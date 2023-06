La ex de Cacho Garay dio escalofriantes detalles del caso y acusó a la Justicia de no escucharla

cacho garay y veronica macias 3.jpg Verónica Macías denunció haber sufrido abusos sexuales durante más de una década.

Verónica Macías criticó a la Justicia y dijo sentirse no escuchada

Macías aseguró que hasta ahora no se ha sentido contenida y criticó con dureza a la Justicia de Córdoba y a la de Mendoza.

"Suele pasar que no te creen -señaló-. Cuando yo me animé a hacer la denuncia en Carlos Paz, le notifican al señor que se tiene que ir del hogar. Obviamene que, en ese momento, lo que hizo el hombre es contactarse con sus amigos tránsfugas y decirles que 'tenía un problema'; y justo acá en Mendoza estamos en época de elecciones..", relató Macías.

Dejó esa frase inconclusa, pero apuntó a la posibilidad de que en las fiestas donde ella dice haber sido vejada hayan participado personas relacionadas con la política local.

Macías relató que aquel día de la denuncia le dejaron llevarse sólo una campera y la trasladaron a un refugio. "El que se tenía que ir de la casa era él, no yo. Pero hicieron todo lo contrario. Y cuando los policías se dieron cuenta de que estaba ahí este borracho violador (sic, en referencia a Garay), se empezaron a sacar fotos con él. Veían las armas y no hicieron nada. Es más: hasta el día de hoy la Justicia de Mendoza no hace una mierda", cuestionó la mujer.

Cacho Garay Verónica Macías.jpg Cacho Garay y Verónica Macías en otras épocas, cuando se presentaban juntos en distintos escenarios de la Argentina.

"Hubo gente que borró pruebas"

Actualmente, Garay se encuentra en prisión domiciliaria, imputado por amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.

Macías cree que eso no es suficiente si se lo compara con lo que ella padeció. "Borraron todas las pruebas. En la casa, que es mía, había tablets donde hay videos sexuales y pruebas de lo que sostengo. Había tarjetas de memoria que estaban en poder de Garay. Después de haber sido torturada durante 13 años, se está haciendo nada y yo siento una bronca y una impotencia tremenda".

La denunciante recalcó además que en su primera declaración -que, según cuenta, duró 8 horas- dijo que la habían amenazado con armas, que la habían violado. "Y cuando llegué a la comisaría 11 de Mendoza, me tomaron la ampliación de la denuncia pero después el abogado defensor de Garay dijo que se lo acusaba de amenazas simples, nada que ver con lo que yo dije", lamentó.

El supuesto rol de la empleada legislativa y de Cacho Garay

Como se apuntó más arriba, el relato de Macías también involucra a una empleada legislativa oriunda del Valle de Uco y ex reina de la Vendimia de Tunuyán en 1982: Sandra Astudillo Staffolani (57).

Sandra Astudillo Staffolani.jpg La empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani está en prisión domiciliaria.

Astudillo Staffolani fue retenida en la noche del lunes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a poco de aterrizar desde un vuelo proveniente de México, ya que se encontraba de vacaciones en Cancún. Su defensa pidió y obtuvo la prisión domiciliaria y ya la imputaron por abuso sexual.

"Ojalá se haga justicia", opinó Macías cuando le mencionaron a esta acusada. Y la marcó como una cómplice que colaboraba con Garay.

"Había días en que me despertaba y no me acordaba de nada, porque me drogaban. Él la invitaba a la mi casa y me obligaba a tener relaciones con ella. O me llevaban a un telo. Es angustiante y humillante contar todo esto, pero tengo que decirlo para que paguen por lo que me hicieron", insistió.

* Este miércoles a las 13, en el Polo Judicial y luego del turno para su pericia psicológica, Verónica Macías ofrecerá una conferencia de prensa acompañada por sus abogados, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.

