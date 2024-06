Novak Djokovic se sometió a cirugía y no llegaría a jugar Wimbledon

“Había zonas en las que ya no quedaba arcilla, solo cemento; quizá por el cambio de condiciones, el sol y el calor, parecía como que se hubiera retirado algo de tierra. Me he caído muchas veces en mi carrera, pero no me he resbalado tantas en un mismo partido como en esta ocasión. La lesión ha pasado exactamente por eso”, argumentó Djokovic sobre su lesión en Roland Garros.

Djokovic.jpg Djokovic defendía su título de Roland Garros obtenido en 2023.

Por su abandono, el lunes será desplazado del N°1 del ranking ATP por el italiano Jannik Sinner, ya que no podrá defender los 2000 puntos obtenidos en Roland Garros el año pasado, donde se quedó con el título.

Según informó el medio francés L´Equipe, Djokovic se sometió a cirugía en la jornada de hoy y el tiempo mínimo de baja sería de un mes. Esto significa que se perdería Wimbledon (comienza el 1 de julio), torneo que ganó en siete ocasiones (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), pero llegaría a los Juegos Olímpicos (inician el 26 de julio), el único gran torneo que le falta ganar (medalla dorada). Su prioridad pasaría por esa competencia.

Djokovic2.jpg Novak Djokovic en una de sus participaciones en los Juegos Olímpicos donde perdió con Juan Martín Del Potro.

Djokovic y un 2024 de altibajos

El 2024 viene siendo un año muy complicado para Djokovic, que no llegó a la final en ninguno de los torneos que disputó y, además, ahora se suma esta lesión en la rodilla que le hará perder ritmo y siembra dudas sobre cómo llegará al evento que era su gran obsesión este año: los Juegos Olímpicos.

Este 2024, el serbio cumpliría su quinta participación en los Juegos Olímpicos. De todas sus presentaciones, Novak solo pudo colgarse la medalla de bronce en 2008. A partir de allí este evento se le hizo siempre muy esquivo: en 2012 el argentino Juan Martín del Potro le ganó el partido por el tercer lugar; en 2016 el mismo rival lo eliminó en la primera ronda y en Tokio 2020 volvió a perder el cruce por el bronce, esta vez frente al español Pablo Carreño Busta.