El enólogo Lucas Niven y su familia fueron víctimas de delincuentes que volvieron a robar en su finca

marcos niven.jpg Marcos Niven en su finca de Junín. Él, de 72 años, hace rondines con su hijo Lucas para evitar más robos.

El hijo del ex legislador agregó: "Que difícil ser productor, no sólo perdimos todo con la helada, sino que nos están desmantelando la finca". Además de eso, dio un dato alarmante en esta situación: "Mi viejo de 72 años haciendo rondín conmigo. Estamos solos".

"Estamos acostumbrados a que nos roben", expresó Lucas a Diario UNO. "No es la primera vez que nos roban, Ahora fue el lunes y ante anoche de nuevo".

La desesperación de los Niven

Lucas contó que, en esta nueva ola de robos, el primero fue el lunes, cuando delincuentes se llevaron los alambres de 44 hileras y las mangueras del riego por goteo. A pesar de saber que no sirve de mucho, hicieron la denuncia.

"El miércoles por la tarde mi papá se dio una vuelta, y cuando volvió a las 7 del jueves vio que habían robado el alambre de 12 hileras más. Es una situación insoportable. Vienen con una máquina para sacar el alambre, lo enrollan y se lo llevan. Por lo menos cinco personas debieron hacer ese trabajo el lunes, porque hay que cargar esa cantidad alambre, es muy pesado", manifestó.

inseguridad en mendoza zona este lucas niven 3.jpg Aseguraron que están desesperados y ya no tienen más dinero para invertir en su finca.

Detalló que además, el alambre perimetral del fondo de la finca también lo robaron todo, y "anoche, con el miedo que vuelvan a seguir robando, hicimos con mi viejo rondines cada una hora. Con lo que implica salir a hacer un rondín y con mi papá con la edad que tiene".

"Lo peor es que se vende por Market Place -plataforma comercial de Facebook-. Necesitamos una justicia que funcione, esto pasa porque hay un mercado por internet. Lo único que se puede pedir es que la gente del agro no compre las cosas robadas porque sino es alimentar esto", indicó Niven.

Lucas Niven sostuvo que perdió la cuenta de la cantidad de robos que sufrió en su vida. "Ya no sabemos cómo trabajar, cómo seguir, no nos da el dinero para tener personal de seguridad, ya sabemos que la Policía no hace nada, ni agarran a nadie y nosotros no podemos invertir más".

Una de las soluciones drásticas que evalúan tomar, planteada por Marcos Niven es "sacar todo el alambre que queda y cuando las plantas broten lo ponemos de nuevo. Pero con el riego por goteo no sabemos cómo hacer".

Además, dijo que en muchos de los robos que sufrieron, los autores son chicos menores de edad, por lo que la Policía tampoco puede hacer nada. "El sistema no funciona para nadie, porque esos chicos deberían estar en la escuela en lugar de robar, y a mi nadie me protege de esto".

inseguridad en mendoza zona este lucas niven 2.jpg Lucas Niven sostuvo que muchas veces los que roban son menores de edad y la Policía no puede detenerlos.

No es la primera vez que son víctimas del delito

En enero del 2022, Lucas Niven sacó a la luz la ola de robos que sufrían casi a diario los productores de Junín, Rivadavia y San Martín. En ese momento, aseguraron que los asaltantes se comportaban de la misma manera en todos los robos, por lo que estaban convencidos que eran los mismos y los llamaron "la banda de los cinco".

En aquel momento se supo que desde octubre del 2021 hasta enero del 2022, la banda de ladrones había cometido al menos 15 entraderas. Siempre actuaban tranquilos y buscaban los mismos elementos: dinero, joyas, armas y celulares.

"Es la misma banda, los mismos tipos, la misma manera de operar. Lo más raro es que esta banda lleva más de un año actuando y no los enganchan. Notamos que la Policía hace multas de tránsito todo el día, pero no hay móviles que vigilen la zona", expresó Lucas Niven en aquel momento.

Esto generó un gran revuelo en el Ministerio de Seguridad. Fue el mismo vicegobernador Mario Abed quien juntó a los intendentes de la zona Este, a la Policía y a los fiscales para dar solución y una respuesta a la ola de asaltos.

A tal punto llegó la situació, que el fiscal jefe de San Martín, Oscar Sívori, pidió la creación de una Fiscalía de Delitos Especiales para la zona Este a raíz de la investigación de La banda de los 5.