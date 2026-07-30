Se le habría insinuado a una compañera de trabajo y ahora enfrenta cargos por presunto abuso sexual

En este sentido, la fiscal presentó como evidencia la denuncia de la damnificada, pericias del Gabinete de Criminalística, declaraciones de otros uniformados de la seccional e informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV).

La defensa no se opuso a los cargos formulados contra el sargento ni a la descripción del suceso, por lo que el juez de Garantías Juan Pedro Puntel avaló la imputación contra Stiep y estableció una investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

El agravante de la acusación se vincula con el rol institucional que cumple el implicado, ya que es integrante de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.