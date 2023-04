Video: Cacho Garay en libertad dijo "estoy muy angustiado y sorprendido"

Cacho-Garay-saliendo-de-la-comisaría.jpg Cacho Garay sale de la comisaría 11 junto a su abogado.

Sin embargo, con el tono tranquilón que lo hizo famoso en VideoMatch, el humorista reveló: "Estoy muy angustiado y sorprendido. Tengo que agradecer a la inmensa cantidad de personas que se han acercado o han escrito en las redes para solidarizarse".

Y agregó: "Para ustedes que saben quien soy y como estoy, me voy con la frente bien alto. Voy a seguir en Mendoza, con más orgullo que nunca, al domicilio de un familiar. Es irrelevante hablar para mí de algo que no ha sucedido. En Córdoba no sucedió ninguna pelea, no debería decirlo".

Con respecto a las armas, Cacho Garay aseveró "me gustan las antiguedades, tengo un arma del año 1.700 y otras que, con mala suerte, las pericias dieron que están en funcionamiento".

Embed

Garay aseguró que sus espectáculos siguen vigentes: "El público se merece esta explicación, sabe que doy la cara. Mi romance con el público sigue intacto".

Luego aclaró: "Me siento decepcionado, es lo peor. Es una cosa toalmente ajena a mí. Tienen la prueba con la gente que me conoce, sigo siendo el mismo, orgullosamente mendocino, artista y voy a seguir arriba del escenario haciendo lo que me gusta a mí que es llevarle una sonrisa a la gente".