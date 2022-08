La madre de Karen Ríos evoluciona bien luego de haber sido apuñalada en el pecho y en el cuello

El parte médico de este martes del Saporiti indicó que la madre de la víctima fatal sigue en terapia intensiva estable y con una buena evolución. Mientras, su hija de 16 años, quien sufrió una herida en su antebrazo derecho está fuera de peligro y permanece en sala común. Ambas "reciben contención y acompañamiento del servicio de salud mental del nosocomio".

karen rios femicidio rivadavia 2.jpg Karen Ríos tenía 20 años y murió tras ser apuñalada en su casa de Rivadavia. En el ataque, el autor también hirió a su madre y una hermana menor.

Las dos mujeres son clave en la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Carlos Giuliani y el jefe de fiscales Mariano Carabajal, ya que esperan que ambas estén en condiciones de declarar para comprender qué pasó dentro de su casa de calle Juan José Paso, casi Silva, del barrio Libertad, de Rivadavia, cerca de las 7.50 del lunes, cuando Sosa habría entrado con un cuchillo en su mano y mató a Karen, su ex cuñada.

La principal hipótesis de los pesquisas es que Sosa habría ingresado para atacar a Melisa, con quien tiene un hijo de 5 años. Habían terminado la relación en 14 de junio pasado, y dejaron una constancia en la subcomisaría de La Reducción, en Rivadavia, donde indicaron que ella se iba del hogar y que el niño quedaba a cargo de él. Pero Melisa no pasó la noche en la casa de sus padres, sino que habría estado en El Carrizal junto a quien sería su nueva pareja.

La declaración de Melisa Ríos

Poco después de ocurrido el femicidio de Karen Ríos, familiares de la víctima aseguraron que Melisa había denunciado varias veces a su ex pareja, pero que nunca la habían escuchado y no existía ninguna medida de protección para ella.

hugo sosa con melisa rios femicidio en rivadavia.jpg Melisa Ríos junto a Hugo Sosa y el hijo que tienen en común.

En los primeros datos que obtuvo el Ministerio Público Fiscal, determinaron que no existían denuncias contra Sosa por violencia de género o por amenazas. Con el correr de las horas, confirmaron que el hombre de 41 años, quien permanece detenido por el femicidio de la joven de 20 años, confirmaron que no tiene ningún tipo de antecedente en su prontuario. Era un tipo que estaba limpio.

La declaración de Melisa fue una de principales realizadas durante el lunes. Si bien no trascendieron detalles, confirmaron que en su relato no hizo ninguna mención a que hubiese intentado denunciar a su ex Hugo Sosa, como tampoco dijo que había sido amenazada de muerte por él durante el fin de semana, como señalaron algunas de sus tías, y tampoco hizo referencia a algún episodio de violencia junto a él.

hugo sosa femicidio en rivadavia karen rios.jpg Hugo Sosa, de 41 años, está acusado de ser el autor del femicidio de su ex cuñada Karen Ríos.

Solo mencionó que en el 2018 lo denunció por incumplimiento de contacto, cuando Sosa entró a su casa y se llevó a su hijo en un día y horario que no le correspondía.

Las heridas mortales que recibió Karen Ríos

El cuerpo de la joven de 20 años, ex cuñada de Hugo Sosa, estaba tendido en el suelo de una de las tres habitaciones de la casa, donde se cree que fue atacada. Tenía cuatro heridas de arma blanca en su cuerpo, tres de ellas en el hombro y brazo izquierdo, mientras que una más en la parte izquierda de su pecho, a la altura de su mama, la cual habría causado su muerte.

De sus manos rescataron pelo que sería de su agresor, por lo que las muestras serán cotejadas con el ADN del sospechoso, al igual si hallaron rastros de piel debajo de sus uñas.

karen rios femicidio rivadavia 4.jpg Karen Ríos estaba en segundo año de Enfermería.

En esa habitación, la cocina y un living había muchas manchas de sangre, como una especie de recorrido de las víctimas heridas Adriana Salguero, madre de Karen, una hermana de 16 años y Rodrigo Aguirre, novio de la víctima fatal, quien también fue herido cuando fue a defender a su suegra y cuñada del agresor.

Los pesquisas notaron que la puerta principal de la vivienda no estaba forzada, y algunos integrantes de la familia indicaron que estaba sin llave. Además, la casa no estaba revuelta como si hubiese ocurrido una lucha entre las víctimas y el agresor, por lo que se refuerza la idea que el autor entró sigilosamente hasta la habitación donde dormía Melisa, pero en su lugar atacó y mató a su hermana Karen.

