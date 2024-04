Messi y el Tata Martino, gravemente acusados por el ex Godoy Cruz Nicolás Sánchez

Messi.jpg Messi vio desde afuera el partido entre Inter Miami y Monterrey y después tuvo un incidente.

En un audio que luego Nicolás Sánchez aclaró que estaba dirigido a su círculo íntimo, el auxiliar técnico de Monterrey señaló en un tono crítico la actitud posterior al partido del Tata Martino y de Messi, quien siguió el partido desde la platea, pero seguramente estará en la revancha.

“Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que él estaba buscando más mi reacción que pegarme", indicó.

Nicolas-Sanchez-Godoy-Cruz.jpg Nicolás Sánchez tuvo dos períodos en Godoy Cruz.

"Cuando termina el partido lo veo a 3 metros mío. Me acerco para pedirle una foto y el seguridad, de buena onda, me para. Yo lo veo que estaba re caliente y justo vinieron los árbitros. Messi los encara y les dice de todo, pero de todo eh. Atrás de él estaba el Tata Martino. Desubicadísimos los dos, eh. Si nosotros hacemos eso nos echan a la mierda", afirmó quien tuvo dos pasos por el Tomba (2010-2014 y 2021).

Nicolás Sánchez, durísimo contra el Tata Martino y Messi

Los términos de Nicolás Sánchez fueron durísimos e incluso en el video posterior, si bien ratifica su versión le pide disculpas al entrenador: "El Tata Martino estaba encendido. Yo me di cuenta que él quería tirar algo para que todo se encienda más ahí en el ambiente que estaba pesado. Yo miro a la gente de la Concacaf que estaba ahí y les digo: 'Si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos'".

El video de Nicolás Sánchez

"¿Martino, que estaba entrando al vestuario, se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Messi apareció y me quería comer crudo. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del diablo. ‘¿Quién te pensás que sos, salame? ¿A quién te comiste?’, me dijo. Yo miraba para otro lado y no le contesté nunca, eso era peor", relató el ex defensor de River, Racing y Monterrey.

"¿El Tata Martino? Un pobre pelotudo. ¿Tanto vas a llorar?, me decía. Un pelotudo. Seguramente borraron todos los videos porque son gravísimos y los dejan muy mal parados a ellos. Lo que hicieron es parte del show. Quieren ensuciar y embarrar la cancha. No hubo piñas ni pelea, fue pura discusión y apriete. Ellos estaban buscando que nos mandemos alguna macana y por eso no va a salir ningún video ni nada”, expresó Sánchez antes de publicar un video en sus redes sociales.