Prisión preventiva para los padres de Emma Olguín, la bebé de 2 meses asesinada en Las Heras

Este martes, en horas del mediodía, se retomó la audiencia que había comenzado hace dos semanas donde cada una de las partes expuso sus argumentos ante la jueza María Cristina Pietrasanta. La fiscal Andrea Lazo consideró que había pruebas suficientes para que continúen alojados en el penal los dos sospechosos de asesinar a su hija de apenas 2 meses.

En la esquina contraria, las defensas clamaron por el arresto domiciliario de sus clientes aunque con distintos argumentos. El abogado del camillero Gustavo Olguín no atacó las pruebas pero explicó que el hombre no tiene los medios económicos para fugarse en caso de salir de la cárcel. En tanto que los abogados de la técnica farmaceútica Milagros Iglesias también alegaron que según los horarios en que los forenses establecieron la golpiza que sufrió Emma Olguín, su clienta no estaba en la casa por lo que no podría haber sido la autora del maltrato infantil.