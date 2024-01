Gutiérrez le ganaba a Alianza, en San Juan, y el partido se suspendió por incidentes

Desde la delegación de Gutiérrez señalaron que la atención y el trato de los dirigentes sanjuaninos fue correcto, pero lamentablemente un grupo de hinchas de Alianza generó el incidente y la posterior suspensión de la primera final.

"No sé si es lamentable, pero es triste que los muchachos de Alianza, que están haciendo un buen partido y llevan 5 o 6 meses trabajando, no puedan desquitarse en la cancha con un resultado que estaba para cualquiera de los dos. Es muy triste por el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes de Alianza, que hacen un esfuerzo terrible. Duele mucho esta situación, que un partido se termine por cosas que pasan fuera de la cancha", expresó Carlos Sperdutti, DT de Gutiérrez.

WhatsApp Image 2024-01-28 at 19.33.02.jpeg Oscar Amaya fue agredido en el vestuario Celeste Foto: Emanuel Rodríguez

Respecto de lo que ocurrió en el vestuario, el Gringo puntualizó; "Estábamos sentados, yo estaba haciendo los 9 minutos que uso para hablar del partido, se abrió la puerta y entraron como 7 muchachos, se llevaron unas cosas que estaban ahí y no vi si le pegaron a alguien. Se fueron y vino la policía inmediatamente. Para llevarle tranquilidad a la gente está todo bien. Me duele mucho lo que le pasó a Amaya, pero me duele mucho más que los jugadores de Alianza no puedan terminar un partido en su cancha y con su gente".

La palabra de Daniel Garipe, presidente de Alianza

"Una persona, testigo, dice que ha habido una agresión. Y nada, es lo que le dije al árbitro, que tomaron la mejor decisión para el bien de todos, porque primero más allá que es un evento deportivo muy importante para nosotros, primero está la persona. Y si el jugador, como se constató con tres médicos, no podía seguir jugando, el árbitro decide suspenderlo porque no puede seguir en inferioridad numérica", indicó Daniel Garipe, presidente de Alianza de San Juan.

WhatsApp Image 2024-01-28 at 19.45.50.jpeg El árbitro tomó la decisión de suspender el encuentro Foto: Emanuel Rodríguez

"Seguramente el Consejo Federal determinará cuáles son los pasos a seguir. La verdad que no sé por qué se debordó, y la verdad es que duele, porque era una fiesta. Uno, como cabeza del club, se pone mal porque hemos hecho muchos sacrificios para llegar acá, igual que ellos. Y estas cosas empañan un escudo. En este momento estoy muy dolido, pero esperemos que no pase nada y que termine todo de la mejor manera", resumió el ex futbolista.

Cómo se define la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur

El partido de vuelta entre Gutiérrez y Juventud Alianza de San Juan está programado para el próximo domingo 4 de febrero en el estadio Celeste, aunque habrá que esperar que ocurre con la continuidad del encuentro de ida que fue suspendido antes del reinicio.

El ganador de la Zona Cuyo jugará por el ascenso, a partido único en cancha neutral, con el que salga primero de la Región Litoral Norte que definen Bartolomé Mitre (Misiones) y Defensores (Formosa).