Desde octubre del 2021 hasta hoy, "la banda de los 5" incrementó sus ataques y ya cometió al menos 15 entraderas, enumeró Niven, aunque creen que el mismo grupo opera en la zona Este hace un año. Primero actuaban cada dos meses, pero en el último tiempo aceleraron los atracos y ahora los cometen cada una semana.

El mismo modus operandi

inseguridad en mendoza zona este lucas niven 3.jpg Marcos Niven, el ex legislador y ex candidato a gobernador (primero a la izquierda), fue víctima de un asalto junto a su familia en su finca de Junín.

Los productores están desesperados y ya no saben qué otras herramientas de seguridad implementar en sus viviendas para cuidar a sus familias y sus bienes.

"Es la misma banda, los mismos tipos, la misma manera de operar. Lo más raro es que esta banda lleva más de un año actuando y no los enganchan. Notamos que la Policía hace multas de tránsito todo el día, pero no hay móviles que vigilen la zona", se quejó Niven sobre los avances en la investigación de este grupo delictivo.

Las entraderas ocurren siempre en un mismo rango horario. A partir del atardecer el miedo invade a quienes viven en fincas porque no saben cuándo les va a tocar. "No tienen información de cuánto van a robar, pero sí hacen una inteligencia previa y saben cuándo uno está más vulnerable, cuándo todavía uno no cerró todo, y siempre es desde que cae el sol hasta las 23 aproximadamente", relató el joven.

inseguridad en mendoza zona este lucas niven 2.jpg Lucas Niven aseguró que los productores de la zona Este están desesperados por la ola de asaltos y por la ausencia de la Policía.

Esta banda de asaltantes actúa de manera "profesional". Emplean pasamontañas para cubrir toda su cara, pero también ropa que cubre todo su cuerpo, para que las víctimas ni siquiera puedan reconocerlos por tatuajes. Además, usan guantes para no dejar huellas en ningún lado.

A pesar de portar armas de fuego, las víctimas coinciden en que son muy tranquilos, y que van en busca de dinero, joyas, celulares, tarjetas, y siempre escapan en el auto familiar, el cual luego es encontrado abandonado, y muchas veces quemado, como ocurrió en un caso perpetrado el fin de semana pasado.

La sospecha de quienes vivieron estos asaltos es que "la Policía les deja la zona liberada", por eso actúan tan tranquilos, o directamente se animaron a denunciar que "se trata de un grupo de efectivos", ya que, según indicaron, su accionar es muy similar a cuando hacen un allanamiento.

Pero no es el único lugar donde bandas organizadas se mueven de esa manera, ya que en noviembre del 2021 Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio y Agricultura de Tunuyán, relató los hechos de inseguridad que aquejaban a los productores del Valle de Uco.

Entradera a la familia Niven

"La banda de los 5", como los llamaron las mismas víctimas, entraron a la finca de la familia Niven hace un mes. "Habían entrado a una casa a un kilómetro de la nuestra y dijimos: 'Seguimos nosotros'. Tuvimos una reunión con la Policía un lunes, y el miércoles a la noche nos entraron a robar", detalló Lucas.

inseguridad en mendoza Asalto Junin la banda de los 5.jpg Las cámaras de seguridad de la Distribuidora de Axxion de Junín captó el modus operandi de la banda de los 5.

El enólogo indicó que estos ladrones estudian los movimientos de las víctimas. El día que los asaltaron, estaban todos menos él. "Yo había salido a las 20.30 como hacía habitualmente. Estaban mis viejos, mi hermana con su bebé de 2 años. Ella se fue para su casa, en el mismo predio, justo mi papá estaba entrando a la casa principal y ahí lo agarraron de atrás y se metieron con él".

"Entran cinco tipos, mi hermana llegó a encerrarse en su casa y no salió en ningún momento. No hubo nada de violencia física, sí verbal. Lo primero que le dijeron a mis viejos fue: 'Si nos hacen caso no les va a pasar nada'", rememoró.

Dijo que su madre estaba muy nerviosa y les gritaba a los asaltantes, quienes le indicaron: "Quedate tranquila, no les va a pasar nada, no queremos lastimarlos pero nos tienen que dar lo que queremos, sino se puede poner peor".

En busca de dinero, y teniendo a Marcos Niven como rehén, dieron vuelta toda la casa. Como allí no encontraron nada, lo llevaron hasta la bodega, donde revolvieron toda la oficina sin encontrar mucho. Todo duró media hora. Les robaron los celulares, algo de dinero y una escopeta antigua que era del abuelo de Lucas. Luego escaparon en una camioneta de las víctimas.

"Mi vieja quedó re mal. Se hace de noche y se encierra", sostuvo Lucas, y agregó: "No se les ve nada, tienen todo cubierto. Solo se les ven los ojos, y por la forma de hablar no hay dudas que es gente de la zona, son criollos".

"Están muy tranquilos, saben lo que están haciendo. Para nosotros está metida la Policía. Son siempre los mismos tipos, son todas propiedades con alarmas, con cámaras. Saben que no los van a agarrar", deslizó Niven, quien está desesperado al igual que la gente de la zona.

"Algunos tienen hasta seguridad privada y les robaron igual. Escaparon en el auto de seguridad y después lo abandonaron, como hacen con todos. Esta súper complicado", indicó.

El hecho más reciente

El dueño de una distribuidora de Axion y su familia también fueron víctimas de "la banda de los 5" en su propiedad en Junín. Ocurrió el viernes 7 de enero, desde las 23.15 hasta que escaparon, a las 23.45.

"Rompieron el cierre perimetral en la casa de mi hijo menor, lo amordazaron y maniataron, lo llevaron a la oficina de la empresa donde le pidieron el dinero. Ese día se había hecho la cobranza de una empresa de colectivos, así que se llevaron ese dinero, además de 5.000 dólares que eran ahorros de mi hijo. Sospechamos que nos entregaron", indicó el dueño de la distribuidora de Axion.

"La banda de los 5" robó en tres casas y la empresa familiar en media hora. Tomaron al muchacho como rehén y con él ingresaron a los demás sectores de la propiedad.

"Cuando entraron a la casa de mi hijo mayor, lo encerraron a él, a mi nuera y a mis nietos de 5 y 10 años en un baño, mientras siguieron con el robo. Ahora, mis nietos me preguntan 'quién nos va a cuidar cuando se haga de noche'", relató el empresario. "Mi hijo también quedó muy traumado. Tiene 27 años y no quiere volver a su casa", añadió.

El hombre indicó que una vez que los delincuentes escaparon, las víctimas llamaron a la Policía, y para su sorpresa en solo dos minutos estaban allí. "El actuar policial después del robo fue rápida pero ineficiente. Mi hijo rastreó su celular, veía que estaba en movimiento, le dijimos a los efectivos dónde estaban, pero no fueron a buscarlos, no pudieron rastrearlos. Y ese lugar fue donde ahora encontraron el auto de mi hijo quemado, en el distrito de Medrano, en San Martín".