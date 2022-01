Tras la ola de robos en el Este, Mario Abed reunió a los intendentes, la Policía y fiscales

inseguridad en mendoza reunion intendentes zona este.jpg En la reunión organizada por Mario Abed estuvieron los intendentes de Junín, San Martín y Rivadavia, además de autoridades policiales y los fiscales del Este.

Además de Mario Abed, estuvo el intendente de Junín, Héctor Ruiz, y sus pares de San Martín, Raúl Rufeil, y de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco. También el subdirector de la Policía, Marcelo Calipo, y Mariano Carabajal, jefe de fiscales de Junín y Rivadavia.

Lucas Niven, hijo del ex legislador del PD y ex candidato a gobernador Marcos Niven, sostuvo: "Desde octubre a la fecha ya son más de 16 los robos que sufrimos y no los enganchan. Lo de ayer es un anuncio, y nosotros queremos que se resuelva, queremos seguir viviendo en la zona rural, donde vivíamos tranquilos", quien agregó que entre los afectados por estos asaltos hicieron un grupo de Whatsapp al que llamaron "Los robados".

"Necesitamos que enganchen a estos tipos y se termine esta pesadilla para la gente que vive en esta zona. No es normal que reincidan asaltando en un mismo lugar", insistió Niven y detalló que algunas de las víctimas encontraron por Facebook algunos de las pertenencias que les habían robado: "Un chico encontró donde estaban sus celulares robados, avisó a la Policía, pero ante la falta de respuesta fue él mismo a tratar de recuperarlos. Nosotros no tenemos que actuar de policías. No tenemos nosotros que hacer la investigación, no debemos ir nosotros a recuperar nuestras cosas, no tenemos que actuar por mano propia porque va a terminar mal".

inseguridad en mendoza zona este lucas niven 2.jpg Lucas Niven contó que las víctimas de estos asaltos llamaron a los delincuentes "la banda de los 5".

Niven expresó la preocupación que tienen ahora los productores debido a que está por comenzar la cosecha, y se maneja dinero para pagarles a los trabajadores. "Si no hay más presencia policial, se complica la situación. A los que ya nos robaron nos sentimos vulnerables que nos vuelva a pasar, y a los que no les pasó están preocupados porque les pase".

Respuesta oficial

El intendente de Junín, Héctor Ruiz, aseguró que la reunión del martes fue muy productiva para trabajar en conjunto entre las comunas, la Policía y la Justicia.

"Veníamos trabajando para estar a disposición de la Policía, pero el encuentro con la presencia de los fiscales fue bueno y quedó claro que hay que agilizar los tiempos y trabajar con todos los cuidados para que una vez capturados queden detenidos y que no sea un 'entrar y salir'", dijo Ruiz.

inseguridad en mendoza Asalto Junin la banda de los 5.jpg

El funcionario detalló que hace tiempo el municipio cuenta con la colaboración y asesoramiento de un comisario retirado para trabajar organizadamente con la Policía, "para estar más cerca y para a ponernos a disposición de lo que necesiten, cualquier servicio que les haga falta, ya que muchas veces como municipio somos más rápidos para conseguir recursos".

Agregó que la ola de asaltos cometido por una banda específica, los tiene muy preocupados y ocupados para tratar de dar una solución definitiva.

https://twitter.com/rufeilok/status/1481016583489216514 Participé junto a Mario Abed, intendentes del Este, autoridades policiales y del Ministerio Público Fiscal, de una reunión en la que tratamos el tema de seguridad. pic.twitter.com/s3b4gGW8cF — Raúl Rufeil (@rufeilok) January 11, 2022

En las últimas semanas recibieron dos móviles policiales, y aseguró que en las próximas recibirán 4 o 5 unidades más que serán destinadas a toda la zona Este, para hacer una mejor tarea de prevención.

Las víctimas

Quienes fueron víctimas de la banda de los 5 aseguraron que actúan con total tranquilidad. Si bien usan armas de fuego, en la mayoría de los casos no hay violencia física con las víctimas, aunque sí verbal.

Van en busca de dinero, celulares, joyas y tarjetas, y los atracos no duran más de media hora. El temor de la gente de la zona rural del Este comienza a partir del atardecer hacia las primeras horas de la noche, ya que es el rango horario en el cometen los asaltos.

Las cámaras de seguridad del dueño de la distribuidora Axxion registraron el momento en que la banda de los 5 entró a la casa de uno de sus hijos, lo tomaron como rehén y asaltaron en las demás propiedades de la finca y en la empresa.

Allí se ve que los ladrones profesionales tienen la cara, los brazos y las manos cubiertas, para que las víctimas no puedan identificarlos por tatuajes ni color de pelo, y para no dejar huellas por ningún lado.