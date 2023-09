Caso Emma Olguín: la estrategia para salir del penal de la pareja acusada de matar a la bebé

maltrato-infantil-gustavo-olguin-2jpg Gustavo Olguín y Milagros Iglesias.

También hicieron sus planteos los abogados defensores. Por un lado, el abogado del camillero Gustavo Olguín coincidió en que existen muchas pruebas para dictar una prisión preventiva pero solicitó que sea en modalidad domiciliaria, ya que su cliente no posee medios económicos para sospechar que se pueda fugar, entre otros argumentos.

En tanto que los abogados de la técnica farmaceútica Milagros Iglesias -Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo- también solicitaron al arresto domiciliario previo pago de una caución de 300 mil pesos. Los letrados consideraron que no hay riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación por parte de la mujer, pero también contraatacaron la teoría de la Fiscalía argumentando que según los horarios en que los forenses establecieron el ataque que sufrió Emma Olguín, su clienta no estaba en la casa por lo que no podría haber sido la autora del maltrato infantil.

Todos estos argumentos fueron escuchados por la jueza María Cristina Pietrasanta, quien se tomó un cuarto intermedio hasta los próximos días para definir el futuro procesal de los sospechosos.

Maltrato infantil y abuso sexual

Cerca de las 3 de la madrugada del 13 de agosto pasado, Emma Olguín ingresó al hospital Notti donde fue reanimada de un paro cardiorrespiratorio. Estuvo internada dos días hasta que falleció. Desde un comienzo, los médicos de ese sanatorio pediátrico sospecharon que se trataba de un caso de maltrato infantil y notificaron a las autoridades judiciales.

Los profesionales de la salud detectaron que la criatura tenía distintos tipos de lesiones. Algunas eran graves e internas -como una hemorragia cerebral-, mientras que otras eran visibles a simple vista. Incluso detectaron rasgos de que había sido penetrada vaginal y analmente. La bebé hasta presentaba indicios de deshidratación.

Sus progenitores quedaron detenidos y fueron imputados. La calificación fue por homicidio agravado por el vínculo y por la alevosía. La fiscal Lazo tuvo en cuenta que algunas de las heridas eran de vieja data, por lo que resulta poco probable que el padre o la madre hubieran desconocido que la niña era víctima de maltrato infantil en el domicilio donde convivían en el barrio Infanta de Las Heras. En tanto, a Gustavo Olguín también le imputaron el abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Ambos arriesgan una potencial condena a prisión perpetua.