Iga Swiatek vs. Jasmine Paolini en Roland Garros: cuándo y adónde ver la final femenina

paolini 2.jfif Jasmine Paolini jugará la final de Roland Garros con Iga Swiatek.

Iga Swiatek lleva 18 partidos seguidos ganados en polvo de ladrillo y el sábado (TV en vivo por ESPN y Star Plus) irá contra Paolini, 12da. favorita, y vencedora de la adolescente Andreeva por 6-3 y 6-1.

Embed - ¡PAOLINI JUGÓ UN PARTIDAZO Y ELIMINÓ A ANDREEVA PARA SER FINALISTA DE ROLAND GARROS! | RESUMEN

Para la italiana será su primera final de Grand Slam y el cierre de una gran campaña que le permitirá subir al menos al puesto 7 del ranking mundial.

Las dos protagonistas del encuentro cumbre tienen asegurado un premio de 1.200.000 dólares que se duplicará para la campeona.

Embed - ¡SWIATEK LE MOSTRÓ LA SALIDA A GAUFF Y ALCANZÓ SU TERCERA FINAL DE RG CONSECUTIVA! | RESUMEN

Las semifinales masculinas de Roland Garros

El nuevo número uno del mundo, Jannik Sinner, y Carlos Alcaraz, protagonizarán una nueva edición del duelo entre los dos más serios candidatos a liderar el tenis mundial de aquí en adelante.

La semifinal entre el italiano y el español se iniciará no antes de las 9,30 hora argentina (TV por ESPN y Star Plus) y luego, no antes de las 12.30, el noruego Casper Ruud, beneficiado por el retiro de Novak Djokovic por lesión, jugará con Alexander Zverev, 4to, favorito.