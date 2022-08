Tras la marcha en Rivadavia para reclamar justicia por el femicidio de Karen hubo incidentes

►TE PUEDE INTERESAR: El de Rivadavia es el sexto femicidio de este año con lo que se igualó la cantidad de 2021

Quienes oficiaron de voceros en la movilización aseguraron a la periodista Soledad Segade, de Radio Nihuil, que Hugo Sosa -sindicado como el femicida- tenía denuncias por violencia de género, lo que de todos modos fue desmentido por los investigadores. No obstante, dos tías de Karen insistieron en que había tales denuncias por lo que ahora surge la duda de si intentaron hacerlas y no fueron atendidas.

También indicaron que el hombre había ido dos veces durante los últimos días al domicilio de su ex pareja, Melisa, y habría realizado amenazas de muerte.

Incidentes después de la marcha

Disturbios en Rivadavia.jpg Importante despliegue policial tras los incidentes.

Frente a la preocupación de que se produjeran hechos de violencia como sucedió en una de las marchas en las que se pidió justicia por el asesinato de Agostina Trigo en San Martín, fueron vallados tanto el municipio como la dependencia policial en la que fue alojado el único sospechoso de cometer el femicidio de su ex cuñada y de atacar a otros integrantes de la familia de la víctima. Sin embargo fue trasladado a otra sede de la fuerza.

No hubo de incidentes y luego de más de una hora la marcha concluyó pacíficamente con la entrega de un petitorio al comisario. Sin embargo pasados unos minutos un grupo volvió y comenzó a tirar piedras a la policía, que respondió en principio con gases y balas de goma.

Disturbios en Rivadavia3.jpg Los daños en la comisaría tras los disturbios.

Disturbios en Rivadavia1.jpg

Los enfrentamientos derivaron en daños en algunos inmuebles y hubo por lo menos 10 detenidos en su mayoría jóvenes. Los que arrojaron piedras y otros elementos aducían que el presunto femicida estaba allí, aunque esto luego fue desmentido por el comisario.

Marcha por Karen3.jpg Comisaría vallada, fuerte custodia y carteles pidiendo justicia por Karen. No hubo incidentes.

Las corridas y los enfrentamientos se trasladaron a dos cuadras de la comisaría en la zona de la terminal. El saldo de 10 detenidos y aparentemente dos policías heridos. Amigos de los aprehendidos se quedaron sentados en la calle reclamando la libertad de quienes fueron apresados.

Fue a la cama de su ex pareja, pero asesinó a su ex cuñada

Marcha por Karen5.jpg "Paren de matarnos", dice uno de los carteles.

Los primeros testimonios poco después de ocurrido el crimen de Karen, indican que Hugo Sosa esperó que algunos integrantes de la familia Ríos salieran a trabajar para ingresar a la casa ubicada en calle Juan José Paso, a pocos metros de Francisco Silva, en el barrio Libertad, en Rivadavia.

Fue directamente a la habitación en la que dormía Melisa Ríos, su ex pareja y madre de su hijo, y apuñaló a la mujer que estaba allí durmiendo. Pero, no se trataba de Melisa, sino de su hermana menor Karen, de 20 años, quien había ocupado esa cama ya que su hermana no estaba en la casa.

Karen Ríos estaba de novia con Rodrigo Aguirre. La joven de 20 años fue asesinada por la ex pareja de su hermana Melisa.

Ante los gritos de la joven, otra hermana de 16 años y la madre de Karen forcejearon con él y también resultaron heridas. La más grave fue la madre de las chicas, Adriana Salguero, quien recibió un puntazos en el cuello, el pecho y la cara. En el Hospital Saporiti la operaron y quedó en terapia intensiva con pronóstico reservado, mientras que la hija de 16 años sufrió un corte en uno de sus brazos.

Rodrigo Aguirre, novio de Karen, se bañaba en la casa de su pareja, donde escuchó gritos y salió para ver qué pasaba. Allí vio a Sosa cuando atacaba a su suegra, a quien apuñaló en el cuello y en la espalda. También hirió a Priscila, la hija menor de la familia. El muchacho de 21 años también recibió un puntazo, pero salió detrás de él para atraparlo.

Mientras lo corría, vio a dos policías que estaban de servicio a quienes les pidió ayuda. Lo persiguieron durante unas cuadras hasta que lo capturaron. Fue trasladado a la Comisaría 13, donde quedó a disposición de la Justicia.

