tuvimos un inconveniente con la Policía debido a no contar con la habilitación formal necesaria para llevar adelante el evento", comunicaron.

"Pedimos disculpas a todas las personas que se acercaron y no pudieron disfrutar de la jornada. Gracias por el apoyo de siempre. Pronto vamos a estar de vuelta. El boxeo saca a gente de la droga y nuestro evento no es clandestino. Tenemos todos los cuidados necesario. Es un evento de amigos y familia", dijeron desde el Club de la Pelea.