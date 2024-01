Oscar Amaya y un fuerte testimonio de lo que vivió Gutiérrez en San Juan

►TE PUEDE INTERESAR: Maximiliano Herrera está dejando su sello en Gutiérrez Sport Club

Amaya.jfif Una trompada en el pecho recibió Amaya. Foto: Emanuel Rodríguez

"Estoy mejor, me duele un poco cuando respiro, y ahora me van hacer una placa", agregó Amaya quien señaló: “Daniel Garipe, presidente de Alianza, se preocupó por mi salud", a la vez que recordó: "Ya en San Juan me había tocado una situación parecida cuando estaba en San Martín y jugamos la final con Unión. La verdad es que es algo lamentable, nosotros vamos hacer nuestro trabajo que es jugar al fútbol y nos toca vivir estas situaciones".

"Nos robaron algunas pertenencias, me pegaron a mí. Fueron momentos de mucha tensión lo que nos tocó vivir", contó Oscar Amaya. "Nos robaron algunas pertenencias, me pegaron a mí. Fueron momentos de mucha tensión lo que nos tocó vivir", contó Oscar Amaya.

El jugador de 35 años, contó: "En el momento en el que sucedieron los hechos estaba preocupado por mi familia, porque no podía agarrar el teléfono para comunicarme. Le agradezco a muchos amigos y conocidos del fútbol que se preocuparon por mí y me dieron mucho apoyo, Son cosas que me hacen más fuerte".

"La verdad te dan ganas de largar todo, los jugadores vamos a una cancha a jugar al fútbol y de repente te toca vivir esta situaciones que son lamentables", dijo Amaya. "La verdad te dan ganas de largar todo, los jugadores vamos a una cancha a jugar al fútbol y de repente te toca vivir esta situaciones que son lamentables", dijo Amaya.