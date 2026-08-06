Caso Loan: el Americano Soria denunció que tuvo un altercado en la cárcel

Ante esta situación, su defensor y Ernesto González, uno de los abogados del capitán de Armada Carlos Guido Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava presentaron sendos habeas corpus por los hechos ocurridos en la Unidad N.º 7 de Resistencia, en la provincia del Chaco.

"Vienen recibiendo amenazas de muerte desde el viernes por un interno en particular", explicaron.

Además, tres testigos comparecieron frente a los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

Se trata de Santiago Molina, un vecino de 9 de Julio; el perito Gustavo Guillermo Romero; y Ángel Duarte, ex jefe de Antonio Bernardino Benítez, tío político de Loan.

Molina relató que mantuvo una comunicación con Caillava, quien le manifestó "Estamos en el Chaco" y le dijo que aproximadamente al mediodía estaría de regreso, mientras que respecto al viernes posterior al extravío, indicó que los comentarios en la localidad señalaban que Pérez y su esposa habían viajado a Corrientes para ir al médico, aunque aclaró que no volvió a comunicarse con ellos.

El hombre admitió que conoce al matrimonio desde hace cinco años porque son vecinos y sostuvo que Caillava posee una propiedad ubicada a cuatro kilómetros de la vivienda de la abuela Catalina, en la localidad de 9 de Julio.

Sobre el allanamiento realizado en la vivienda de la pareja, Molina recordó que fue convocado como testigo por un efectivo policial de 9 de Julio; señaló que ambos imputados estuvieron presentes durante el procedimiento, abrieron la puerta de la casa, acompañaron el recorrido y colaboraron moviendo algunos muebles.

El procedimiento duró cerca de 40 minutos y, según indicó, entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares, que fueron colocados en sobres junto con una prenda secuestrada, documentación que firmó como testigo.

En tanto, Duarte recordó haber visto a Benítez "sin remera" durante la búsqueda y que el imputado le habría expresado que estaba "cansado" de participar en el operativo.

Agregó que fue su esposa quien, a través de un estado de WhatsApp cerca de las 16 del 13 de junio de 2024, le comentó que un chico se había perdido.

Fuente: noticiasargentinas.com