Francisco Agost hace soñar a Gutiérrez Sport Club con sus goles

Francisco Agost en una charla que mantuvo con Ovación, aseguró: "La verdad que estoy muy contento por el momento que estamos viviendo en Gutiérrez. Es un club que siempre me ha recibido muy bien, es como mi segunda casa, tengo un sentido de pertenencia; se merece el ascenso".

gutiérrez plantel.jpg El Celeste se ilusiona con ascender al Federal A. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"El año pasado quedamos muy cerca. El objetivo que tenemos es subir de categoría, tenemos estos dos partidos con Alianza y después la final para poder lograr el ascenso, estamos más cerca de poder lograr la meta", agregó.

Con respecto a los tantos que marcó, manifestó: "El delantero vive del gol, me siento feliz por los goles, en el primer partido con Argentino de Alvear no habíamos jugado bien, ahora pudimos tener contundencia con la jerarquía que tenemos y el equipo no dejó dudas".

►TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Parisi quiere quedar en la historia de Gutiérrez Sport Club

Sobre las "finales" con Alianza de San Juan, opinó: "Es un rival duro el que nos tocó, siempre enfrentar a un equipo sanjuanino es complicado. Esperemos sacar un buen resultado de visitante en San Juan y poder definir de local para jugar por la final del ascenso".

"Estamos a tres partidos de poder subir. La gente está muy entusiasmada, los dirigentes han hecho mucho esfuerzo, nosotros esperamos poner a Gutiérrez en el Federal A", reconoció.

Gutiérrez Alianza-.jpg

Torneo Regional Amateur: lo que viene

El ganador de la Zona Cuyo enfrentará, en estadio neutral, al ganador de la Zona Litoral Norte, Defensores de Formosa o Bartolomé Mitre de Posadas. De allí saldría el rival de Gutiérrez si gana la final de la Región Cuyo.