Gonzalo Parisi quiere quedar en la historia de Gutiérrez Sport Club

Gonzalo Parisi reconoció: "A esta edad trato de disfrutar del fútbol. A los más chicos siempre les digo que hay momentos únicos como este de poder jugar una semifinal. Sabemos que estamos a un paso de llegar a la final de la Zona Cuyo y vamos a dejar todo para lograrlo. El objetivo es poder lograr el ascenso".

Toro Parisi tres.jpg Gonzalo Parisi usa camiseta número 13, es una camiseta especial para el Toro. Foto: Emmanuel Rodríguez

Gonzalo Parisi usa la camiseta número 13 y sobre esta situación reveló: "La usé también en el Deportivo Maipú, cuando tuve la lesión en la rodilla. Volví con la número 13 y convertí un gol. Es el número de la fecha de mi cumpleaños y lo tengo tatuado, siempre me gustó y aunque para muchos es yeta, a mí me trae suerte".

Jugar en Gutiérrez con pasado en el Deportivo Maipú

"Cuando me llamó el Gringo Sperdutti le dije que estaba tranquilo en La Pampa. Me convenció y me gustó el proyecto al que apuntaba Gutiérrez de pelear por el ascenso", admitió el experimentado atacante.

"Estoy muy contento por el trato que me están dando que es espectacular y defiendo esta camiseta a muerte. Este es el club que hoy me da de comer", reconoció.

"Yo vivo del fútbol. Pasé varios años en el Deportivo Maipú y el día de mañana voy a decir que jugué en los dos equipos del departamento", agregó.

toro parisi cuatro.jpg El Toro deja todo en cada partido en el Perro. Foto: Emmanuel Rodríguez

Jugar con su hermano Lautaro

Gonzalo Parisi cumplió el sueño de jugar con su hermano Lautaro, quien estuvo en el plantel parte del Torneo Regional Amateur y se fue a Quilmes. "La verdad es que fue muy lindo haber jugado con mi hermano. Antes habíamos jugado en contra y en el último partido que jugamos juntos, frente a La Dormida, sentí mucha nostalgia porque sabía que se iba a ir", contó el Toro.

Gonzalo y Lautaro Parisi.jpg Gonzalo se dio el gusto de jugar con su hermano Lautaro en el Cele. Jugaron algunos partidos, ahora Lautaro jugará en Quilmes. Foto: Emmanuel Rodríguez

La revancha por un lugar en la final

El Celeste recibirá este domingo desde las 20 recibiráa Argentino de General Alvear, en el partido revancha de la semifinal de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur.

En el partido de ida ganó el elenco de Alvear, jugando como local, por 2 a 1 y se espera una gran convocatoria en el estadio gutierrino.