La diputada homónima a la empleada legislativa implicada en el caso Cacho Garay denunció acoso en las redes

"Estoy viviendo un hostigamiento tremendo. Esa publicación consiguió mucha circulación porque hubo gente que la aprovechó para escracharme en medio de la campaña, y hasta hubo personas que la ponían en sus estados de whatsapp. Usaban mi foto con la leyenda ella es la diputada de las fiestitas con Cacho Garay", cuenta Astudillo y su temblorosa voz denota el dolor que le provoca ese escrache.

La diputada Sandra Astudillo en su banca en la Legislatura.jpg La diputada Sandra Astudillo, la del medio en esta imagen, denunció que hubo quien aprovechó la confusión con la empleada legislativa para dañarla en medio de la campaña electoral.

Ese acoso virtual que cuenta se disparó el lunes, pero ella también lo sufrió directamente horas más tarde cuando continuó con su campaña y se encontraba con personas que le preguntaban por esa presunta vinculación con uno de los casos de abuso sexual de los que más se ha hablado en las últimas horas, justamente porque el involucrado es el humorista Cacho Garay.

La confusión llegó a la Suprema Corte

Tal es el maltrato que Astudillo y su familia viven por estos días, que este jueves decidió tratar de ponerle un freno judicial y se presentó a hacer una exposición en la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia.

Es que luego de que se viralizara su foto con la errada publicación, se generó un aprovechamiento político partidario de esa confusión y hubo quien usó los folletos de su campaña electoral para escracharla como partícipe de los abusos sexuales que se le endilgan a Cacho Garay.

"Eso es una de las muestras del aprovechamiento político que se hizo de esa confusión, pese a que César Vázquez, Secretario Legal y Técnico de la Legislatura aclaró que la implicada no era yo, sino una empleada administrativa del Senado. Pero lo más triste de esto es el acoso que está viviendo mi hija también en sus redes y en su vida en Junín", se quejó Astudillo.

Ante la impotencia que le genera el hecho de sufrir tamaño acoso sólo por llamarse igual a la implicada en el caso de Cacho Garay, la diputada juninense ya consiguió una abogada y estudia avanzar con distintas denuncias en la Justicia para frenar ese escrache virtual.

"Voy a iniciar acciones legales por injurias contra quien corresponda, porque hace 53 años que vivo en Junín, tengo una carrera y una familia que tengo que cuidar, a mi hija la acosan preguntándole si su madre es la de las fiestas de Garay. Afortunadamente hay mucha gente que me conoce y se ha solidarizado conmigo, pero este calvario que he vivido estos días no puede ser gratuito", concluyó.