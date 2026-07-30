Un policía de Río Negro fue imputado este miércoles que pasó por el presunto abuso sexual agravado de una compañera de trabajo, cometido en la Comisaría de la localidad de Villa Manzano. El hecho ha provocado opiniones de las más variadas, ya que la víctima sostuvo que el hombre la manoseó en el descanso del personal.
Se le habría insinuado a una compañera de trabajo y ahora enfrenta cargos por presunto abuso sexual
El hecho que sucedió en el ámbito del trabajo, por el que un hombre es investigado y fue imputado, sucedió en Río Negro
La fiscal adjunta de Cinco Saltos, Daniela Ramírez, acusó formalmente a Matías Stiep del delito durante la audiencia llevada a cabo en el Foro Penal de Cipolletti, según informó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia.
Presunto abuso sexual agravado en el trabajo
Conforme a la hipótesis de la funcionaria judicial de Río Negro, el hecho de presunto abuso sexual ocurrió el 22 de enero en esa dependencia de la policía, donde el sindicado aprovechó su posición de poder en el trabajo para tomar por la espalda a la víctima en el sector de descanso del personal y manosearla.
En este sentido, la fiscal presentó como evidencia la denuncia de la damnificada, pericias del Gabinete de Criminalística, declaraciones de otros uniformados de la seccional e informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV).
La defensa no se opuso a los cargos formulados contra el sargento ni a la descripción del suceso, por lo que el juez de Garantías Juan Pedro Puntel avaló la imputación contra Stiep y estableció una investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.
El agravante de la acusación se vincula con el rol institucional que cumple el implicado, ya que es integrante de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.
En pocas palabras
- Policía imputado: Un sargento de Río Negro fue acusado por presunto abuso sexual agravado contra una compañera de trabajo.
- Hecho investigado: El incidente habría ocurrido en la Comisaría de Villa Manzano, aprovechando el sargento su posición de poder.
- Proceso judicial: La fiscalía presentó pruebas y el juez avaló la imputación, estableciendo una investigación de cuatro meses.