Tadeo Marchiori y su dedicatoria en el gol de Gimnasia y Esgrima ante San Telmo

Tadeo-Marchiori-Gimnasia.jpg Tadeo Marchiori marcó un golazo para Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El atacante del Lobo admitió: "La verdad que salió un lindo gol. Cerré los ojos, le pegué y se metió. Me voy muy contento por el triunfo de Gimnasia y por el tanto que pude marcar".

El hermano de Tomás, el arquero que juega en Atlético Tucumán, reconoció: "El gol es para mi mamá, que me sigue a todos lados. No sabe mucho de fútbol, pero siempre está apoyándome, es una genia. Ella sufre cuando le hacen goles a Tomás y cuando yo no puedo convertir".

"Cuando anoté el gol pensé en la familia. Ellos siempre están en los buenos y malos momentos. Me hacen el aguante y no tengo una buena cara cuando no tengo un buen partido. El tanto es para la familia y para los hinchas del Lobo", dijo.

Tadeo-Marchiori-Gimnasia-1.jpg Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Tadeo Marchiori está acostumbrado a pelearla y no bajar nunca los brazos. Sobre esta situación mencionó: "Siempre trato de aprovechar al máximo cada oportunidad. En los minutos que me toca jugar, intento aportar mi granito de arena para ayudar al equipo. Los jugadores que surgimos futbolísticamente del club la hemos peleado mucho y hoy se están dando los frutos, con todo el esfuerzo que hemos hecho".

La palabra de Tadeo Marchiori

